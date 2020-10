Bästa VR-spel 2020: De bästa virtual reality-titlarna att spela just nu

Är du ute efter de bästa VR-spelen 2020? Då är du inte ensam. Många tippade på att virtuell verklighet skulle bli nästa stora grej i gamingindustrin under flera år, men det lyckades aldrig riktigt få fäste. Men under dessa år har ett gäng nya VR-spel släpps och vissa av dem är faktiskt riktigt bra.

Förbi är dagarna då det enbart fanns ett par få bra headsets att välja mellan. Numera kan du välja mellan allt från HTC Vive, PlayStation VR, Oculus Rift eller Oculus Rift S, eller den billigare Oculus Go eller den suveräna Oculus Quest.

VR-headset blir inte bara bättre och lättare, utan erbjuder även större frihet, färre sladdar, kraftfullare bearbetning och mer intuitiva ingångar som gör VR-spel till ett måste för alla gamers där ute. Det kommer knappast som någon större överraskning att allt fler väljer att hoppa in i världen av virtuell gaming - trots de vanligtvis höga kostnaderna det innebär.

Har du införskaffat en Quest? Här är de bästa Oculus Quest-spelen 2020

Så plocka fram din PSVR, HTC Vive eller Oculus Quest och gör dig redo för ett fantastiskt äventyr med de bästa VR-spelen 2020. Kom även ihåg att kika in här med jämna mellanrum, då vi uppdaterar listan med nya titlar när de släpps.

Trover Saves the Universe (PSVR, Oculus)

Image Credit: Playstation (Image credit: Playstation)

Detta komedi-spel kommer från teamet på Squanch Games, som grundades av Justin Roiland (medskaparen av Rick & Morty). Och på grund av detta faktum känns detta spel väldigt som ett Rick & Morty rymdäventyr men med andra karaktärer. Löjliga uppdrag, roliga röster, färgglada och bisarra berättelser, världar och främmande raser.

Spelet har funnits sedan 2019 på Nintendo Switch, PS4 och Xbox One, men det kom till Oculus VR-headset i juni 2020. Man lyckas undvika några av de svåra (och för att inte tala om kräkningsframkallande) rörelseproblem som är vanliga i andra spel genom att placera dig i en stol som fungerar som spelets användargränssnitt och du kan styra huvudpersonen, Trover, på avstånd samt teleportera din stol till olika platser i spelet.

Half-Life: Alyx

Bästa VR-spel 2020 - Half-Life: Alyx (Image credit: Valve Corporation)

Vissa var oroliga att Half-Life: Alyx, ett av Valves första VR-spel och det första nya tillskottet i serien på över ett årtionde, inte skulle leva upp till sina förväntningar. Men nu, utan en gnutta tvivel, har det visat sig vara ett Half-Life-spel som lyckas fyllas upp tomrummet Valve lämnade bakom sig under 2007. Det är så bra.

Det är en spännande och uppslukande upplevelse med ett fysiksystem att dö för. De där uppfinningsrika, vetenskapliga pusslen du är van med från PC-spel? De finns här. Spända turer genom zombie-fyllda dödsgropar som är mer skrämmande än de flesta skräckspel? Alyx har gott om det.

Om du letar efter ett av de bästa VR-spelen att testa under 2020, så är det Half-Life: Alyx. Det följer med gratis vid köp av Valve Index och HTC Vive Cosmos Elite.

No Man's Sky (PSVR)

Bästa VR-spel 2020 - No Man's Sky (Image credit: No Man's Sky/Hello Games)

Detta action-äventyrs-överlevnadsspel av Hello Games var en av VR-världens mest efterlängtade utgivningar under 2019. Det berodde inte enbart på att det ursprungliga No Man's Sky-spelet verkade vara som gjort för en VR-upplevelse.

Att resa mellan och utforska spelets genererade världar var redan ett episkt äventyr många gamers såg fram emot att testa. Hello Games tog dock det hela till en helt ny nivå genom att göra VR-upplevelsen för No Man's Sky bättre än vad de flesta andra utvecklare kunnat erbjuda på sina spel. Detta gjorde det till ett av de bästa VR-spelen du kan spela just nu.

