Delat webbhotell eller VPS – vilket paket ska du välja?

Det bästa webbhotellet för din webbplats beror på vad du vill uppnå och hur mycket flexibilitet du behöver. Med ett delat webbhotell sköter leverantören allt det tekniska, vilket frigör din tid – de ser till att du har tillräckligt med resurser för att driva sajten och i vissa fall håller de även mjukvaran uppdaterad och säker. Begränsningen? Du kan inte installera vad du vill.

En VPS, däremot, delar du inte med andra användare – du får friheten att göra precis som du vill. Men med den friheten kommer också mer ansvar: du måste själv hålla koll på resurser och säkerställa att din sajt är uppdaterad och stabil.

Delat webbhotell innebär att flera webbplatser delar på samma server. Det är det billigaste alternativet – och också ett av de vanligaste. Tänk dig att det är som att bo i en lägenhet: du har din egen plats, men delar på resurser som trapphus, hiss och parkering med andra.

