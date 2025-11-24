Skaffa Hostinger ännu billigare - få 88% rabatt med denna Black Friday-deal, exklusiv för TechRadar
Kombinera dessa rabatter för att få upp till 88% rabatt på Hostingers abonnemang för webbplatsbyggare.
Hostinger erbjuder just nu upp till imponerande 85% rabatt på sina hemsidebyggar- och hostingplaner.
Men eftersom vi alltid letar efter ännu bättre deals har vårt team förhandlat fram en extra rabatt när du tecknar en 48-månadersplan – vilket ger totala besparingar på upp till 88%.
Vi har dubbelkollat med Hostinger och det är bekräftat – detta är officiellt det bästa erbjudandet du kan få på fyrårsplanerna just nu.
Använd bara vår exklusiva kod TRBF15 i kassan för att spara ytterligare 15% på det redan rabatterade priset.
Så här ser det ut för hemsidebyggarplanerna:
Hostinger: Premium-planen för webbplatsbyggare – 87% rabatt
Ordinarie pris: 12,95 dollar/mån
Black Friday-deal: 1,95 dollar/mån
Med vår exklusiva kod: 1,66 dollar/mån
Hostinger: Business-planen för webbplatsbyggare – 88% rabatt
Ordinarie pris: 18,95 dollar/mån
Black Friday-deal: 2,75 dollar/mån
Med vår exklusiva kod: 2,34 dollar/mån
Officiellt det bästa priset på Hostinger just nu
Det här erbjudandet är exklusivt för TechRadar och är officiellt det bästa du kan få just nu på 48-månadersplaner.
Men om du letar efter en kortare plan kan vi fortfarande hjälpa dig att spara pengar. Använd koden TECHRADAR på alla andra planer för att lägga till ytterligare 10% rabatt ovanpå Hostingers Black Friday-priser.
Observera förnyelsekostnader
Efter din första fyrårsplan kommer dina förnyelsekostnader att öka. Här är de nuvarande förnyelsepriserna för Hostingers hemsidebyggarplaner:
Premium-planen: 12,19 dollar/mån
Business-planen: 18,99 dollar/mån
Även om detta är en stor höjning ger de fortfarande riktigt bra värde för pengarna. Du kan läsa om allt dessa planer erbjuder i vår fullständiga recension av Hostinger Website Builder.
- Amanda WestbergChefsredaktör TechRadar Norden