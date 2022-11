Fotbolls-VM 2022 i Qatar: TV-tider, spelschema, grupper och så ser du VM online oavsett var du befinner dig

Fotbolls-VM 2022 kommer att spelas i Qatar. Världens största fotbollsmästerskap kommer för första gången spelas under vintern. Det är också första gången som mästerskapet arrangeras i Mellanöstern. Många kritiska röster har höjts mot att Qatar står som värdnation till mästerskapet, mer om det kan ni läsa längre ned i artikeln

Sverige missade att kvalificera sig till VM efter att i den avgörande playoff-matchen förlorat mot Polen. Men för fotbollsälskaren så finns det mycket fotbollsgodis att se fram emot på planen.



Läs vidare för att få svar på allt du undrar om årets största fotbollsfest.

Fotbolls-VM 2022 Datum: 20 november – 18 december Värdnation: Qatar Finalarena: Lusail Iconic Stadion Se mästerskapet på TV: SVT, TV4 Se mästerskapet online: C More (Öppnas i ny flik), SVT Play (Öppnas i ny flik) Se var du än befinner dig: Testa ExpressVPN 100 % riskfritt (Öppnas i ny flik)

Precis som vi blivit vana vid under stora fotbollsmästerskap de senaste åren är det SVT och TV4 som delar på rättigheterna till mästerskapet. Utöver att deras matcher sänds på respektive bolags TV-kanaler går matcherna även att se på SVT Play respektive C More. Finalen sänds på TV4 söndagen den 18 december

Fotbolls-VM 2022 - grupper

Grupp A

Ecuador

Nederländerna

Qatar

Senegal

Grupp B

England

Iran

USA

Wales

Grupp C

Argentina

Mexico

Polen

Saudiarabien

Grupp D

Australien

Danmark

Frankrike

Tunisien

Grupp E

Costa Rica

Japan

Spanien

Tyskland

Grupp F

Belgien

Kanada

Kroatien

Marocko

Grupp G

Brasilien

Kamerun

Schweiz

Serbien

Grupp H

Ghana

Portugal

Sydkorea

Uruguay

(Image credit: Andre Weening/BSR Agency/Getty Images)

Spelschema och TV-tider

Artikeln kommer att uppdateras med aktuellt schema för de olika slutspelsrundorna så fort det står klart vilka lag som avancerat.



