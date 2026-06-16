Så ser du fotbolls-VM 2026 gratis var du än befinner dig med en VPN

Streama alla 104 VM-matcher GRATIS via ITVX och BBC iPlayer (Storbritannien) / SBS on Demand (Australien)

Lås upp innehåll med en VPN-tjänst

Världsettan Spanien, Kylian Mbappés Frankrike, Lionel Messis Argentina och Jude Bellinghams England går in i fotbolls-VM 2026 som några av sommarens största favoriter – i en turnering som nu är så omfattande att tittarna sannolikt kommer att tillbringa fler timmar framför tv än spelarna på planen.

Vissa dagar spelas upp till sex matcher, från tidiga morgontimmar till långt in på natten, beroende på var i världen du befinner dig.

Vi kommer dessutom att få se totalt 13 olika avsparkstider, eftersom de 16 arenorna – från BC Place i Vancouver i norr till Estadio Banorte i Mexico City i söder, från Levi's Stadium i Santa Clara i väster till Gillette Stadium i Boston i öster – är utspridda över tre länder och fyra tidszoner. Temperaturerna kan dessutom tvinga fram sena schemaändringar.

Turneringen har inte bara utökats från 32 till 48 landslag – de åtta bästa grupptreorna går också vidare tillsammans med de två främsta lagen från varje grupp till den nya sextondelsfinalrundan. Det innebär att endast 16 av de 48 deltagande nationerna slås ut efter de 72 gruppspelsmatcherna.

I sann nordamerikansk anda väntar ett enormt evenemang. Om du känner dig överväldigad av turneringens omfattning finns det några knep som gör upplevelsen lite enklare.

Alla 104 matcher kommer att kunna ses gratis i Storbritannien och Australien. Är du ute och reser? En bra VPN ger dig tillgång till den kostnadsfria VM-bevakningen var du än befinner dig – och en av våra favoriter, Norton VPN, erbjuder dessutom 60 dagars pengarna tillbaka-garanti.

Kan jag streama fotbolls-VM 2026 gratis? Fotbolls-VM 2026 kommer att sändas live och gratis i flera länder världen över, och den bästa engelskspråkiga bevakningen finns via Storbritannien och Australien. Storbritannien: ITVX och BBC iPlayer (alla matcher)

Australien: SBS on Demand (alla matcher) Är du på resande fot under VM? Då kan du stöta på problem om du försöker streama matcherna via svenska tjänster. SVT och TV4 Play ger vanligtvis bara tillgång till sitt innehåll om du befinner dig i Sverige. Med en VPN kan du däremot fortfarande få tillgång till både svenska tjänster och kostnadsfria streamingalternativ från andra länder. Du kan alltså se alla matcher gratis, precis som om du vore hemma. Norton VPN är vårt förstahandsval bland de olika alternativen.

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