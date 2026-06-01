De beste projektorene for å se fotball-VM i 2026: Gjør stuen din om til et stadion

Leter du etter den beste utendørsprojektoren for film og sport? Her er våre favoritter akkurat nå.

FIFA-VM i 2026 arrangeres fra 11. juni til 19. juli, med 104 kamper spredt over USA, Canada og Mexico. Det blir det største VM-sluttspillet noensinne, og akkurat den typen turnering som rettferdiggjør en større oppgradering hjemme. En god projektor vil forvandle stuen din til noe som føles mye nærmere en arena: et større bilde, en bedre atmosfære og mer plass til menneskene du faktisk vil se kampene med.

Fotball er også en av de mest krevende innholdstypene for en projektor. Raske kamerapanoreringer, lange pasninger og stadig skiftende lys over banen avslører svakheter som tregere filmer aldri gjør. Alle modellene nedenfor er valgt ut fra det som virkelig betyr noe for livesport: bevegelseshåndtering, brukbar lysstyrke og fargegjengivelse på 100 tommer eller mer.

Hurtiglisten

Best totalt: Hisense PX3-Pro

Hisense PX3-Pro Beste premiumvalg: Sony Bravia Projector 8 (VPL-XW6100ES)

Sony Bravia Projector 8 (VPL-XW6100ES) Beste mellomklassevalg: BenQ W2720i

BenQ W2720i Beste budsjettvalg i 4K: BenQ GP520

BenQ GP520 Mest fleksibel: Hisense C2 Ultra

For resten av oppsettet kan du lese guidene våre til de beste lydplankene og de beste TV-ene.

Best totalt: Hisense PX3-Pro

(Image credit: Future)

Hisense PX3-Pro vant EISA UST-prisen for årets projektor 2025–2026 og er den mest komplette allroundmodellen vi anbefaler for de fleste stuer. Tri-chroma RGB-laser, 99,82 % DCI-P3-dekning og full HDR-støtte gjør at live fotball ser akkurat ut som den skal.

Latest Videos From

Den målte lysstyrken på 2669 ANSI-lumen – som er innenfor ISO 21118-toleransen for den offisielle spesifikasjonen på 3000 lumen – er mer enn nok for stuer med noe omgivelseslys. Designet med ultrakort projeksjonsavstand betyr også at projektoren kan plasseres direkte mot veggen på et TV-stativ: ingen takfester og ingen lange kabler.

«Designed for Xbox»-sertifiseringen sikrer også lav inputforsinkelse til gaming, med 240 Hz i 1080p og bare 7 ms latens.

Spesifikasjoner - 4K UHD

- RGB-laser

- 80–150 tommer

- 50 W Harman/Kardon-lyd med Dolby Atmos

Kjøp den hvis:

Du ønsker ddeg en projektor for fotball, filmer og spilling og har et rom som passer for en UST-løsning.

Ikke kjøp den hvis:

Du har et dedikert mørkt hjemmekinorom. I denne prisklassen gir en tradisjonell projektor med lang avstand et mer filmatisk bilde.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Beste premiumvalg: Sony Bravia Projector 8 (VPL-XW6100ES)

(Image credit: Future)

Sony Bravia Projector 8 (VPL-XW6100ES) er projektoren du bør kjøpe hvis budsjettet ikke er det viktigste, og du ønsker noe som vil vare i mange år fremover. De innebygde SXRD-panelene i ekte 4K betyr at alle de 8,3 millioner pikslene faktisk er ekte og ikke pixel-shiftet, mens Sonys nye XR-prosessor endelig leverer den dynamiske HDR-tonekartleggingen som tidligere generasjoner bare lovet.

Bildet er også nesten perfekt kalibrert rett ut av esken, og HDMI 2.1 sammen med 12 ms input lag i 4K/120 gjør den overraskende god selv for spilling. Svartnivået når imidlertid ikke helt opp til JVC DLA-NZ800 i samme prisklasse, og Sony mangler fortsatt støtte for HDR10+ og Dolby Vision i projektorene sine – en merkelig begrensning i premiumsegmentet.

Spesifikasjoner - Äkta 4K SXRD

- Z-Phosphor-laser

- 2 700 lumen

- 20 000 timers livslengde

- 2 HDMI 2.1-porter

Kjøp den hvis:

Du vil bygge et permanent hjemmekinoanlegg og se på film like mye som fotball.

Ikke kjøp den hvis:

Fotball-VM er hovedgrunnen til kjøpet – det finnes mye sterkere alternativer for betydelig mindre penger.

