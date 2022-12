Nederländerna – Argentina: så ser du VM-kvartsfinalen online oavsett var du befinner dig

Nederländerna – Argentina är kvartsfinalmötet för fredagskvällen. Argentina är en knapp men tydlig favorit för mötet, men Nederländernas omställningsspel är något att se upp för.

Nederländerna avancerade till kvartsfinalen genom att besegra USA med 3-1 i kvartsfinalen, "Oranje" såg ut att ha ett säkert tag om matchen men efter en reducering i den 76:e matchminuten så blev det lite nerv. Nederländerna kunde dock göra 3-1 genom den otroligt offensiva wingbacken Denzel Dumfries.

Argentina hade lite samma matchbild i sin åttondel mot Australien, när Julián Álvarez gjorde 2-0 i inledningen av andra halvlek såg det ut som att "La Albiceleste" skulle avancera relativt smärtfritt. Australien reducerade dock genom ett självmål av Enzo Fernandez i matchminut 77. Det blev dock ingen vidare anstormning från Australien och Argentina kunde ta hem matchen.

Läs vidare för att ta reda på du kan se Nederländerna – Argentina på TV och via stream online

Nederländerna – Argentina Datum: fredagen den 9 december Avspark: 20:00 Arena: Lusail Iconic Stadium, Lusail Se matchen på TV: SVT 1 Streama online: SVT Play (Öppnas i ny flik) Se över hela världen: Testa ExpressVPN 100% riskfritt (Öppnas i ny flik)

Nederländerna – Argentina

Nederländerna är obesegrade i turneringen. I gruppspelet så besegrades Senegal och Qatar, i gruppspelsmatchen mot Equador blev det en liten missräkning för laget då matchen slutade 1-1. En spelare som på riktigt presenterat sig för den stora världspubliken är PSV-anfallaren Cody Gakpo som gjorde mål i alla tre gruppspelsmatcher.

Argentina inledde turneringen med en chockförlust mot Saudiarabien. Därefter har laget tagit tre raka segrar då Mexico, Polen och Australien har besegrats. Lionel Messi gör med största sannolikhet sitt allra sista fotbolls-VM och är på jakt efter att addera ett VM-guld till sitt imponerande prisskåp.

Det här är en match du inte vill missa så läs vidare för mer information om hur du ser Nederländerna – Argentina på TV och online var du än befinner dig.

Så ser du VM i fotboll om du befinner dig utomlands

C MORE och SVT Play har enbart rättigheter att sända sina sportsändningar inom EU, vilket betyder att om du befinner dig någon annanstans i världen så fungerar inte sändningarna.

Som tur är så finns det en smidig lösning runt det genom att använda en VPN, eller ett virtuellt privat nätverk. Det är en mjukvarulösning som låter dig positionera om din enhet till en plats du själv väljer, vilket låter dig resa i världen och ändå ta del av din VM-stream. VPN-tjänster är helt lagliga, väldigt prisvärda och enkla att använda.

(Öppnas i ny flik) ExpressVPN - Världens bästa VPN (Öppnas i ny flik)

Vi har testat samtliga stora VPN-tjänster och anser att ExpressVPN är den bästa som finns på marknaden. Det tack vare dess snabbhet, enkelhet att använda och starka säkerhetsfunktioner. Om du tecknar en årsplan så får du just nu tre månader extra helt gratis (Öppnas i ny flik). Skulle du inte vara nöjd med tjänsten eller inte vilja ha den så kan du under de första 30 dagarna säga upp ditt abonnemang och få dina pengar tillbaka utan problem. - Testa ExpressVPN 100% riskfritt i 30 dagar (Öppnas i ny flik)

När du har laddat ner och installerat ExpressVPN väljer du en server som ligger i Sverige, och plötsligt har du full tillgång till de svenska VM-sändningarna från utlandet.

Vilka har rättigheterna till fotbolls-VM 2022?

I Sverige är det SVT och TV4 som delar på rättigheterna till VM. Matcherna streamas online på SVT Play respektive C More.

För att streama matcherna på C More behöver du ett abonnemang hos tjänsten för att få tillgång till innehållet. Matcherna som sänds på SVT Play kan du se kostnadsfritt. Du har möjlighet att streama matcherna inom hela EU/ESS, men skulle du befinna dig på en annan plats i världen så behöver du en bra VPN-tjänst för att kunna se de svenska sändningarna hos både SVT och C More