Superhot VR (Oculus, Windows Mixed Reality, PSVR)

Bästa VR-spel 2020 - Superhot VR (Image credit: Oculus/SuperHot VR)

Superhot är ett super beroendeframkallade förstapersons skjutspel som kommit en lång väg sedan sin ödmjuka början i form av en webbläsarbaserad demo under 2013. Det har hittat sitt naturliga hem på VR-headset, där det gör det bästa av 360-graders spårningen där du håller koll på fiender som flankerar dig från alla sidor.

Eftersom tiden går i slowmotion när du gör det, innebär det en fördel att spela Superhot VR i ett större spelområde. I takt med att svårighetsgraden ökar, kommer du behöva varenda centimeter av utrymme för att undvika inkommande attacker, samtidigt som du krossar dina fiender med vapen, shurikens och knytnävarna.

Defector (Oculus Rift och Rift S)

Bästa VR-spel 2020 - Defector (Image credit: Defector)

Twisted Pixel, utvecklarna av Wilson's Heart, är på gång igen. Den här gången med ett intensivt spion-actionspel i VR och från våra första intryck verkar det mer som ett Mission Impossible-spel än vad de faktiska Mission Impossible-spelen någonsin gjort. Det släpptes under 2019 och detta skjut-actionspel till VR kommer att ta dig med på ett rejält äventyr med ett imponerande produktionsvärde och massor av rörelsefrihet.

Vader Immortal

Bästa VR-spel 2020 - Vader Immortal (Image credit: ILMXLAB)

Har du testat The Void än? Det är en fantastisk platsbaserad VR-upplevelse från ILMxLAB och nu har teamet skapat en hembaserad VR-upplevelse för Oculus Quest som är extremt rolig och spännande för alla Star Wars-fans där ute.

Det är ett handlingsdrivet spel som ställer dig ansikte mot ansikte med Vader, erbjuder ljussaberträning och låter dig utforska det mystiska Mustafar. Den bästa nyheten är att detta enbart är den första delen av en serie i tre delar - vi håller tummarna för att de kommande två spelen kommer att vara minst lika bra.

Space Pirate Trainer (Oculus, Windows Mixed Reality, HTC Vive)

Bästa VR-spel 2020 - Space Pirate Trainer (Image credit: Space Pirate Trainer)

Space Pirate Trainer gjorde debut på Vive redan under 2016 och är ett rymdbaserat shoot-em-up-spel som bjuder på laserpistolerna Star-Lord använder i Guardians of the Galaxy blandat med slowmotion-skotten i The Matrix.

Denna gamla goding är en av de roligaste titlarna till Oculus Quest och känns nästan som en helt ny upplevelse utan alla sladdar som begränsar dina rörelser. Du får välja mellan ett stort sortiment av vapen och prylar, inklusive en smart sköld och den extra rörelseförmågan som Quests spårningssystem erbjuder fungerar nästan som ett extra vapen i sig.

Spelet innebär en något fysiskt krävande upplevelse - om du står kvar på ett och samma ställe kommer du sprängas till småbitar. Även om spelets gameplay kan bli repetitivt efter ett tag (som Beat Saber) har det en lockande "bara en till"-känsla som lyckas hålla oss kvar.

Beat Saber (Multiplatform)

Bästa VR-spel 2020 - Beat Saber

Dance Dance Revolution möter Star Wars, Guitar Hero möter Tron; Beat Saber är en kombination av allt detta i VR. Det nya rytm-spelet går ut på att spelare ska veva omkring med glödande ljussablar i takt med beatet på olika låtar. Det utmanar spelare att hålla jämna steg med musiken, samtidigt som de måste slå igenom färgade block från specifika riktningar och undvika hinder.

Beat Saber finns för närvarande tillgängligt i Early Acces för HTC Vive, Oculus Rift och Windows Mixed Reality. Trots att spelet är i Early Access, har det fått "Overwhelmingly Positive"-recensioner på Steam. Om du vill digga lite musik, hacka sönder lite block och svettas lite, är Beat Saber ett utmärkt alternativ.

