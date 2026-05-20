Teknologien bak VAR i VM i 2026: Dette har endret seg siden Qatar

Da VM i 2022 ble avsluttet i Qatar, var halvautomatisk offside-teknologi den store overskriften. Systemet fungerte, var raskere enn manuelle VAR-gjennomganger og viste tydelig hvor utviklingen var på vei. Flere sensorer, flere kameraer og mer data direkte til dommerens headset.

Fire år senere har FIFA ikke bare forbedret systemet. Organisasjonen har utvidet situasjonene som VAR kan gjennomgå, erstattet kampballen med en smartere versjon og testet å sette et kamera på dommerens bryst. Slik har teknologien bak VAR endret seg mellom Qatar og VM i 2026 i USA, Canada og Mexico.

En ny ball med sensoren plassert på en ny måte

Adidas Trionda, den offisielle kampballen for 2026, bruker en 500Hz IMU-brikke som sender bevegelsesdata til VAR-systemet i sanntid. Den delen er gjenkjennelig fra Al Rihla-ballen i Qatar. Forskjellen ligger i hvor sensoren er plassert.

I VM i 2022 var sensoren midt i ballen, opphengt i et spesielt system. I Trionda er den i stedet flyttet til en sidemontert lomme inni et av ballens fire paneler, mens motvekter er plassert i de tre andre for å opprettholde balansen i luften. Adidas sier at den nye plasseringen gir mer nøyaktig bevegelsessporing uten å påvirke aerodynamikken, og selve designet med fire paneler er også en endring fra tidligere VM-baller.

Systemet fungerer fortsatt på samme måte som i Qatar: ballen rapporterer nøyaktig når den blir truffet, disse dataene kombineres med spillersporing, og AI hjelper VAR-dommeren med å avgjøre offside, hands og siste touch. Forskjellen i 2026 er at dataene er mer nøyaktige. Kombinasjonen av 500 Hz og den nye plasseringen av sensorene bør redusere nøling i ekstremt pressede situasjoner – spesielt de som tok lang tid å gjennomgå under VM i 2022.

Raskere offsideavgjørelse – med varsler direkte til assistentdommerne

Den halvautomatiske offside-teknologien i Qatar brukte tolv sporingskameraer sammen med en sensor i ballen. Systemet fungerte, men VAR-rommet måtte fortsatt bekrefte avgjørelsen før den ble formidlet til dommeren. Under klubb-VM i USA i 2025 testet FIFA en ny variant: Noen offside-advarsler sendes nå direkte til assistentdommeren, som kan flagge i tilnærmet sanntid.

FIFA har signalisert at dette er versjonen de ønsker å bruke i VM i 2026. Visualiseringen har også blitt oppgradert. 3D-animasjonene som vises på stadionskjermer og i TV-sendinger er nå basert på mer nøyaktige posisjonsdata, med spillermodeller som ser mer realistiske ut. En av kritikkene mot systemet i Qatar var at spillerne så for stiliserte ut, noe som ga rom for tvil. FIFA og Lenovo har gjenoppbygd visualiseringssystemet for å løse dette problemet.

AR kan nå vurdere flere typer situasjoner

Dette er den største regelendringen siden VAR ble introdusert under VM i Russland i 2018. Under VM i 2022 var videogjennomgangen begrenset til fire kategorier: mål, straffer, direkte røde kort og tilfeller der kort ble gitt til feil spiller. For 2026 har IFAB godkjent to nye kategorier.

Gult kort

Den første gjelder andre gule kort. Hvis en spiller blir utvist etter sitt andre gule kort, og den andre advarselen er åpenbart feil, kan VAR nå gripe inn og anbefale at avgjørelsen endres. VAR kan imidlertid ikke anbefale et andre gult kort som dommeren bommet på under spillets gang.

IFABs logikk er at en feil utvisning etter et dobbelt gult kort har samme innvirkning på kampen som et feil direkte rødt kort, og derfor bør systemene behandle dem på samme måte.

Hjørnespark

Den andre nye kategorien gjelder hjørnespark. VAR kan nå sjekke om ballen faktisk var over streken og hvilken spiller som sparket den sist. Hjørnespark avgjør ikke kamper alene, men målene som følger dem gjør det ofte, og VM i 2022 inneholdt flere situasjoner der feilaktig tildelte hjørnespark førte direkte til mål.

Den utvidede gjennomgangen er imidlertid fortsatt ganske forsiktig. VAR har fortsatt ikke lov til å gjennomgå vanlige frisparkhendelser på banen som ikke har resultert i gult kort eller straffespark, og systemet har fortsatt ikke lov til å gripe inn i vanlige gule kort.

Kameraet på dommerens bryst

Dette er helt nytt. Under klubb-VM testet FIFA et kroppskamera montert på dommerne, kalt «referee with you». Bildet ble vist både på TV-sendinger og på stadionskjermer, noe som ga seerne dommerens perspektiv under de mest kontroversielle situasjonene.

I et eksempel fra gruppespillkampen mellom Atlético Madrid og Paris Saint-Germain viste kameraet nøyaktig hvorfor dommeren ikke kunne dømme en hands fra sin posisjon – utsikten ble blokkert, og VAR måtte i stedet gripe inn.

Denne typen opptak tjener to formål samtidig: det gir kringkasterne nytt materiale og FIFA et verktøy for å analysere og forklare dommeravgjørelser etter kampene.

IFAB har allerede godkjent et utvidet testprogram, og FIFAs innovasjonssjef har sagt at kroppskameraet er under planlegging til VM i 2026, hvis de endelige regulatoriske godkjenningene blir vedtatt. Hvis det blir brukt, vil VM i 2026 bli den første store turneringen der publikum regelmessig vil se nøyaktig hva dommeren ser i avgjørelsesøyeblikket.

AI brukes som støtte – ikke som en beslutningstaker

FIFA har vært veldig tydelig på hvordan AI vil bli brukt i VM i 2026. Kunstig intelligens vil bidra til å stabilisere videostrømmer fra dommerkameraet i sanntid for å redusere bevegelsesuskarphet i sendinger. Den vil også bli brukt til å behandle posisjonsdata raskere for offside-avgjørelser og til å lage kampdatabaser som alle 48 deltakende nasjoner vil ha tilgang til.

Det AI imidlertid ikke vil gjøre, er å ta avgjørelsene. VAR er fortsatt mennesker, dommeren er fortsatt et menneske, og selve beslutningsprosessen har ikke endret seg. Det som har endret seg er hastigheten og klarheten til dataene de jobber med.

Hva det betyr på banen

VM i 2026 vil bli spilt over 39 dager i 16 byer og vil inneholde 104 kamper – mer enn noen gang tidligere. Teknologien bak VAR er blitt gjenoppbygd for å håndtere omfanget: En smartere ball, flere situasjoner som kan gjennomgås, et raskere offside-system og et kroppskamera som gjør dommeren til en del av TV-produksjonen.

Ingen av endringene løser den grunnleggende debatten om VAR som har pågått siden 2018, men hver oppgradering reduserer gapet mellom hva som faktisk skjer og hva dommerne ser. VM i 2022 var turneringen som introduserte halvautomatisk offside. VM i 2026 er turneringen der resten av systemet tar igjen det tapte.