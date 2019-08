De 11 bästa Open World-spelen på PC idag

Far Cry 5 kan ha satt en standard för hur Open World-spel till PC måste se ut i 2019. Det är unikt i det att det verkligen låter dig gå var som helst på kartan och göra vad som helst. De späder heller inte ut upplevelsen genom att begränsa området du har att röra dig på, det är troligen en av de största spelkartor vi haft nöjet att utforska.

Far Cry 5 utspelas i mitten av Montanas vildmarker och även om spelet har en handling som involverar kulter och liknande så blir handlingen mest ett brus i bakgrunden allteftersom du vandrar runt och förlorar dig i den massiva öppna världen. Vi har inte klarat Far Cry 5 än och vi tror inte att ”klara” är ett koncept som ens passar in på Far Cry 5.

Vi är dessutom inte de enda som älskade Far Cry 5. Vid 2018:s Game Awards utannonserades Far Cry: New Dawn, en direkt uppföljare till Far Cry 5. Det är första gången ett Far Cry-spel fått en direkt uppföljare.