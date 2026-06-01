5 dingser som vil oppgradere oppsettet ditt til fotball-VM i 2026: TV, lyd, strømming og belysning

Med fotball-VM i 2026 bare noen dager unna, er den åpenbare oppgraderingen en ny TV. Men skjermen er bare en del av bildet. Hvordan lyden fyller rommet, hvor stabil strømmen er ved avspark, og hvor mye refleksjon som treffer panelet klokken 15.00 påvirker kampopplevelsen like mye som selve TV-en.

I denne guiden har vi valgt fem produkter som til sammen oppgraderer stuen din til noe mye bedre enn bare en ny TV. Ett produkt per kategori: TV, lydplanke, strømmeenhet, ruter og belysning.

1. TVn: LG C5 – beste allround-OLED til fotball

OLED med 0,1 ms responstid og ingen uskarphet under raske bevegelser

Innebygd 120 Hz-panel med VRR opptil 144 Hz

UL-sertifisering for gjenskinnsfrie kamper på dagtid

(Image credit: Future)

LG C5 er det mest balanserte OLED-valget akkurat nå, og vår beste anbefaling for direktesendt sport. Responstiden på 0,1 ms piksler betyr at spillere som spurter over banen ikke etterlater uskarpe spor, og bevegelsen forblir ren selv under lange kamper uten artefakter eller såpeoperaeffekter.

Latest Videos From

Fargegjengivelsen er både kraftig og nøyaktig, noe som faktisk betyr mer enn mange tror når det gjelder å skille laguniformer i vidvinkelbilder. UL Glare Free-sertifisering har også redusert OLED-teknologiens langvarige svakhet i lyse rom, selv om lysstyrken i fullskjerm fortsatt er lavere enn noen mellomstore Mini LED-modeller. For de fleste stuer der du kan kontrollere belysningen, er ikke dette et stort problem.

Fordelene er ikke begrenset til VM-visning. C5 er også en av de beste gaming-TV-ene på markedet, så oppgraderingen vil fortsette å gi verdi lenge etter sluttsignalet.

2. Lydplanken: Sonos Beam (Gen 2) – det beste mellomklassevalg for fotball

Kompakt format uten behov for bakhøyttalere

Svært tydelige kommentarstemmer

Kan utvides senere med Sonos Sub eller bakhøyttalere

(Image credit: Future)

Sonos Beam (Gen 2) er den mest konsistente allround-lydplanken i sin klasse og er perfekt for stuer der det ikke er plass til et komplett surroundsystem.

TV-ens innebygde høyttalere flater ofte ut lydbildet. En lydplanke bringer tilbake følelsen av kampen. Publikumsstøyen får sin plass uten å overdøve kommentatorene, noe som egentlig er den viktigste balansen under en 90-minutters sending.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Atmos-effekten er virtuell snarere enn kanalbasert, men for fotball er denne begrensningen knapt merkbar fordi nesten all lyden er horisontalt over banen. Ulempen er i stedet trykket i bassen. Den holdes kontrollert, men føles noe forsiktig inntil du supplerer den med en Sonos Sub.

For en dypere gjennomgang av alternativer i forskjellige prisklasser kan du sjekke ut vår toppliste over de beste lydplankene på markedet akkurat nå.

3. Strømmeenheten: Apple TV 4K – den mest pålitelige 4K HDR-streameren

Stabil 4K HDR-strømming uten bufferproblemer

Støtte for HLG i sportssendinger

Sterkere Wi-Fi-ytelse enn mange innebygde TV-apper

(Image credit: Future)

Apple TV 4K håndterer direktesendt sport mye bedre enn mange smart-TV-systemer. En 4K HDR-strømming av fotball krever mer enn vanlig videostrømming – høyere bithastigheter, mindre bufring og nesten ingen rom for nettverksproblemer rett ved avspark.

Mange innebygde TV-apper varierer mye i hvor godt de håndterer dette, noe som fører til ujevne resultater. Apple TV 4K, derimot, håndterer direktesendte HDR-sendinger mye mer stabilt enn de fleste innebygde smart-TV-plattformer.

Det er også støtte for HLG, som er formatet mange offentlige kringkastere bruker for direktesendt sport. Grensesnittet forblir raskt og responsivt – noe som faktisk betyr mye i pausen når alle begynner å trykke på fjernkontrollen samtidig.

4. Routeren: TP-Link Archer AX73 – stabil Wi-Fi 6 for livesendninger

Wi-Fi 6 med sterk faktisk ytelse

Stabil 4K HDR trådløs strømming

Rimelig pris for spesifikasjonene

(Image credit: TP-Link)

TP-Link Archer AX73 er ​​den typen oppgradering du vanligvis bare legger merke til når du savner den. Den mest stabile løsningen er fortsatt en Ethernet-kabel direkte til TV-en, men hvis det ikke er realistisk, utgjør en kraftig Wi-Fi 6-ruter i samme rom en stor forskjell.

AX73 håndterer 4K HDR-strømming uten bufferproblemene som eldre rutere ofte introduserer under toppbelastning. Resultatet er en strømming som holder seg stabil både ved avspark og i andre halvdel når hjemmenettverket ditt er under mest belastning.

5. Belysningen: Govee TV Backlight 3 Lite – reduserer utmattelse under lange kamper

Indirekte lys bak TV-en

Reduserer øyebelastningen under lange seerøkter

Forbedrer opplevd kontrast på OLED og Mini LED

(Image credit: goove)

Govee TV Backlight 3 Lite er den enkleste oppgraderingen på listen – og den folk flest savner. En indirekte lyskilde bak TV-en reduserer kontrasten mellom en lys skjerm og et mørkt rom, noe som er en stor sak under 90-minutters spill eller kvelder med flere spill på rad.

Montert bak TV-en holder den rommet behagelig nedtonet i stedet for helt mørkt, og forbedrer også den opplevde kontrasten på både OLED- og Mini LED-skjermer. For kveldskamper kan det være forskjellen mellom en behagelig seeropplevelse og trøtte øyne.

Tenk på dette før du oppgraderer

Tre ting er viktigst når man bygger et godt oppsett for kampdager. TV-en gjør grovarbeidet, men resten av rommet avgjør hvor mye av bildekvaliteten som faktisk kommer gjennom.

For kamper på dagtid er det viktig med blendingskontroll og gardiner eller persienner for å blokkere direkte sollys. For kveldskamper er et svakt opplyst rom bedre enn et helt mørkt, og myk belysning hjelper enormt. Når det gjelder lyd, er en lydplanke den største oppgraderingen etter selve TV-en.

Hvis bare én oppgradering er realistisk – start med TV-en. Hvis du kan gjøre to, legg til lydplanken. Resten kan deretter skaleres opp avhengig av størrelsen på rommet og hvor mange mennesker som vanligvis samles foran kampene.