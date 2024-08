I september kommer du inte längre kunna dela ditt Disney Plus-konto med vänner & familj

Disney Plus åtgärder mot kontodelning kommer att lanseras globalt i september.

Nu har det blivit dags. Efter månader av spekulationer om när Disney Plus skulle börja genomföra sina åtgärder mot lösenordsdelning, vet vi nu att det blir i september 2024.

Underhållningsjättens VD, Bob Iger, meddelade detta under Disneys resultatkonferens för tredje kvartalet 2024 (via The Motley Fool). Från och med nästa månad, kommer du inte längre kunna använda dina familjemedlemmars eller vänners Disney Plus-konto gratis.

"Vi startade vårt initiativ mot lösenordsdelning i juni," sade Iger till aktieägarna under samtalet. "Det börjar på allvar i september."

Ursprungligen sade Disney att de skulle förbjuda kontodelning i juni, men det visade sig att många av oss inte påverkades eftersom endast utvalda länder omfattades av åtgärden i mitten av 2024. Nu kommer dock resten av Disney Plus globala fanbas att stoppas från att dela konton mellan hushåll. Såvida inte huvudkontoinnehavaren lägger till dig som en extra medlem på deras månatliga eller årliga prenumeration, vilket kommer att kräva en extra avgift som ännu inte har avslöjats.

Varför tar Disney åtgärder mot kontodelning?

Vill du se Agatha All Along, nästa Marvel TV-serie som kommer i september, på din väns konto? Då har vi tråkiga nyheter. (Image credit: Marvel Studios)

Det finns ett enkelt svar här: pengar. Genom att sätta stopp för lösenordsdelning mellan hushåll kommer icke-primära kontoinnehavare att tvingas göra en av två saker: anmäla sig för ett eget konto, eller be sin familjemedlem eller vän att betala för Extra Member-funktionen som lanserades i februari, så att de kan fortsätta titta på de bästa Disney Plus-filmerna och serierna i en annan bostad.

Ur ett affärsperspektiv är Disneys beslut att förhindra obehörig lösenordsdelning logiskt. De behöver generera intäkter för att göra sina aktieägare nöjda, producera nya filmer och TV-serier samt betala sina anställda. Med tanke på att Netflix såg en enorm ökning av sin användarbas efter att streamingjätten genomförde sin egen åtgärd mot lösenordsdelning i maj 2023, vill Disney säkert också ha en del av kakan, delvis för att hålla jämna steg med en av sina främsta streamingkonkurrenter.

Tyvärr överförs sådana kostnader oundvikligen till konsumenterna. Men, precis som Netflix, har Disney några lösningar som de hoppas kommer att blidka de konsumenter som blir irriterade över den kommande åtgärden mot lösenordsdelning. För det första introducerade de i slutet av 2023 ett annonsstödt abonnemang för dem med en stram budget – du kan läsa vår prisguide för Disney Plus för mer information om hur mycket deras olika prenumerationer kostar. Underhållningsjätten har också nyligen gått samman med Hulu och Max för att skapa ett nytt streamingpaket som sparar pengar på lång sikt, eftersom du inte behöver betala för tre separata prenumerationer. Disney kommer då att hävda att de gör rätt för kunderna genom att erbjuda dessa billigare alternativ.

Streamingtjänster går åt fel håll

Disney Plus blir dyrare i USA under hösten. (Image credit: Shutterstock)

Visst, Disney erbjuder ett par alternativ för dem som har en tajtare budget, men känns ändå lite som att streamingtjänster går åt fel håll. Under det senaste året har vi sett prishöjningar på nästan alla stora streamingtjänster, samt Netflix' åtgärder mot lösenordsdelning och i mitten av oktober kommer priset för Disney Plus höjas ytterligare i USA. Det är oklart om en liknande höjning även kommer till svenska abonnenter, men det skulle inte förvåna oss.

Det känns lite som en käftsmäll för alla abonnenter som redan har ganska ont om pengar och bara vill komma hem efter jobbet och kunna njuta av en serie eller film – med sin familj, vänner, partner eller barn – på en plattform utan att betala överdrivna priser. Snart kommer du inte ens kunna dela ditt konto med samma personer i ett annat hushåll utan att behöva betala mer pengar, vilket gör situationen ännu mer frustrerande.

Som Iger själv noterade i Disneys omfattande Q3 2024-uttalande, kan en film som Deadpool och Wolverine generera nästan 900 miljoner dollar för Disney på mindre än två veckor, så företaget lider inte direkt av penningbrist. Ändå har de fräckheten att tala om för de människor som spenderar sina hårt förvärvade pengar på deras filmer och TV-serier att de snart kommer att stoppa dem från att dela konton, samtidigt som de dessutom kommer att behöva betala ännu mer varje månad för privilegiet att streama deras innehåll. Det känns nästan som att en ny pirat-era kan vara på gång ..