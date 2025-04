Är delat webbhotell faktiskt bra?

Delat webbhotell innebär helt enkelt att du delar en server med andra webbplatser. Det är en av de mest populära typerna av webbhotell tack vare sin låga kostnad och användarvänlighet. De tre topprankade tjänsterna i vår guide över de bästa webbhotellen erbjuder alla delat webbhotell.

Delat webbhotell är perfekt för nybörjare eftersom leverantören sköter all serveradministration, så att du kan fokusera på att bygga och utveckla din webbplats. Tjänsten inkluderar vanligtvis grundläggande webbanalys, e-post-funktioner, automatiska installationer av skript, uppdaterat PHP och MySQL, samt grundläggande teknisk support – allt inkluderat i månadskostnaden.

För webbplatser som inte är känsliga för stora trafikvariationer och som inte kräver mycket resurser – som bloggar eller portfolios – är delat webbhotell ett utmärkt val. För nätbutiker kan VPS-hosting ge bättre resultat, men delat webbhotell kan ändå fungera för vissa e-handelslösningar.

