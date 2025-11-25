Skaff deg Hostinger enda billigere – få 88% rabatt med denne Black Friday-dealen, eksklusiv for TechRadar

Hostinger tilbyr for øyeblikket imponerende 85 % rabatt på sine nettstedbygger- og hostingplaner.

Men fordi vi alltid er på utkikk etter enda bedre tilbud, har teamet vårt forhandlet frem en ekstra rabatt når du registrerer deg for et 48-måneders abonnement – ​​noe som gir deg en total besparelse på opptil 88 %.

Vi har dobbeltsjekket med Hostinger, og det er bekreftet – dette er offisielt det beste tilbudet du kan få på fireårsplanene deres akkurat nå.

Bare bruk vår eksklusive kode TRBF15 i kassen for å spare ytterligere 15 % på den allerede rabatterte prisen.

Slik fungerer det for abonnementene på nettstedbyggere:

Offisielt den beste prisen på Hostinger akkurat nå

Denne rabatten er eksklusiv for TechRadar og er offisielt den beste du kan få akkurat nå på 48-måneders abonnementer.

Men hvis du er ute etter et kortere abonnement, kan vi fortsatt hjelpe deg med å spare penger. Bruk koden TECHRADAR på alle andre abonnementer for å trekke fra ytterligere 10 % rabatt i tillegg til Hostingers Black Friday-priser.

Ønsker du flere Pro-nyheter? Abonner på vårt nyhetsbrev Abonner på TechRadar Pro-nyhetsbrevet for å få spennende nyheter, kommentarer, reportasjer og innsikten bedriften din trenger for å lykkes! Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Merk deg fornyelseskostnadene

Etter din første fireårsplan vil fornyelseskostnadene øke. Her er de nåværende fornyelsesprisene for Hostingers nettstedbyggerplaner:

Premium-planen: $12,19/mnd

Business-planen: $18,99/mnd

Selv om dette er en stor økning, tilbyr de fortsatt god valuta for pengene. Du kan lese om alt disse planene tilbyr i vår fullstendige anmeldelse av Hostinger Website Builder.