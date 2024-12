Nytt prisrykte för iPhone 17 Air kan locka köpare från Samsung Galaxy S25 Slim

iPhone 16 Plus

iPhone 17 Air förväntas kosta mindre än iPhone 17 Pro

Den sägs vara "ultratunn" och ha "stora designförändringar"

Samsung Galaxy S25 Slim väntas lanseras under andra kvartalet 2025

Om du är sugen på en supertunn telefon kan Samsung Galaxy S25 Slim vara ett alternativ, som vi länge har antagit kommer att lanseras tidigare än iPhone 17 Air. Nu har vi fått en tydligare bild av när Samsungs smidiga modell kan anlända, men det senaste prisryktet om Apples ultrasmala motsvarighet kan göra den värd att vänta på.

Enligt en rapport i ET News (via @Jukanlosreve) kommer Samsung Galaxy S25 Slim att lanseras någon gång under det andra kvartalet 2025 (alltså mellan april och juni). Detta verkar rimligt, eftersom en tidigare läcka antydde att S25 Slim kunde lanseras samtidigt som resten av Samsung Galaxy S25-serien i januari, men vi borde ha hört mer om den vid det här laget om så vore fallet.

Det verkar alltså finnas lite tid kvar innan Galaxy S25 Slim lanseras – och enligt rapporten kommer den att ha en 6,66-tumsskärm, vilket troligen gör den liknande i storlek som Samsung Galaxy S25 Plus.

Men även om den kanske inte kommer så snart som vi hoppats, bör den fortfarande dyka upp mycket tidigare än iPhone 17 Air, som förväntas lanseras i september tillsammans med resten av iPhone 17-serien. Med det sagt kan det ryktade priset på Apples supertunna modell få dig att tänka till.

Air-modellen kan bli billigare än Pro-modellen

iPhone 17 Slim kan kosta ungefär lika mycket som iPhone 16 Plus. (Image credit: Future)

Apples kommande telefon kan vara värd att vänta på, då en rapport från The Wall Street Journal (via MacRumors) antyder att iPhone 17 Air kommer att kosta mindre än Pro-modellerna, som i fallet med iPhone 16 Pro börjar på 14 495 kronor.

Om rapporten stämmer, kommer alltså iPhone 17 Air sannolikt att kosta mindre än så – även om det förstås är möjligt att iPhone 17 Pro kommer att bli dyrare än iPhone 16 Pro.

Det vore logiskt eftersom iPhone 17 Air enligt uppgift tar över platsen för en ny Plus-modell, vilket skulle kunna placera den på iPhone 16 Plus nivå på 12 995 kronor. Men med tanke på att rapporten också beskriver iPhone 17 Air som en telefon med “ultratunn” design och “stora designförändringar,” är det möjligt att den kan kosta mer. Tidiga läckor pekade också på ett högre pris.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Denna senaste rapport är därför lugnande om du hoppades att iPhone 17 Air skulle bli ett prisvärt alternativ – även om det är oundvikligt att vissa kompromisser kommer att göras för att hålla telefonen både mycket tunnare och billigare än Pro-modellerna. Faktum är att rapporten nämner att kamerasystemet har blivit "förenklat."

Huruvida iPhone 17 Air kommer att vara billigare än Samsung Galaxy S25 Slim är också oklart. Men med rapporter om att Samsungs telefon kan komma att utrustas med en "Ultra"-kamera, är det möjligt att iPhone 17 Air kan pressa priset och bli billigare.