Skaff deg Hostinger enda billigere – få 88% rabatt med denne Black Friday-dealen, eksklusiv for TechRadar
Kombiner disse rabattene for å få opptil 88 % rabatt på Hostingers abonnement på nettstedbyggere.
Hostinger tilbyr for øyeblikket imponerende 85 % rabatt på sine nettstedbygger- og hostingplaner.
Men fordi vi alltid er på utkikk etter enda bedre tilbud, har teamet vårt forhandlet frem en ekstra rabatt når du registrerer deg for et 48-måneders abonnement – noe som gir deg en total besparelse på opptil 88 %.
Vi har dobbeltsjekket med Hostinger, og det er bekreftet – dette er offisielt det beste tilbudet du kan få på fireårsplanene deres akkurat nå.
Bare bruk vår eksklusive kode TRBF15 i kassen for å spare ytterligere 15 % på den allerede rabatterte prisen.
Slik fungerer det for abonnementene på nettstedbyggere:
Hostinger: Premium-planen for nettstedbyggere – 87% rabatt
Ordinær pris: 12,95 dollar/mnd
Black Friday-deal: 1,95 dollar/mnd
Med vår eksklusive kode: 1,66 dollar/mnd
Hostinger: Business-planen for nettstedebyggere – 88% rabatt
Ordinær pris: 18,95 dollar/mnd
Black Friday-deal: 2,75 dollar/mnd
Med vår eksklusive kode: 2,34 dollar/mnd
Offisielt den beste prisen på Hostinger akkurat nå
Denne rabatten er eksklusiv for TechRadar og er offisielt den beste du kan få akkurat nå på 48-måneders abonnementer.
Men hvis du er ute etter et kortere abonnement, kan vi fortsatt hjelpe deg med å spare penger. Bruk koden TECHRADAR på alle andre abonnementer for å trekke fra ytterligere 10 % rabatt i tillegg til Hostingers Black Friday-priser.
Merk deg fornyelseskostnadene
Etter din første fireårsplan vil fornyelseskostnadene øke. Her er de nåværende fornyelsesprisene for Hostingers nettstedbyggerplaner:
Premium-planen: $12,19/mnd
Business-planen: $18,99/mnd
Selv om dette er en stor økning, tilbyr de fortsatt god valuta for pengene. Du kan lese om alt disse planene tilbyr i vår fullstendige anmeldelse av Hostinger Website Builder.
