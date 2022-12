Argentina – Kroatien fotbolls-VM 2022

Argentina – Kroatien är den första av två semifinaler i vinterns fotbolls-VM, Argentina är favoriter på förhand men Kroatien siktar på att skrälla igen.

Argentina avancerade från kvartsfinalen efter att ha besegrat Nederländerna i den kanske mest händelserika matchen i VM hitintills. Totalt delades 17 kort ut i matchen där känslorna var utanpå hos båda lagen. Själva matchen såg Argentina ut att ha god kontroll på när Lionel Messi gjorde 2-0 på straff i den 73:e matchminuten. Nederländerna kom dock tillbaka genom inhoppande Wout Weghorst som gjorde två mål, det sista på en läcker frisparksvariant i den sista stopptidsminuten av ordinarie tid.

Kroatien, som är regerande VM-silvermedaljörer, tog en fin skalp i kvartsfinalen när de slog ut en av turneringens stora förhandsfavoriter i Brasilien. Matchen var mållös efter ordinarie speltid och förlängning tog vid, väl där trodde de flesta att Brasilien skulle vinna när Neymar gjorde 0-1 i slutet av den första förlängningshalvleken. Kroatien kom dock tillbaka och Bruno Petkovic kunde skicka in kvitteringen i matchminut 117, i straffläggningen vann sedan "Vatreni" efter att ha gjort mål på samtliga sina fyra straffar samtidigt som målvakten Livakovic räddade en och Marquinhos sänt en boll i stolpen.

Läs vidare för att ta reda på du kan se Argentina – Kroatien på TV och via stream online

Argentina – Kroatien Datum: tisdagen den 13 december Avspark: 20:00 Arena: Lusail Stadium, Lusail Se matchen på TV: SVT 1 Streama online: SVT Play (Öppnas i ny flik) Se över hela världen: Testa ExpressVPN 100% riskfritt (Öppnas i ny flik)

Argentina – Kroatien

De två lagen ställdes mot varandra på Kroatiens väg mot VM-silver 2018, då var det redan i gruppspelet de möttes och Kroatien körde över Argentina med 3-0 efter att ha gjort samtliga tre mål i andra halvlek.

Kroatien följer samma mönster som de gjorde för fyra år sedan i slutspelet, där blev det straffseger i både åttondel och kvartsfinal innan England besegrades efter förlängning i semifinalen. Får vi se samma resultat även detta år? Vid en seger kan Kroatien, precis som 2018, ställas mot Frankrike i finalen om de sistnämnda besegrar Marocko i sin semifinal.

Den här turneringen är med all sannolikhet Lionel Messis sista framträdande i ett världsmästerskap. Hela Argentina, i tillägg med många andra fotbollssupportrar, hoppas att han ska få kröna sin karriär med ett VM-guld tillsammans med de många andra bucklorna han har i sitt prisskåp.

Argentina har vuxit in i turneringen på ett bra sätt efter chockförlusten i premiären mot Saudiarabien, ska det räcka hela vägen till final för "La Albiceleste"? Då måste de hitta ett sätt att överlista Livakovic i Kroatiens mål som var en mur i kvartsfinalen.

Det här är en match du inte vill missa så läs vidare för mer information om hur du ser Argentina – Kroatien på TV och online var du än befinner dig.

Så ser du VM i fotboll om du befinner dig utomlands

C MORE och SVT Play har enbart rättigheter att sända sina sportsändningar inom EU, vilket betyder att om du befinner dig någon annanstans i världen så fungerar inte sändningarna.

Som tur är så finns det en smidig lösning runt det genom att använda en VPN, eller ett virtuellt privat nätverk. Det är en mjukvarulösning som låter dig positionera om din enhet till en plats du själv väljer, vilket låter dig resa i världen och ändå ta del av din VM-stream. VPN-tjänster är helt lagliga, väldigt prisvärda och enkla att använda.

När du har laddat ner och installerat ExpressVPN väljer du en server som ligger i Sverige, och plötsligt har du full tillgång till de svenska VM-sändningarna från utlandet.

Vilka har rättigheterna till fotbolls-VM 2022?

I Sverige är det SVT och TV4 som delar på rättigheterna till VM. Matcherna streamas online på SVT Play respektive C More.

För att streama matcherna på C More behöver du ett abonnemang hos tjänsten för att få tillgång till innehållet. Matcherna som sänds på SVT Play kan du se kostnadsfritt. Du har möjlighet att streama matcherna inom hela EU/ESS, men skulle du befinna dig på en annan plats i världen så behöver du en bra VPN-tjänst för att kunna se de svenska sändningarna hos både SVT och C More