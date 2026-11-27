Black Friday-rean på AirPods är här – spara hundralappar på AirPods Pro 3, AirPods Max 2 och fler
Ute efter nya AirPods? Nu finns det fina rabatter på några av Apples bästa hörlurar!
Black Friday är äntligen här! Precis som vi hoppats på har det börjat trilla in erbjudanden på AirPods och det finns en hel del fina fynd att göra för dig som föredrar Apples hörlurar.
Ett av våra favoritfynd är utan tvekan AirPods Pro 3, som du just nu kan få för bara 2 389 kronor hos NetOnNet, vilket innebär att du sparar 200 kronor. Visst, det är ingen mega-rabatt, men det brukar vi inte heller få se från Apple. Dessutom är de redan riktigt prisvärda till fullpris, så varje liten rabatt är välkommen.
Du kan också klicka hem de lyxiga over-ear-lurarna AirPods Max 2 för bara 5 590 kronor, vilket innebär att du sparar 400 kronor.
Om du är ute efter ett lite billigare alternativ finns även AirPods 4 med aktiv brusreducering till ett bra pris. De är ett utmärkt alternativ för dig som föredrar en öppen passform framför silikonproppar, men ändå vill kunna stänga ute störande ljud från omgivningen.
Kolla in alla bra Black Friday-deals vi hittat på Apple-hörlurar här nedanför.
Bästa AirPods-deals under Black Friday – snabböversikt
- Apple AirPods Pro 3:
2 590 krnu 2 389 kr hos NetOnNet
- Apple AirPods Max 2:
5 990 krnu 5 590 kr hos NetOnNet
- Apple AirPods 4 med ANC:
1 890 krnu 1 519 kr hos Amazon
Bästa Black Friday-erbjudanden på AirPods
De här hörlurarna ger dig otroligt mycket för pengarna. Faktum är att de redan till fullpris erbjuder betydligt bättre värde än genomsnittet, så rabatten gör dem bara ännu mer lockande. Många av skribenterna i vårt TechRadar-team använder dem dagligen och rekommenderar dem varmt.
Det här är ett fint pris för den bästa ljudkvaliteten du kan få från ett par AirPods. TechRadars recensent Becky Scarrott har använt AirPods Max 2 dagligen ända sedan hon fick dem – och som vår ljudredaktör har hon väldigt många fina hörlurar att välja mellan …
Finns i flera olika färger.
Om du föredrar den öppna passformen hos Apples vanliga AirPods framför silikonpropparna hos Pro-modellen är AirPods 4 med aktiv brusreducering ett utmärkt alternativ. Här får du riktigt bra ljudkvalitet, imponerande brusreducering för ett par earbuds med öppen design och smidig integration med Apples ekosystem. Med Black Friday-rabatten hos Amazon blir de dessutom ett ännu mer prisvärt alternativ till AirPods Pro 3.
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Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.