Är Wix bra för SEO? Vi går igenom SEO-verktygen i Wix

Wix har kommit långt sedan de tidiga dagarna då plattformen byggde på Flash och hade begränsade SEO-möjligheter. I dag är det en kraftfull lösning med SEO-verktyg som står sig väl i konkurrensen med de bästa webbplatsbyggarna och innehållshanteringssystemen. Faktum är att 82 % av användarna uppger att de fått bättre placeringar i Google efter att ha använt Wix SEO-funktioner – något som även fått beröm av Googles egen John Mueller.

Wix erbjuder numera ett brett utbud av SEO-verktyg, bland annat anpassningsbara metataggar, URL-strukturer och AI-baserad optimering. Från det nybörjarvänliga SEO Wiz till mer avancerade funktioner som strukturerad data och serverbaserad rendering – Wix förser användare på alla nivåer med verktyg de behöver för effektiv SEO. Uppdateringarna för 2025 inkluderar förbättrade alternativ för flerspråkighet, lokalanpassade slugs och djupare AI-integration i SEO-processerna.

I denna artikel går vi igenom Wix' SEO-verktyg, lyfter fram de senaste funktionerna och visar hur du kan använda dem för att förbättra din webbplats synlighet. Vi jämför även Wix SEO-prestanda med andra plattformar så att du enklare kan avgöra om det är rätt lösning för dig.

You may like