Astro Bot: Rescue Mission (exklusivt för PlayStation VR)

Bästa VR-spel 2020 - Astro Bot: Rescue Mission

Om du har ett PlayStation VR-headset bör du pausa med allt du håller på med, bege dig till dig PS4 och köpa Astro Bot: Rescue Mission. Om PlayStation VR var i behov av en topptitel, har det utan tvekan fått en. Astro Bot: Rescue Mission är inte bara en utmärkt plattformsupplevelse för att vara VR, utan är en fantastisk plattformsupplevelse överlag.

Astro Bot: Rescue Mission bjuder på den typ av uppfinningsrikedom och fantasi vi kommit att förvänta oss av Nintendos Mario-serie och som passar utmärkt ihop med VR-formatet för att ytterligare väcka liv i fantasin. Det får övriga titlar att se halvdana ut. Det bjuder på vackra och genomtänkta banor, som skiljer sig från allt du någonsin spelat förut.

Tetris Effect

Bästa VR-spel 2020 - Tetris Effect

Det är svårt att beskriva Tetris Effect med bara ord. Du spelar i princip en vanlig Tetris-match, med skillnaden att miljön runtom dig förändras. Varje bana har sin egen distinkta stil, med musik och visuella detaljer som passar in på dess tema. Om du till exempel spelar på en vattenbana kommer du höra behagliga undervattensljud, samtidigt som valar simmar runt ditt huvud.

Det är en psykedelisk och hypnotisk upplevelse, och en som alla borde få förmånen att spela.

Skyrim VR (Multiplatform)

Bästa VR-spel 2020 - Skyrim VR

Vid det här laget borde Skyrim inte behöva någon introduktion. Det har lanserats, lanserats och lanserats igen. Den här gången är det dags för Oculus Rift, HTC Vive och PlayStation VR att lansera spelet och erbjuder därmed det största äventyrsspelet du någonsin sett i VR.

Det är inte bara möjligt att återuppleva grundspelet i VR, utan även expansionspaketen Dawnguard, Hearthfire och Dragonborn. Även om Skyrim VR inte är helt perfekt, bland annat på grund av lite utdaterad grafik (som kan förbättras med moddar) och på grund av att spelet inte är gjort för VR från grunden, är det fortfarande ett äventyr som utan tvekan är värt att prova på.

Moss (Multiplatform)

Bästa VR-spel 2020 - Moss

Efter vad som kändes som en evighet, kom Moss äntligen ut till PlayStation VR i februari 2018. Hjältinnan Quill i den här berättelsen må vara pytteliten (och har en svans och musöron), men gnagar-protagonisten använder sin storlek till sin fördel genom att ge spelaren samma perspektiv som hon själv har .

Det är ett familjevänligt VR-äventyr, där du guidar Quill genom skogar och ruiner, leder henne förbi fiender och tar direkt kontroll över delar i miljön för att lösa pussel. Syftet är att rädda Quills farbror. Genom att ge dig kontroll över både en karaktär och ge dig ett allsmäktigt inflytande över hennes omgivning, utnyttjar spelet möjligheterna med VR perfekt.

Moss finns tillgängligt för PSVR, Oculus Quest, Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index och Windows MR.

Resident Evil 7: Biohazard (PlayStation VR exclusive)

Bästa VR-spel 2020 - Resident Evil 7

Med tanke på att även en större del av de bästa VR-spelen är i byte-storlek, är Resident Evil 7: Biohazard ett uppfriskande (men skräckinjagande) tillskott. Trots möjligheten att spela det på både PC, Xbox One och PlayStation 4, är detta seriens första titel som tydligt designades med virtuell verklighet i åtanke. Till skillnad från de tidigare titlarna, spelas Resident Evil 7 nämligen ur ett förstapersonsperspektiv.

Förmoda inte att du kan springa och skjuta din väg fram genom spelet, Capcom har nämligen tagit franchisen tillbaka till sina skräckrötter med Resident Evil 7. Det betyder att du måste tänka taktiskt över hur du ska överleva möten med spelets otäcka och galna fiender. Du spelar som Ethan Winters som bor i Dulvey i Louisiana, vars partner försvunnit tre år tidigare. Ditt uppdrag blir att undersöka ett gammalt övergivet hus i ett försök att hitta henne.

