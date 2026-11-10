Black Friday-erbjudanden på webbhotell 2026: tidiga rabatter på delade webbhotell, WordPress-hosting och VPS för företag

Black Friday är fortfarande ett par veckor bort, men det verkar inte våra favoritwebbhotell bry sig om. Vi ser redan rabatter på en mängd olika abonnemang och räknar med att ännu fler erbjudanden kommer att dyka upp ju närmare den stora shoppinghelgen vi kommer.

Här nedanför har vi valt ut de mest populära abonnemangen från de bästa webbhotellen vi har testat. Men av det vi sett hittills verkar nästan alla typer av webbhotell få rabatter just nu, oavsett om de riktar sig till nystartade företag, växande verksamheter eller e-handelsbutiker. Vi har låtit dollarpriserna stå kvar, så dubbelkolla exakt vad det svenska priset hamnar på, inklusive eventuell moms, innan du beställer.

Oavsett om du letar efter ett delat webbhotell, molnbaserad hosting, VPS eller WordPress-hosting kommer vi att lyfta fram de bästa erbjudandena här, baserat på våra erfarenheter av att testa och recensera leverantörerna. Vi samlar dessutom de bästa Black Friday-erbjudandena på hemsidebyggare.

Bästa Black Friday-deals på webbhotell 2026

Spara 82% Hostinger Unlimited Website Builder 2-årsplan: hos Hostinger Spara 85 % – nu 2,79 dollar i månaden (tidigare 18,99 dollar) Hostinger erbjuder upp till 85 % rabatt på sina tvååriga Unlimited- och Starter-abonnemang, men vi tycker att Unlimited ger mest för pengarna. Det erbjuder obegränsat antal hemsidor och e-postlådor samt en egen domän under det första året. Både WordPress och Node.js stöds. Totalkostnaden är 133,92 dollar för 48 månader. Det finns även månads- och årsabonnemang. Använd TechRadars rabattkod TRHOSTINGERBF10 för att få ytterligare 10 % rabatt på berättigade abonnemang med en löptid på minst 12 månader. Read more Read less ▼

Black Friday-erbjudanden på webbhotell – vanliga frågor

Är Black Friday den bästa tiden på året att köpa webbhotell? Enligt vår erfarenhet är Black Friday nästan alltid den bästa tiden på året att teckna ett webbhotellsabonnemang. Rabatterna är vanligtvis större än de vi ser under andra delar av året.

Vad är ett webbhotell? Ett webbhotell är den tjänst och infrastruktur som gör din hemsida tillgänglig på internet. Allt fler webbhotellsleverantörer inkluderar dessutom verktyg för att bygga hemsidor i sina abonnemang. För företag, kreatörer och e-handelsbutiker är ett webbhotell en grundläggande tjänst för att kunna bedriva verksamhet på nätet.

Vad är WordPress-hosting? WordPress-hosting är en webbhotellstjänst som lagrar din WordPress-hemsida på en server och gör den tillgänglig på internet. Det finns flera typer av WordPress-hosting som passar olika användare och behov. I den enklare änden av skalan finns delade webbhotell, där WordPress vanligtvis är förinstallerat och där det kan finnas vissa begränsningar för vad du får göra med din hemsida. Dessa tjänster finns i två varianter: hanterade och ohanterade. Med ohanterad hosting ansvarar du själv för uppdateringar och säkerhet, medan leverantören tar hand om detta åt dig med hanterad WordPress-hosting. Du kan också välja en VPS och installera WordPress på den. Det ger dig större flexibilitet, men innebär vanligtvis också mer arbete och högre kostnader för administration.

Vad är molnhosting? Molnhosting är en typ av webbhotell där resurserna, exempelvis processorprestanda, RAM-minne och lagringsutrymme, inte finns på en enda dator eller server, utan är fördelade över många olika datorer på olika platser. En hypervisor, det vill säga en särskild typ av programvara, kopplar samman resurserna och fördelar arbetsbelastningen. Den här typen av hosting möjliggör funktioner som automatisk skalning, där extra processorresurser, RAM-minne eller lagringsutrymme läggs till vid behov, samt geografisk redundans. Det sistnämnda innebär att om ett allvarligt problem uppstår på en plats kan arbetsbelastningen hanteras av servrar på en annan plats.

Vad är e-posthosting? Precis som en hemsida behöver en adress behöver även e-post en adress för att meddelanden ska kunna skickas till rätt mottagare. E-postkonton behöver dessutom lagringsutrymme. E-posthosting innebär i grunden att en leverantör hanterar e-postadresser och tillhandahåller lagringsutrymme, men tjänsterna innehåller ofta ytterligare funktioner som vidarebefordran av e-post och verktyg för marknadsföring.

Vad händer om jag inte är nöjd med webbhotellet efter att jag har tecknat ett Black Friday-erbjudande? Det behöver inte vara något problem. De flesta webbhotellsleverantörer erbjuder någon form av pengarna-tillbaka-garanti, vilket innebär att du kan få pengarna tillbaka om du inte är nöjd med tjänsten. Kontrollera bara villkoren innan du beställer. Återbetalningsperioder och eventuella undantag varierar mellan leverantörerna.

Får jag samma Black Friday-rabatt när jag förnyar abonnemanget? Nej, tyvärr inte i de flesta fall. Förnyelsepriserna är vanligtvis högre än de rabatterade Black Friday-priserna. Du kan däremot behålla det lägre priset under en längre period genom att välja ett abonnemang med längre bindningstid, exempelvis 36 månader. Men även då kommer kostnaden normalt att öka när den första abonnemangsperioden löper ut. För svenska kunder är det därför extra viktigt att kontrollera både kampanjpriset och det ordinarie förnyelsepriset, liksom om priserna anges inklusive eller exklusive moms.