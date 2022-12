Kroatien – Brasilien: Startelvor och så ser du VM-kvartsfinalen online oavsett var du befinner dig

Kroatien – Brasilien sparkar igång kvartsfinalspelet i fotbolls-VM 2022. Brasilien är stora favoriter på förhand, men regerande silvermedaljörerna från VM 2018 kommer inte att sälja sig billigt.

Brasilien fick en relativt enkel resa i åttondelsfinalen där laget ledde med 4-0 efter 36 minuter och mest bara kunde spela av matchen, Sydkorea lyckades få in en reducering i andra halvlek men det blev aldrig riktigt spännande.

Desto mer spänning fick vi i Kroatiens åttondelsfinal när de ställdes mot Japan. I slutet av den första halvleken så tog Japan ledningen, men Kroatien kvitterade i inledningen av den andra halvleken genom Ivan Perisic. Matchen gick sedan hela vägen till straffar där målvakten Livakovic blev stor hjälte efter att ha räddat tre straffar.

Läs vidare för att ta reda på du kan se Kroatien – Brasilien på TV och via stream online

Kroatien – Brasilien Datum: fredagen den 9 december Avspark: 16:00 Arena: Education City Stadium, Al Rayyan Se matchen på TV: SVT 1 Streama online: SVT Play (Öppnas i ny flik) Se över hela världen: Testa ExpressVPN 100% riskfritt (Öppnas i ny flik)

Kroatien – Brasilien

Brasilien var på förhand en av de stora favoriterna i turneringen och de femfaldiga världsmästarna har imponerat under turneringen. I gruppspelet blev det förvisso förlust i den avslutande matchen mot Kamerun, men den var betydelselös för Brasilien. Innan dess så besegrades såväl Serbien som Schweiz i gruppspelet.

Kroatien har ännu inte förlorat under turneringen, i den inledande gruppspelsmatchen blev det 0-0 mot Marocko, därefter besegrades Kanada med 4-1 innan kroaterna slog ut Belgien ur gruppen efter att den avslutande matchen slutade 0-0. Det finns mycket rutin i den kroatiska truppen, men i åttondelsfinalen byttes viktiga pjäser ut i förläningen, däribland Mateo Kovacic och Luka Modric. Finns orken i Kroatien för att ställa till med en skräll?

Det här är en match du inte vill missa så läs vidare för mer information om hur du ser Kroatien – Brasilien på TV och online var du än befinner dig.

Startelvor

Brasilien

Alisson Becker – Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo – Casemiro, Lucas Paqueta, Vincius Junior, Neymar, Raphina – Richarlison

Kroatien

Dominik Livakovic – Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa – Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic – Mario Pasalic, Andrej Kramaric, Ivan Perisic

Så ser du VM i fotboll om du befinner dig utomlands

C MORE och SVT Play har enbart rättigheter att sända sina sportsändningar inom EU, vilket betyder att om du befinner dig någon annanstans i världen så fungerar inte sändningarna.

Som tur är så finns det en smidig lösning runt det genom att använda en VPN, eller ett virtuellt privat nätverk. Det är en mjukvarulösning som låter dig positionera om din enhet till en plats du själv väljer, vilket låter dig resa i världen och ändå ta del av din VM-stream. VPN-tjänster är helt lagliga, väldigt prisvärda och enkla att använda.

(Öppnas i ny flik) ExpressVPN - Världens bästa VPN (Öppnas i ny flik)

Vi har testat samtliga stora VPN-tjänster och anser att ExpressVPN är den bästa som finns på marknaden. Det tack vare dess snabbhet, enkelhet att använda och starka säkerhetsfunktioner. Om du tecknar en årsplan så får du just nu tre månader extra helt gratis (Öppnas i ny flik). Skulle du inte vara nöjd med tjänsten eller inte vilja ha den så kan du under de första 30 dagarna säga upp ditt abonnemang och få dina pengar tillbaka utan problem. - Testa ExpressVPN 100% riskfritt i 30 dagar (Öppnas i ny flik)

När du har laddat ner och installerat ExpressVPN väljer du en server som ligger i Sverige, och plötsligt har du full tillgång till de svenska VM-sändningarna från utlandet.

Vilka har rättigheterna till fotbolls-VM 2022?

I Sverige är det SVT och TV4 som delar på rättigheterna till VM. Matcherna streamas online på SVT Play respektive C More.

För att streama matcherna på C More behöver du ett abonnemang hos tjänsten för att få tillgång till innehållet. Matcherna som sänds på SVT Play kan du se kostnadsfritt. Du har möjlighet att streama matcherna inom hela EU/ESS, men skulle du befinna dig på en annan plats i världen så behöver du en bra VPN-tjänst för att kunna se de svenska sändningarna hos både SVT och C More