Beste mellomklassevalg: BenQ W2720i

(Image credit: Amazon)

BenQ W2720i er det riktige valget for de som ønsker ekte 4K HDR-ytelse uten å bruke en formue. Det er BenQs første AI-drevne 4K-hjemmekinoprojektor, og den leveres forhåndskalibrert for Rec.709-presisjon i Filmmaker-modus, sammen med HDR10+-støtte – noe som fortsatt er sjeldent i denne prisklassen.

4LED-lyskilden gir også opptil 30 000 timers lampelevetid uten å måtte bytte den ut.

Kompromisset er ganske enkelt: Dette er en projektor for mørke rom. Med 2500 ANSI-lumen er det ikke mye margin for kamper på dagtid i en lys stue. For kamper på kvelden i et rom med gardiner gir den imidlertid et skarpere og mer fargenøyaktig bilde enn nesten noe annet i samme segment.

Spesifikasjoner - 4K UHD med pixel-shifting

- 4LED • HDR10+

- 98 % Rec.709 / 90 % DCI-P3

- Google TV

- 3 HDMI 2.1-porter

Kjøp den hvis:

Du hovedsakelig ser på kveldskamper og ønsker HDR10+ til en rimelig pris.

Ikke kjøp den hvis:

Kamper på dagtid i et lyst rom er din førsteprioritet.

Beste budsjettvalg i 4K: BenQ GP520

(Image credit: Future)

BenQ GP520 er projektoren vi anbefaler for de som vil se VM på storskjerm uten å måtte bygge en permanent installasjon hjemme. Den yter godt over prisklassen med 2600 ANSI-lumen – mer enn det dobbelte av flere direkte konkurrenter i samme segment – ​​sammen med en firekanals LED-lyskilde som gir nøytral og fabrikk-kalibrert fargegjengivelse uten kompromissene som tradisjonelle fargehjul kan introdusere.

Den er også uvanlig stillegående for en så lyssterk skjerm, noe som faktisk betyr mer enn mange tror når de prøver å høre kommentatorene over projektorens viftestøy. De innebygde 12-watts høyttalerne er imidlertid ganske spinkle og mangler bass, så en lydplanke anbefales på det sterkeste.

Spesifikasjoner - 4K UHD XPR med pikselforskyvning

- Quad LED

- HDR10+

- 98 % Rec.709

- Google TV

- 50–180 tommer

Kjøp den hvis:

Du vil bygge et sterkt VM-oppsett uten å bruke for mye penger, spesielt i en leilighet.

Ikke kjøp den hvis:

Dype svarttoner er viktige for deg, eller hvis du er følsom for regnbueeffekter.

Mest fleksibel: Hisense C2 Ultra

(Image credit: Future / Max Langridge)

Hisense C2 Ultra er den mest fleksible projektoren på denne listen. Den innebygde gimbalfestet kan roteres 360 grader horisontalt og 135 grader vertikalt, noe som betyr at du kan projisere på vegger, tak eller et utendørs lerret uten komplisert montering.

Den tilbyr også den bredeste HDR-støtten av alle projektorer her – Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG og IMAX Enhanced – mens JBL 2.1-lydsystemet med innebygd subwoofer er uvanlig kraftig for en mer bærbar modell.

Den målte lysstyrken er 2779 ANSI-lumen med full DCI-P3-dekning, og den 1,67x optiske zoomen er virkelig nyttig for å justere bildestørrelsen uten å måtte flytte projektoren.

Røde toner kan imidlertid være litt overdrevne i standardmodusene, og akkurat som andre DLP-projektorer er det en slags regnbueeffekt.

Spesifikasjoner - 4K UHD med pixel-shifting

- RGB triple laser

- 3 000 ANSI-lumen

- VIDAA U7

- JBL 2.1 med subwoofer

- 65–300 tommer

- Designed for Xbox

Kjøp den hvis:

Du ofte flytter projektoren rundt og ønsker bredest mulig HDR-støtte.

Ikke kjøp den hvis:

Du ønsker fullstendig klinisk fargepresisjon rett ut av esken.

Dette skal du se etter i en projektor til fotball

Tre spesifikasjoner teller mer enn resten.

Lysstyrke

2000 ANSI-lumen er minimum for stuer med noe omgivelseslys. 3000 lumen eller mer er mye tryggere for kamper på dagtid. Produsentenes tall er også ofte 10–20 % høyere enn faktiske målte verdier, som fortsatt er innenfor ISO 21118-standarden.

Bevegelseshåndtering

Se etter støtte for MEMC. Fotball viser dårlig bevegelseshåndtering raskere enn nesten alle andre typer innhold.

Fargepresisjon

Sikt mot minst 95 % Rec.709-dekning, som er viktigere for vanlige HD-sendinger enn bredere fargerom.

Uansett hvilken modell som passer best til rommet og budsjettet ditt, er det lurt å få alt installert før avspark 11. juni. Den første kampen kommer alltid raskere enn du tror.