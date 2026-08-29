Att kunna köra GTA 6 i 60 fps är extremt osannolikt på konsoler, enligt analytiker och Rockstar bekräftar gräns på 30 fps

Digital Foundry säger att det är ”extremt osannolikt” att Grand Theft Auto 6 kommer att kunna köras i 60 fps på dagens konsoler

Teknikexperterna beskriver 30 fps-materialet från Extended Look som ”det mest imponerande exemplet på realtidsrendering” de har sett

De menar att det kommer att vara ”en rejäl utmaning” att nå 60 fps även i den framtida PC-versionen

Teknikanalytiker menar att det skulle vara en enorm utmaning att få Grand Theft Auto 6 att köra stabilt i 60 bilder per sekund på konsol.

Efter den längre visningen av Grand Theft Auto 6, där vi äntligen fick en ordentlig djupdykning i Rockstars största spel hittills, som kördes på en vanlig PS5, bekräftade rapporter att spelet kommer att köras i 30 fps på PlayStation och Xbox, med möjlighet att 60 fps kan läggas till efter lanseringen.

Det är knappast förvånande med tanke på spelets omfattning och hur extremt realistiskt GTA 6 ser ut. Men enligt teknikexperterna på Digital Foundry kan det vara omöjligt för dagens konsoler att över huvud taget nå 60 fps.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

När Digital Foundry kommenterade materialet från den utökade visningen beskrev de det som ”det mest imponerande exemplet på realtidsrendering” de någonsin har sett. Det gameplay som visades upp håller ”relativt stabila 30 fps med jämna bildtider, med endast enstaka tappade bildrutor (även om 30 fps-materialets natur innebär att det kan finnas fler som inte syns)”.

Även om 30 fps kan kännas lågt för ett spel till dagens konsolgeneration verkar Rockstar medvetet sikta på den nivån för att kunna maximera spelets visuella detaljrikedom.

”Det är tydligt att fokus helt och hållet har legat på att maximera den visuella detaljrikedomen vid en låst bildfrekvens på 30 fps på samtliga plattformar”, skriver Digital Foundry. ”Renderingen, simuleringen och presentationen har alla anpassats efter den begränsningen och resultatet är en aldrig tidigare skådad nivå av detaljtäthet, materialkvalitet och sammanhållning i spelvärlden, där kompromisserna främst görs när det gäller bildkvalitet och mjukheten i animationerna snarare än världens omfattning eller detaljnivå.”

De fortsätter: ”Allt tyder på att spelet noggrant håller sina 33,3 ms per bildruta och Rockstar har uppenbarligen lagt ner enormt mycket arbete på att balansera belastningen mellan CPU och GPU för att utnyttja hårdvaran fullt ut.”

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Av den anledningen anser Digital Foundry att ”en version i 60 fps är extremt osannolik på konsolhårdvara – det finns helt enkelt inget sätt att frigöra tillräckligt mycket GPU- och framför allt CPU-kapacitet för att få en uppdateringstid på 16,7 ms att fungera utan att kompromissa med spelvärlden.”

Digital Foundry menar samtidigt att spelet skulle kunna se bättre ut på PS5 Pro, tack vare konsolens kraftfullare GPU och PSSR-uppskalning. Rockstar har dock ännu inte visat något officiellt gameplay som körs på den hårdvaran.

När det gäller den framtida PC-versionen, som ännu inte har tillkännagivits, menar Digital Foundry att ”en viss försiktighet krävs”. PC-plattformen kan visserligen möjliggöra högre upplösningar och dra nytta av uppskalningstekniker som Nvidia DLSS, men CPU-belastningen från den komplexa världen i GTA 6 kan ”göra det till en rejäl utmaning att nå 60 fps på ett sätt som vi inte ser särskilt ofta”. Det kommer sannolikt att krävas en avancerad processor, exempelvis en modern Ryzen X3D, för att undvika flaskhalsar.

GTA 6 släpps den 19 november till PS5, Xbox Series X och Xbox Series S. Rockstar har dessutom bekräftat att det kan ta upp till 80 timmar att klara spelet.

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.