Söndag 20 november

17:00 Qatar – Ecuador TV4 / C More

Måndag 21 november

14:00 England – Iran SVT1 / SVT Play

17:00 Senegal – Nederländerna SVT1 / SVT Play

20:00 USA – Wales TV4 / C More

Tisdag 22 november

11:00 Argentina – Saudiarabien SVT1 / SVT Play

14:00 Danmark – Tunisien SVT1 / SVT Play

17:00 Mexico – Polen TV4 / C More

20:00 Frankrike – Australien TV4 / C More

Onsdag 23 november

11:00 Marocko – Kroatien TV4 / C More

14:00 Tyskland – Japan TV4 / C More

17:00 Spanien – Costa Rica SVT1 / SVT Play

20:00 Belgien – Kanada SVT2 / SVT Play

Torsdag 24 november

11:00 Schweiz – Kamerun SVT1 / SVT Play

14:00 Uruguay – Sydkorea SVT1 / SVT Play

17:00 Portugal – Ghana TV4 / C More

20:00 Brasilien – Serbien TV4 / C More

Fredag 25 november

11:00 Wales – Iran TV4 / C More

14:00 Qatar – Senegal TV4 / C More

17:00 Nederländerna – Ecuador SVT1 / SVT Play

20:00 England – USA SVT2 / SVT Play

Lördag 26 november

11:00 Tunisien – Australien SVT1 / SVT Play

14:00 Polen – Saudiarabien SVT1 / SVT Play

17:00 Frankrike – Danmark TV4 / C More

20:00 Argentina – Mexico TV4 / C More

Söndag 27 november

11:00 Japan – Costa Rica TV4 / C More

14:00 Belgien – Marocko TV4 / C More

17:00 Kroatien – Kanada SVT1 / SVT Play

20:00 Spanien – Tyskland SVT2 / SVT Play

Måndag 28 november

11:00 Kamerun – Serbien TV4 / C More

14:00 Sydkorea – Ghana TV4 / C More

17:00 Brasilen – Schweiz SVT1 / SVT Play

20:00 Portugal – Uruguay SVT2 / SVT Play

Tisdag 29 november

16:00 Ecuador – Senegal TV4 / C More

16:00 Nederländerna – Qatar TV4 / C More

20:00 Wales – England SVT2 / SVT Play

20:00 Iran – USA SVT24 / SVT Play

Onsdag 30 november

16:00 Australien – Danmark TV4 / C More

16:00 Tunisien – Frankrike TV4 / C More

20:00 Polen – Argentina SVT24 / SVT Play

20:00 Saudiarabien – Mexico SVT2 / SVT Play

Torsdag 1 december

16:00 Kroatien – Belgien SVT1 / SVT Play

16:00 Kanada – Marocko Kunskapskanalen / SVT Play

20:00 Japan – Spanien TV4 / C More

20:00 Costa Rica – Tyskland TV4 / C More

Fredag 2 december

16:00 Ghana – Uruguay Kunskapskanalen / SVT Play

16:00 Sydkorea – Portugal SVT1 / SVT Play

20:00 Serbien – Schweiz TV4 / C More

20:00 Kamerun – Brasilien TV4 / C More

Åttondelsfinaler

Lördag 3 december

16:00 1A – 2B SVT1 / SVT Play

20:00 1C – 2D SVT2 / SVT Play

Söndag 4. december

16:00 1D – 2C TV4 / C More

20:00 1B – 2A SVT2 / SVT Play

Måndag 5 december

16:00 1E – 2F SVT1 / SVT Play

20:00 1G – 2H TV4 / C More

Tisdag 6 december

16:00 1F – 2E TV4 / C More

20:00 1H – 2G TV4 / C More

Kvartsfinaler

Fredag 9 december

16:00 SVT1 / SVT Play

20:00 SVT2 / SVT Play

Lördag 10 december

16:00 TV4 / C More

20:00 TV4 / C More

Semifinaler

Tisdag 13 december

20:00 SVT2 / SVT Play

Onsdag 14 december

20:00 TV4 / C More

Bronsmatch

Lördag 17 december

16:00 SVT1 / SVT Play

VM-Final

Söndag 18 december



16:00 TV4 / C More

(Image credit: Buda Mendes/Getty Images)

Vilka har rättigheterna till fotbolls-VM 2022?

I Sverige är det SVT och TV4 som delar på rättigheterna till VM. Matcherna streamas online på SVT Play respektive C More.

För att streama matcherna på C More behöver du ett abonnemang hos tjänsten för att få tillgång till innehållet. Matcherna som sänds på SVT Play kan du se kostnadsfritt. Du har möjlighet att streama matcherna inom hela EU/ESS, men skulle du befinna dig på en annan plats i världen så behöver du en bra VPN-tjänst för att kunna se de svenska sändningarna hos både SVT och C More

Så ser du de svenska VM-sändningarna utomlands

Om du befinner dig utomlands men ändå vill se de svenska sändningarna under mästerskapet så är en VPN-tjänst den bästa lösningen. Med en VPN-tjänst så kan du kringgå de regionala geoblockeringarna som sätts upp av de olika streamingsidorna och du kan ta del av bevakningen från SVT eller TV4 var du än befinner dig i världen.

Förutom möjlighet att få tillgång till strömmande innehåll så hjälper en VPN-tjänst dig även att hålla dig säker på internet, genom att trygga dig mot eventuella yttre attacker eller snokande ögon från din internetleverantör. Att använda sig av en VPN-tjänst är helt lagligt och säkrar din tillvaro på internet. Ta gärna en titt på vår lista över de bästa VPN-tjänsterna just nu.

