Stjernespillerne å følge med på under FIFA World Cup 2026 – de som vil definere turneringen

Når et VM får en spiller som definerer turneringen, skjer det sjelden diskret. Gjennom flere tiår har det samme mønsteret gjentatt seg. Turneringen vokser, antallet kamper øker og marginene krymper. Likevel er det alltid en liten gruppe spillere som til syvende og sist former hvordan mesterskapet huskes. Avgjørende handlinger, nøyaktige avgjørelser og prestasjoner som holder stand under press, har en tendens til å definere resultatet.

VM i 2026 vil bli det største i historien. Flere lag, flere kamper og flere variabler over en lengre tidsplan. Resultatet er en turnering som krever konsistens og kontroll på absolutt høyeste nivå.

Dette er spillerne som mest sannsynlig vil forme mesterskapet.

Latest Videos From

1. Lionel Messi – han som allerede har gjort det

Lionel Messi går inn i 2026 i en annen fase av karrieren sin, men hans innflytelse er fortsatt tydelig.

Hans rolle er mer selektiv nå. Han spiller med lavere intensitet i lengre perioder, og velger spesifikke øyeblikk der han tar kontroll over kampen. Vi har allerede sett hvor effektiv den tilnærmingen kan være på dette nivået, spesielt i kamper der timing er viktigere enn frekvens.

Hans tilstedeværelse fortsetter å definere hvordan Argentina håndterer avgjørende øyeblikk.

Fotballens beste publikum? Argentinas. Hør hver eneste sang i detalj med vår toppliste over de beste lydplankene.

2. Kylian Mbappé – spilleren som definerer nivået

Kylian Mbappé går inn i turneringen som den mest avgjørende angrepsspilleren i internasjonal fotball.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Utviklingen hans har gjort ham mer kontrollert. Han deltar mer i oppbyggingen av det franske spillet og kontrollerer tempoet offensivt med større presisjon. Defensive linjer tilpasser seg tidlig, ofte til og med før han får ballen.

Den effekten strekker seg langt utover ren målscoring.

(Image credit: Javier Soriano/AFP via Getty Images)

3. Jude Bellingham – den som holder strukturen sammen

Jude Bellingham bringer balanse til flere områder av spillet.

Han driver ballen opp under press, jobber defensivt og dukker konsekvent opp i angrepsområder. Hans innflytelse har vært tydelig i Englands nylige landslagskamper, spesielt når laget trenger stabilitet på sentral midtbane.

Hans betydning bygger seg opp utover kampen.

4. Vinícius Júnior – spilleren som tvinger frem den første sprekken

Vinícius Júnior skaper umiddelbart press på motstanderlagets defensive struktur.

Hans evne til å vinne dueller på vingene tvinger forsvaret til å endre formasjonen tidlig. Dette åpner opp rom i andre deler av banen, som Brasil deretter bruker til å skape angrep sentralt.

Mange angrep starter med den aller første ubalansen han skaper.

5. Erling Haaland – den som nesten ikke trenger noe

Erling Braut Haaland baserer spillet sitt på effektivitet.

Han jobber ekstremt bra selv med begrenset engasjement og kan forvandle små sjanser til avgjørende handlinger. I utslagskamper, hvor antallet scoringssjanser ofte synker kraftig, blir denne effektiviteten enda viktigere.

Bare hans tilstedeværelse endrer måten motstanderne forsvarer sitt eget straffefelt på.

(Image credit: Joern Pollex - UEFA/UEFA via Getty Images)

6. Lamine Yamal – ekspert på små overflater

Lamine Yamal går inn i 2026 med en tydelig rolle i Spanias angrep.

Det som skiller seg mest ut er hans beslutningstaking under press. Han velger konsekvent det riktige alternativet i trange rom og bidrar til å skape scoringssjanser selv i mer kontrollerte angrepssekvenser.

Hans rolige spillestil blir ekstra viktig i langsomme, mer taktiske kamper.

Vil du se alle Lamine Yamals bevegelser i detalj? Ikke gå glipp av guiden vår til de beste TV-ene til fotball-VM.

7. Jamal Musiala – den som trenger seg gjennom presset

Jamal Musiala bidrar til Tysklands spill med bevegelse fremover, selv når mellomrommene er små.

Han driver spillet fremover gjennom dribling og nær ballkontroll, og holder angrepet i gang selv når pasningsfeltene er stengt. Dette vil være spesielt viktig mot kompakte forsvar.

Spillet hans hjelper laget med å holde presset oppe i den angripende tredjedelen.

Klar for 2026

Verdenscupen sprer aldri historien sin jevnt utover turneringen. Noen kamper går uten å etterlate mye. Andre komprimerer alt til noen få sekunder: et løp, en avslutning eller en avgjørelse som ikke virker spesielt viktig i sanntid, men som senere viser seg å definere hele mesterskapet. Det er ofte der forskjellen ligger.

Når VM i 2026 når sin avsluttende uke, vil flesteparten av lagene allerede være eliminert, med en håndfull lag og vesentlig færre spillere igjen. De som fortsatt er der er sjelden overraskelser. Det er spillerne som fortsetter å levere etter hvert som kampene blir jevnere. Denne listen vil ikke være helt nøyaktig, men etter hvert som turneringen begynner å avta, er dette navnene som mest sannsynlig fortsatt vil være med.

Men det er vel aldri et VM uten enkelte overraskelser?