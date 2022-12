Frankrike - Marocko: så ser du VM-semifinalen online oavsett var du befinner dig

Frankrike – Marocko är den andra semifinalen ut i vinterns fotbolls-VM, vinnaren ställs i finalen mot Argentina samtidigt som förloraren får gå en kamp om bronset med Kroatien.

Frankrike avancerade till semifinal genom att besegra England i en händelserik kvartsfinal. "Les Blues" fick en bra start på matchen när Aurelien Tchouameni gjorde mål på ett långskott i den 17:e matchminuten. Harry Kane kvitterde på straff i början av andra halvlek men med dryga 10 minuter kvar av ordinarie tid så tog Frankrike återigen ledningen genom Oliver Giroud. England fick ett gyllene läge att kvittera när Harry Kane återigen stod vid straffpunkten några minuter senare, men straffen gick högt över.

Marocko har redan skrivit historia som det första afrikanska landet att någonsin avancera till semifinal i VM-historien. I kvartsfinalen mot Portugal blev det seger med 1-0 efter att Youssef En-Nesyri gjort matchens enda mål på nick i slutet av första halvlek. Marocko var redan inför matchen skadedrabbat, framförallt i backlinjen och tvingades i början av andra halvlek till ännu ett backbyte när Roman Saiss tvingades utgå på grund av skada. I slutskedet av matchen byttes även stjärnan Hakim Zieych ut med skada.

Kommer ett skadedrabbat Marocko att bjuda på ännu en bragdartad skräll, eller blir Frankrike för tuffa? Läs vidare för att ta reda på du kan se Frankrike – Marocko på TV och via stream online

Frankrike – Marocko Datum: onsdagen den 14 december Avspark: 20:00 Arena: Al Bayt Stadium, Al Khor Se matchen på TV: TV 4 Streama online: C More (Öppnas i ny flik) Se över hela världen: Testa ExpressVPN 100% riskfritt (Öppnas i ny flik)

Frankrike har även de skadebekymmer, men inte från turneringen utan inför den. Spelare som Benzema, Pogba och Kanté tvingades lämna återbud. Bredden i det franska landslaget är dock imponerande och Frankrike har klarat sig bra utan dessa spelare, den enda förlusten i turneringen kom i en för Frankrike betydelselös match mot Tunisien i den avslutande gruppspelsomgången.

Trots alla skadebekymmer i försvaret så har Marockos styrka i mästerskapet legat i defensiven. "The Atlas Lions" har enbart släppt in ett mål i turneringen, det när mittbacken Nayef Aguerd gjorde ett självmål i segern mot Kanada. I övrigt har Marocko hållit nollan intakt i matcherna mot Kroatien, Belgien, Spanien och Portugal, ett minst sagt imponerande facit. Nu är det Frankrike med Mbappé och Giroud i spetsen som ska försöka få hål på Bono i det marockanska målet.

Det här är en match du inte vill missa så läs vidare för mer information om hur du ser Frankrike – Marocko på TV och online var du än befinner dig.

Vilka har rättigheterna till fotbolls-VM 2022?

I Sverige är det SVT och TV4 som delar på rättigheterna till VM. Matcherna streamas online på SVT Play respektive C More.

För att streama matcherna på C More behöver du ett abonnemang hos tjänsten för att få tillgång till innehållet. Matcherna som sänds på SVT Play kan du se kostnadsfritt. Du har möjlighet att streama matcherna inom hela EU/ESS, men skulle du befinna dig på en annan plats i världen så behöver du en bra VPN-tjänst för att kunna se de svenska sändningarna hos både SVT och C More