Så hostar du en webbplats

Att lära sig hur man hostar en webbplats behöver inte vara komplicerat. Vi är experter på webbhotell nu, men vi började också som nybörjare – och du har troligen googlat samma saker som vi gjorde då. Under åren vi arbetat med hosting har vi lärt oss mycket om vilket webbhotell som är bäst. Så låt oss hjälpa dig hoppa över misstagen och gå direkt till hur du hostar din första webbplats.

Du kanske också undrar vad skillnaden är mellan webbhotell och webbplatsbyggare. Vid första anblick kan de verka väldigt lika. I vissa fall kan båda beskrivas som en allt-i-ett-lösning för att skapa och hosta en webbplats. Men skillnaden är att när du hostar din egen webbplats får du mycket mer flexibilitet. Vi har även skrivit en separat guide om skillnaden mellan webbhotell och webbplatsbyggare.

Om du letar efter en steg-för-steg-guide så hittar du inte det här – eftersom installationsprocessen skiljer sig mellan olika leverantörer. Men den här guiden förklarar de grundläggande begreppen kring hosting, så att du vet varför du gör det du gör när du väl sätter igång.

