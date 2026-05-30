Kroppsnære enheter og teknologien proffene bruker: Dingsene som driver VM-spillerne

Når de 48 landslagene går på banen i USA, Canada og Mexico i juni, er det mest interessante de skal ha på seg ikke synlig. Under hver kampdrakt er det en liten GPS-modul gjemt i en kompresjonsvest som sender posisjonsdata, akselerasjonsverdier og puls til en datamaskin på sidelinjen.

Over banen sporer kameraer hver spiller 25 ganger i sekundet. Fra innsiden av kampballen sender en sensor posisjonsdata 500 ganger i sekundet til et sentralt system. Alt dette er allerede standardutstyr.

GPS-vesten: Den kjedelige innovasjonen som forandret alt

Hvis du noen gang har sett en spiller forlate banen og lagt merke til en liten, svart enhet som stikker opp mellom skulderbladene, er det et EPTS-system – en forkortelse for Electronic Performance and Tracking System. Vesten er et tettsittende kompresjonsplagg med en lomme mellom skulderbladene. Inni er det en modul med en GPS-mottaker, akselerometer, gyroskop og, i økende grad, en pulsmåler.

Sammen måler systemene hvor langt spilleren løper, toppfart, antall spurter, total belastning, akselerasjoner, nedbremsinger og retningsendringer. FIFA godkjente denne typen sporing i gjeldende kamper først i februar 2015. Før det ble GPS-vester hovedsakelig brukt på treningsbanen.

Nå bruker alle VM-lag dem, og dataene sendes fra banen til trenerteamet i sanntid. For eksempel kan noen på benken se at en midtbanespiller har mistet 18 prosent av sin høyintensitetsløping i andre omgang.

(Image credit: Photo by Marc Atkins/Getty Images)

Den tilkoblede ballen: En sensor i kampens sentrum

Kampballen i fotball-VM i 2026 fungerer også som et måleinstrument. Inni den er det en IMU-sensor som sender informasjon om posisjon og bevegelse opptil 500 ganger per sekund til det sentrale sporingssystemet.

Dataene brukes av halvautomatisk offside-teknologi, mållinjeteknologi og analyseverktøy etter kamp som kan vise nøyaktig hvor ballen var da en pasning ble slått.

Teknologien med tilkoblede kampballer ble først brukt i stor skala under VM i 2022 i Qatar, sammen med tolv kameraer montert på hvert stadiontak som sporet spillernes posisjoner 50 ganger per sekund. VM i 2026 vil bygge videre på dette systemet i 16 vertsbyer og tre land.

Utenfor banen: Restitusjon er den andre halvdelen av jobben

Kampen varer i 90 minutter. Restitusjonen fortsetter resten av uken. Og det er der den neste bølgen av bærbar teknologi stille har tatt over garderobene.

To typer enheter har blitt like vanlige som fotballtape: Armbånd og smartringer. Begge måler HRV-verdier, hvilepuls, pustefrekvens og søvnstadier. Begge genererer daglige poengsummer som viser spillere og medisinsk personell hvor restituert kroppen faktisk er – uavhengig av hvordan spilleren selv føler seg.

HRV, eller hjertefrekvensvariabilitet, er målestokken som ligger til grunn for mange av beslutningene. Den måler variasjonen mellom hjerteslag, og en høyere verdi betyr vanligvis at nervesystemet er restituert. Et fall over flere dager er et av de tidligste tegnene på akkumulert tretthet, sykdom eller dårlig restitusjon. For en landslagssjef som prøver å komme seg gjennom gruppespillet, er det en klar grunn til å rotere spillere.

Søvnsporing er den andre halvdelen. Moderne bærbare enheter estimerer tid i REM-søvn, dyp søvn og lett søvn, samt total søvntid og regelmessighet. Dataene er ikke perfekte (forskning viser at disse enhetene er bedre til å skille mellom søvn og våkenhet enn til å identifisere søvnstadier nøyaktig), men trendene er nyttige.

(Image credit: Oura)

Dette betyr det for turneringen

For seeren er teknologien stort sett usynlig. Kampen ser fortsatt ut som fotball. Ballen er fortsatt en ball. Spillerne varmer opp, løper, svetter og feirer akkurat som før.

Men hver eneste bytte i VM i 2026 er påvirket av data som trenerteamet ser i sanntid. Hver restitusjonsdag formes av HRV og søvndata fra kvelden før. Hver taktiske justering i pausen er basert på presise tall om løpedistanser, spurter og pressintensitet som ikke eksisterte som målinger for ti år siden.

Om alle disse dataene gjør fotballen bedre eller bare mer kontrollert, er en annen diskusjon. Det som imidlertid er klart, er at kroppsnære enheter nå er en naturlig del av alle landslag – og lagene som vinner i 2026 vil være de som best forstår hva dingsene faktisk forteller dem.