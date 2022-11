Iran – USA: Så ser du den laddade VM-matchen online oavsett var du befinner dig

Iran – USA var inför mästerskapet en av de mest laddade matcherna på grund av de politiska relationerna länderna emellan. Det har inte svalnat av under mästerskapet utan känslorna blossade upp när USAs fotbollsförbund postade en bild på twitter där symbolen i mitten av Irans flagga saknades.

I presskonferenserna inför matchen har det och mycket mer uppmärksammats, inte minst på den amerikanska där spelare och förbundskapten fick många frågor som inte handlade om det sportsliga.

Fokuserar vi dock på det som ska avgöras på planen så är det en nyckelmatch för båda lagen. Iran är definitivt vidare vid seger, vid ett oavgjort resultat är laget också klara för avancemang, så länge England tar poäng mot Wales. För USA är det bara seger som gäller för att ha chansen att ta sig vidare. Hela gruppställningen kan ni se i slutet av artikeln.

Läs vidare för att ta reda på du kan se Iran – USA på TV och via stream online

Iran – USA Datum: tisdagen den 29 november Avspark: 20:00 Arena: Al-Thumama Stadium · Al-Thumama Se matchen på TV: TV 4 Streama online: C More (Öppnas i ny flik) Se över hela världen: Testa ExpressVPN 100% riskfritt (Öppnas i ny flik)

USA har inlett Världsmästerskapet med att spela oavgjort mot både Wales och England efter två väldigt stabila insatser rent lagmässigt, nu måste laget framåt för att säkra avancemang till slutspelet.

För Iran började mästerskapet tungt, förlust mot England med 2-6 i den första omgången och många frågade sig vart det vanligtvis defensivt starka Iran befann sig. I den andra gruppspelsmatchen mot Wales så var den defensiva stabiliteten tillbaka och efter att Wales målvakt Wayne Hennessey fått ett rött kort i den 86:e minuten kunde Iran på stopptid göra båda matchens mål i matchminut 98 respektive 101.

Det här är en match du inte vill missa så läs vidare för mer information om hur du ser Iran – USA på TV och online var du än befinner dig.

Så ser du VM i fotboll om du befinner dig utomlands

C MORE och SVT Play har enbart rättigheter att sända sina sportsändningar inom EU, vilket betyder att om du befinner dig någon annanstans i världen så fungerar inte sändningarna.

Som tur är så finns det en smidig lösning runt det genom att använda en VPN, eller ett virtuellt privat nätverk. Det är en mjukvarulösning som låter dig positionera om din enhet till en plats du själv väljer, vilket låter dig resa i världen och ändå ta del av din VM-stream. VPN-tjänster är helt lagliga, väldigt prisvärda och enkla att använda.

När du har laddat ner och installerat ExpressVPN väljer du en server som ligger i Sverige, och plötsligt har du full tillgång till de svenska VM-sändningarna från utlandet.

Vilka har rättigheterna till fotbolls-VM 2022?

I Sverige är det SVT och TV4 som delar på rättigheterna till VM. Matcherna streamas online på SVT Play respektive C More.

För att streama matcherna på C More behöver du ett abonnemang hos tjänsten för att få tillgång till innehållet. Matcherna som sänds på SVT Play kan du se kostnadsfritt. Du har möjlighet att streama matcherna inom hela EU/ESS, men skulle du befinna dig på en annan plats i världen så behöver du en bra VPN-tjänst för att kunna se de svenska sändningarna hos både SVT och C More

Fotbolls-VM: tabell grupp B