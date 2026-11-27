Black Friday är äntligen här! Precis som vi hoppats på har det börjat trilla in erbjudanden på AirPods och det finns en hel del fina fynd att göra för dig som föredrar Apples hörlurar.

Ett av våra favoritfynd är utan tvekan AirPods Pro 3, som du just nu kan få för bara 2 389 kronor hos NetOnNet, vilket innebär att du sparar 200 kronor. Visst, det är ingen mega-rabatt, men det brukar vi inte heller få se från Apple. Dessutom är de redan riktigt prisvärda till fullpris, så varje liten rabatt är välkommen.

Du kan också klicka hem de lyxiga over-ear-lurarna AirPods Max 2 för bara 5 590 kronor, vilket innebär att du sparar 400 kronor.

Om du är ute efter ett lite billigare alternativ finns även AirPods 4 med aktiv brusreducering till ett bra pris. De är ett utmärkt alternativ för dig som föredrar en öppen passform framför silikonproppar, men ändå vill kunna stänga ute störande ljud från omgivningen.

Kolla in alla bra Black Friday-deals vi hittat på Apple-hörlurar här nedanför.

Bästa AirPods-deals under Black Friday – snabböversikt

Bästa Black Friday-erbjudanden på AirPods

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