Stora delar av spelet utspelar sig på en och samma plats, så förvänta dig ingenting alltför kaotiskt, förutom en generös mängd jump-scares.

Elite: Dangerous (Multiplatform)

Bästa VR-spel 2020 - Elite: Dangerous

Det må vara över trettio år gammalt, men Elite franchisen lever fortfarande kvar, detta tack vare skaparen David Brabens kamp för att återfå dess rättigheter.

Detta spel har med delar från det första spelet, som till exempel byteshandeln, utforskningen och combatsystemet i ett enormt universum. Trots att spelets handling utspelar sig år 3304, är Elit: Dangerous verkligen ett Elite-spel som passar in bland resten av 2000-talets spel.

Nämnde vi förresten att spelet är en massmultiplayer? Att utforska nya områden har aldrig känt så socialt och anslutet. Elite: Dangerous är definitivt ett spel som upplevs bäst online och i VR.

Keep Talking and Nobody Explodes (multiplattform)

Bästa VR-spel 2020 - Keep Talking and Nobody Explodes

Förutsatt att du känner någon som är villig att skriva ut den 23-sidor långa manualen, är Keep Talking and Nobody Explodes nästa Mario Party, åtminstone i den meningen att det kommer få alla dina vänner att hata dig. Det är utvecklat av Steel Crate Games och kräver en hel del uppmärksamhet mellan rekommenderade 2 till 6 spelare. Under tiden som en spelare försöker desarmera en bomb, är de övrigas uppgift att ge tydliga instruktioner om hur det ska göras.

Detta kräver intensivt samarbete mellan dig och dina vänner. Därför är Keep Talking and Nobody Explodes ett roligt spel tillsammans med rätt personer och ännu roligare i VR, med antingen Samsung Gear VR eller ett Oculus Rift-headset. Kom ihåg att det är valfritt att använda en gamepad med Gear VR-versionen, medan Oculus Rift versionen kräver att du använder en kontroller.

Fallout 4 VR (HTC Vive Exclusive)

Bästa VR-spel 2020 - Fallout 4 VR

Bethesdas legendariska postapokalyptiska öppna värld klev in i världen av VR under 2017. Nu får du full VR-språning och rörelsekontroller. Fallout 4 är en VR-upplevelse som nästan känns mer ambitiös än originalet, något som gör spelet till ett måste för alla som äger en HTC Vive.

Vi har även testat det ursprungliga spelet och vi älskade den enorma, detaljerade öppna världen som är full av sidouppdrag och stämningsfulla soundtrack.

Batman: Arkham VR (Multiplatform)

Bästa VR-spel 2020 - Batman: Arkham VR

Även om franchisen redan funnits med på en rad olika plattformar, är Batman: Arkham VR uppföljaren till Arkham Knight som ingen förväntade sig. Efter att Rocksteady Studios meddelade att den tredje titeln i Batman Arkham-universumet skulle bli den sista, dröjde det inte länge för utvecklaren att tillkännage denna PlayStation VR-exlusiva titeln (som senare skulle komma ut till alla tre headsets).

Batman: Arkham VR lutar mer åt en självständig detektivhistoria, än en uppföljare till de tidigare Arkham-spelen. Du kommer inte banka skurkar medvetslösa i en VR-version av Rocksteadys kännetecknande combatsystem. Du kan dock förvänta dig något som liknar ett 90-minuter långt expansionspaket, till en bråkdel av priset för de övriga spelen.

Arizona Sunshine (Multiplatform)

Bästa VR-spel 2020 - Arizona Sunshine

Det är för tillfället ganska tomt på långa VR-upplevelser och det är en anledning till varför Arizona Sunshine är en sådan njutbar upplevelse.

Spelet äger rum i ett zombiedrabbat vilda västern, är uppfriskande långt och står i stark kontrast till de mer arkadliknande upplevelserna som många andra spel erbjuder.