(Öppnas i ny flik) ExpressVPN – testa vår testvinnare (Öppnas i ny flik)



Vi har jämfört alla stora VPN-leverantörer på marknaden. och vår testvinnare är ExpressVPN. Tjänsten levererar på topp när det kommer till användarvänlighet, säkerhetsfunktioner och hastighet. Dessutom fungerar denna VPN-tjänst med praktiskt taget alla streamingenheter på marknaden, inklusive Apple TV, PlayStation, Xbox och naturligtvis Android- och iOS-telefoner. Tecknar du ett årsabonnemang så får du tre månader helt gratis (Öppnas i ny flik). Om du efter 30 dagar inte är nöjd kan du dra nytta av ExpressVPNs pengarna-tillbaka-garanti, utan något strul.



Efter att du laddat ner programvaran följer du helt enkelt instruktionerna för att installera programmet på din enhet, sedan kan du välja vilket land du vill flytta din IP-adress till. Det är inte svårare än så. Testa ExpressVPN 100% riskfritt i 30 dagar (Öppnas i ny flik)

När du har laddat ner och installerat ExpressVPN väljer du en server som ligger i Sverige, sedan har du full tillgång till de svenska VM-sändningarna från utlandet.

Qatar – en kontroversiell värdnation

Att kalla VM i Qatar för kontroversiellt är ingen underdrift. Inför mästerskapet har mycket kritik riktats mot FIFA och värdlandet. De mänskliga rättigheterna är ytterst begränsade i landet. Behandlingen av migrantarbetare har också fått stor kritik från bland annat Amnesty International (Öppnas i ny flik)

Under de drygt 10 år som Qatar förberett sig på mästerskapet så har landet tagit in mängder av migrantarbetare för att få färdigt arenorna och infrastrukturen runt mästerskapet. Enligt en artikel från The Guardian (Öppnas i ny flik) hade över 6 500 migrantarbetare dött fram till 2021.

Många kritiska röster har också höjts om varför fotbollens största fest ska anordnas i Qatar. Strikta lagar i landet kräver att kvinnor måste ha ett manligt "godkännande" för att gifta sig och homosexualitet är förbjudet (något som kan straffas med upp till 7 års fängelse) är bara två av skälen till att FIFA borde tänkt till lite extra vid val av värdnation.

Efter att Qatar blev tilldelat VM så har flera högt uppsatta personer i FIFA blivit såväl gripna som avstängda från all form av fotboll på grund av mutbrott. Bland dessa hittar vi den tidigare FIFA-presidenten Sepp Blatter och UEFA:s motsvarighet Michel Platini.

VM 2022 Qatar - arenor

Endast 1 av 8 arenor var byggda när Qatar tilldelades fotbolls-VM 2022, Khalifa International Stadium från 1976, de övriga arenorna är nybyggda för mästerskapet.

Lusail Iconic Stadium, Lusail - kapacitet 80,000

Al Bayt Stadium, Al Khor - kapacitet 60,000

Khalifa International Stadium, Al Rayyan - kapacitet 45,416

Education City Stadium, Al Rayyan - kapacitet 45,350

Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan - kapacitet 44,740

Stadium 974, Doha - kapacitet 40,000

Al Thumama Stadium, Doha - kapacitet 40,000

Al Janoub Stadium, Al Wakrah - kapacitet 40,000

VM 2022 Qatar - favoriter

Världens allra bästa fotbollsnationer gör upp om VM-guldet för 22:a gången i ordningen och det är, precis som vanligt, väldigt svårt att förutspå var guldet hamnar på förhand.

Med två veckor kvar till turneringen så tror Oddssättarna (Öppnas i ny flik) att guldet hamnar i Sydamerika då Brasilien är favoriter före Argentina i deras listor. De europeiska nationer som hålls högst av oddssättarna är Frankrike, Englad och Spanien.

På sjätteplats hittar vi Tyskland, som vi i redaktionen vill höja ett varnande finger för. I VM 2018 slutade "Die Mannschaft" sist i Sveriges grupp och i EM 2022 slutade det med kvartsfinal mot Tyskland. Efter turneringen har Hansi Flick tagit över som manager och Tyskland har därefter sett en klar förbättring i resultaten. Det bör vara ett revanschsuget Tyskland som åker till Qatar.

Tidigare VM-vinnare