Teknologisponsorene bak VM i 2026 – selskapene som driver turneringen

Når fotball-VM 2026 sparkes i gang, vil det være den største turneringen i sportens historie. Denne skalaen endrer hva som skal til for å få det til å fungere. Hver kamp er avhengig av systemer som de fleste seere aldri ser, men som direkte påvirker hvordan kampene vises på skjermene deres hjemme.

Poenget er det samme: Det handler ikke lenger bare om sponsing. Disse selskapene driver viktige deler av selve turneringen.

Lenovo – selskapet som driver kjerneinfrastrukturen

Lenovo er kjernen i turneringens teknologiske infrastruktur. Selskapets rolle inkluderer sanntidsovervåking, logistikk og AI-assisterte systemer som hjelper med beslutningstaking under kampene.

En av de mest synlige endringene er i dommerteknologien. Offside-vurderinger beveger seg i økende grad mot tredimensjonale rekonstruksjoner i stedet for statiske linjer. Resultatet er tydeligere visualiseringer, både for dommere og for seere hjemme.

(Image credit: Shutterstock / nitpicker)

Motorola – er fansen møter turneringen

Motorola er ansvarlig for den forbrukerrettede delen av opplevelsen. Som offisiell smarttelefonpartner er selskapets telefoner posisjonert som hovedplattformen for fans, slik at de kan følge turneringen på tvers av flere skjermer samtidig.

Fordelingen er tydelig. Lenovo kjører systemene bak kulissene, mens Motorola er ansvarlig for grensesnittet der fans samhandler med innhold i sanntid.

(Image credit: Motorola)

Verizon – selskapet som holder det hele tilkoblet

Verizon er ansvarlig for nettverkskapasiteten på stadioner i USA, og støtter alt fra digitale billetter til betalinger på stadion.

Det er også den typen teknologi som folk flest bare legger merke til når den går ned. Hvis nettverket holder stand, føles opplevelsen sømløs. Hvis det ikke gjør det, påvirkes alle andre systemer umiddelbart.

Hisense – selskapet som former turneringens utseende

Hisense har en mer hjemmeorientert rolle. Fokuset er på skjermteknologi, bildekvalitet på kringkasting og HDR-ytelse.

De fleste vil oppleve VM foran en TV i stedet for på stadionene. Bildekvalitet, lysstyrke og refleksjonshåndtering avgjør derfor hvor god opplevelsen faktisk blir hjemme i stuen.

(Image credit: .)

Adidas – dataene inni matchballen

Adidas spiller en mindre synlig, men fortsatt viktig rolle i den tekniske infrastrukturen. Den offisielle kampballen inneholder sensorteknologi som sender data direkte til dommersystemene.

Resultatet er mer presis sporing av ballens bevegelser, noe som hjelper både dømming på banen og grafikk på lufta.

Data og visning på flere skjermer samtidig

Den største endringen er faktisk mindre synlig. Moderne kamper genererer enorme mengder data i sanntid, fra spillersporing til posisjonsanalyse.

Vi ser også en tydelig endring i hvordan folk ser på kamper. En andre skjerm er nå en naturlig del av opplevelsen for mange seere, enten det er for statistikk, repriser eller live-interaksjon under kampene.

Her blir forsinkelser en viktig faktor. En forsinkelse i strømmingen endrer følelsen av kampen, selv om selve bildekvaliteten er høy.

En ny type seeropplevelse

FIFA-VM i 2026 gjenspeiler et stort skifte innen sportskringkasting. Sponsorer er ikke lenger bare logoer knyttet til arrangementet. De er en del av infrastrukturen som faktisk driver turneringen.

Resultatet er at seeropplevelsen i dag handler om mer enn bare selve sendingen. Bevegelseshåndteringen, lysstyrken og bildebehandlingen på TV-en din avgjør nå hvor godt alt dette faktisk overføres til stuen din.