Skaffa Hostinger ännu billigare - få 88% rabatt med denna Black Friday-deal, exklusiv för TechRadar

Hostinger erbjuder just nu upp till imponerande 85% rabatt på sina hemsidebyggar- och hostingplaner.

Men eftersom vi alltid letar efter ännu bättre deals har vårt team förhandlat fram en extra rabatt när du tecknar en 48-månadersplan – vilket ger totala besparingar på upp till 88%.

Vi har dubbelkollat med Hostinger och det är bekräftat – detta är officiellt det bästa erbjudandet du kan få på fyrårsplanerna just nu.

Använd bara vår exklusiva kod TRBF15 i kassan för att spara ytterligare 15% på det redan rabatterade priset.

Så här ser det ut för hemsidebyggarplanerna:

Officiellt det bästa priset på Hostinger just nu

Det här erbjudandet är exklusivt för TechRadar och är officiellt det bästa du kan få just nu på 48-månadersplaner.

Men om du letar efter en kortare plan kan vi fortfarande hjälpa dig att spara pengar. Använd koden TECHRADAR på alla andra planer för att lägga till ytterligare 10% rabatt ovanpå Hostingers Black Friday-priser.

Observera förnyelsekostnader

Efter din första fyrårsplan kommer dina förnyelsekostnader att öka. Här är de nuvarande förnyelsepriserna för Hostingers hemsidebyggarplaner:

Premium-planen: 12,19 dollar/mån

Business-planen: 18,99 dollar/mån

Även om detta är en stor höjning ger de fortfarande riktigt bra värde för pengarna. Du kan läsa om allt dessa planer erbjuder i vår fullständiga recension av Hostinger Website Builder.