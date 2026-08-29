Rockstar byggde ett särskilt GTA 6-team som enbart fokuserade på mer realistiska NPC:er – med över 600 000 animationer

Grand Theft Auto 6 har över 600 000 animationer för sina handgjorda NPC:er

Aaron Garbut, studiochef på Rockstar North, berättar att Rockstar skapade ett helt nytt team som ansvarade för utformningen av varenda NPC

Garbut säger att varje rum och NPC:erna i dem har skapats för hand

För att uppnå den enorma skala och realism som vi fick se den här veckan i den längre visningen av Grand Theft Auto 6 har utvecklingsteamet gått betydligt längre än tidigare, enligt Rockstar.

I en intervju med The New York Times om utvecklingen av spelet berättade Aaron Garbut, studiochef på Rockstar North, att studion skapade ett nytt team i Los Angeles bestående av manusförfattare, regissörer och producenter som enbart fokuserade på att ge liv åt spelets icke-spelbara karaktärer.

”Vi designade var och en av dem individuellt”, säger Garbut och avslöjar att GTA 6 har över 600 000 animationer, jämfört med 55 000 i GTA 5 och dubbelt så många som de 300 000 animationerna i Red Dead Redemption 2.

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”Någon har tänkt igenom vartenda rum i spelet”, säger Garbut. ”Vem sitter var, vad de dricker, märkena som lämnas kvar på bordet. Bilderna på väggarna föreställer personerna som befinner sig i rummet, med deras tatueringar på armarna och familjer bakom dem. Allt det har skapats, byggts, fotograferats och placerats i ett slumpmässigt rum i en slumpmässig byggnad i en enorm stad, i en hel värld.”

Rob Nelson, utvecklingschef och studiochef på Rockstar North, betonar också att spelet är ”en vidareutveckling” av vad studion åstadkom med Red Dead Redemption 2 och dess imponerande spelsystem.

”När vi väl hade lyckats uppnå den nivån av interaktiv detaljrikedom i en mer glesbefolkad version av USA för 100 år sedan började vi redan föreställa oss hur det skulle kunna se ut om vi kunde göra samma sak med skalan och tätheten i en modern miljö”, säger Nelson.

GTA 6 släpps den 19 november till PS5, Xbox Series X och Xbox Series S. En ny rapport har dessutom bekräftat att spelet kommer att köras i 30 fps på konsoler vid lanseringen.

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