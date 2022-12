Argentina – Frankrike fotbolls-VM-finalen 2022

Argentina – Frankrike ställs mot varandra i finalen 2022, någon av nationerna kommer att vinna sitt tredje VM-guld i historien.

Argentina avancerade till final efter att ha besegrat Kroatien med 3-0 i sin semifinal. Det var en match där anfallsduon Lionel Messi och Julián Álvarez hade uppvisning. Messi inledde målskyttet på straff och Álvarez gjorde de två sista målen, det sista vackert assisterad av Messi som vände ut och in på Joško Gvardiol, en av VM:s bästa backar.

Frankrike hade en tuffare semifinal när de besegrade Marocko med 2-0, "Les Blues" fick bästa möjliga start på matchen när Theo Hernandez gjorde 1-0 i den femte matchminuten. Marocko var dock inte ofarliga och Frankrike levde farligt fram till att inhoppande Randal Kolo Muani gjorde 2-0 med drygt tio minuter kvar att spela av matchen.

Vilka vinner VM-finalen 2022? Läs vidare för att ta reda på du kan se Argentina – Frankrike på TV och via stream online

Argentina – Frankrike Datum: söndagen den 18 december Avspark: 16:00 Arena: Lusail Stadium, Lusail Se matchen på TV: TV 4 Streama online: C More (Öppnas i ny flik) Se över hela världen: Testa ExpressVPN 100% riskfritt (Öppnas i ny flik)

Argentina – Frankrike

Argentina har chansen att ta sitt tredje VM-guld, efter att tidigare vunnit 1978 och 1986. Då hette den stora stjärnan Diego Maradona, idag är den stora stjärnan Lionel Messi som har vunnit i princip allt som går att vinna. Det som saknas är ett VM-guld, skulle Messi leda Argentina till pokalen så kommer hans status i Argentina och stora delar av fotbollsvärlden att närma sig den som Diego Maradona innehar.

Frankrikes stora stjärna heter Kylian Mbappé, lagkamrat med Messi i PSG. I VM 2018 så gjorde Mbappé ett av målen när Frankrike besegrade Kroatien i finalen. Frankrike har chansen att bli det första landet att försvara en världsmästartitel sedan Brasilien gjorde det 1962.

VM-finalen kommer också att avgöra vem som tar hem skytteligan, Messi och Mbappé står noterade för fem mål var, delad trea är Julián Álvarez och Oliver Giroud på fyra mål.

Det här är en match du inte vill missa så läs vidare för mer information om hur du ser Argentina – Frankrike på TV och online var du än befinner dig.

Så ser du VM i fotboll om du befinner dig utomlands

C MORE och SVT Play har enbart rättigheter att sända sina sportsändningar inom EU, vilket betyder att om du befinner dig någon annanstans i världen så fungerar inte sändningarna.

Som tur är så finns det en smidig lösning runt det genom att använda en VPN, eller ett virtuellt privat nätverk. Det är en mjukvarulösning som låter dig positionera om din enhet till en plats du själv väljer, vilket låter dig resa i världen och ändå ta del av din VM-stream. VPN-tjänster är helt lagliga, väldigt prisvärda och enkla att använda.

När du har laddat ner och installerat ExpressVPN väljer du en server som ligger i Sverige, och plötsligt har du full tillgång till de svenska VM-sändningarna från utlandet.

Vilka har rättigheterna till fotbolls-VM 2022?

I Sverige är det SVT och TV4 som delar på rättigheterna till VM. Matcherna streamas online på SVT Play respektive C More.

För att streama matcherna på C More behöver du ett abonnemang hos tjänsten för att få tillgång till innehållet. Matcherna som sänds på SVT Play kan du se kostnadsfritt. Du har möjlighet att streama matcherna inom hela EU/ESS, men skulle du befinna dig på en annan plats i världen så behöver du en bra VPN-tjänst för att kunna se de svenska sändningarna hos både SVT och C More