Du tar dig fram i spelet genom att teleportera runt dig i omgivningen, som gör det möjligt för dig att täcka stora avstånd utan att bli åksjuk. Du laddar om och byter vapen genom att flytta ned vapnet till ditt ammunitionsbälte.

Av alla VR-spel vi provat hittills, har Arizona Sunshine hintat mest om hur VR-spel kommer att kunna bli i framtiden, när utvecklare har mer tid och pengar till att skapa VR-upplevelser i full längd.

För tillfället nöjer vi oss med att utforska gamla gruvor med en pickadoll i ena handen och en blinkande ficklampa i den andra, vilket är minst sagt coolt. Vi rekommenderar dock att begränsa spelsessionerna till trettio minuter, för att hålla nerverna under kontroll.

Minecraft VR (multiplattform)

Bästa VR-spel 2020 - Minecraft VR

Det är officiellt: världens mest populära blockspel har äntligen kommit till VR. Minecraft Windows 10 utgåvan finns nu ute till Oculus Rift (artikel på engelska), men du behöver inte lägga ut runt 5 000 kronor (kostnaden för Rift) för upplevelsen. Detta eftersom spelet även finns tillgängligt på Samsung Gear VR (artikel på engelska), med samma funktioner som Oculus-versionen erbjuder. Windows Mixed Reality-plattformar stöds också. Du kan till och med välja om du vill spela i förstapersons-läge eller genom vad som ser ut som en vanlig tv-skärm, om förstapersons-läget skulle kännas för intensivt.

Vi kan inte bestämma oss vad som är det bästa med att utforska Minecraft i VR, att springa från creepers i den mörka natten eller greppa tag i järnhackan och börja gräva. Båda två är lika roliga.

Eve: Valkyrie (multiplattform)

Bästa VR-spel 2020 - Eve: Valkyrie

Ja, Eve: Valkyrie kommer få dig att känna dig lite åksjuk, men är inte en episk spelupplevelse värd lite obehag? Det började som en spektakulär demo från de isländska utvecklarna av Eve: Online och har utvecklats till en snabb, lagbaserad luftstrids-simulator som utspelar sig i rymden.

Huvudfokus ligger på spelets combat, något som gör det mycket mindre realistiskt och mer arkadliknande jämfört med dess konkurrenter. Det kanske inte kan ge långvarig spänning, men om du vill förbluffas över vad Oculus Rift har att erbjuda är Eve: Valkyrie värt ett försök.

Star Trek: Bridge Crew (multiplattform)

Bästa VR-spel 2020 - Star Trek: Bridge Crew

Virtuell verklighet blir inte mycket socialare än så här. Detta är ett spel där du och tre andra spelare samarbetar för att styra ett Federation-rymdskepp från den kända Star Trek franchisen.

Spelet erbjuder även ett enspelarläge, men upplevelsen är utan tvekan bäst tillsammans med vänner. Ni kommer snabbt falla in i en rytm, där ni lyssnar på varandras behov och anpassar era handlingar därefter.

Du behöver inte oroa dig om du inte har några vänner med samma headset som du, Ubisoft har nämligen gjort det möjligt att spela tillsammans på olika plattformar. Därför är det möjligt för spelare med PlayStation VR, Oculus och Vive att spela tillsammans och ta sig an Klingons som ett lag.

Lucky's Tale (exklusiv för Oculus Rift)

Bästa VR-spel 2020 - Lucky's Tale

Lucky's Tale är ett av två spel (det andra är luftstridsspelet EVE: Valkyrie) som följer med tillsammans med Oculus Rift och är ett intressant litet plattformsspel. Tänk dig Mario 64 blandat med Crash Bandicoot, sett ur ett tredjepersonsperspektiv som du kan justera genom att röra huvudet och du är halvvägs där.

Tack vare VR, kan du kika runt på banorna under tiden du spelar. Det kanske låter ointressant, men genom att utforska omgivningen kan du faktiskt upptäcka hemligheter i kommande banor. Spelet får dig kanske inte att tappa andan som andra VR-spel, men Lucky's Tale bevisar att VR kan ge nytt liv till gamla och i stort sett döda genrer.

Michelle Rae Uy har också bidragit till denna artikel.