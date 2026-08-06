GTA 5-skådespelare säger att han provspelade för över 60 roller i GTA 6 – men Rockstar hörde aldrig av sig: "Det känns som att bli dumpad"

Robert Bogue säger att han provspelade för över 60 roller i GTA 6

Han berättar att han "väldigt gärna ville vara med i GTA 6", men att Rockstar aldrig hörde av sig

Bogue är mest känd för rollen som FIB-agenten Steve Haines i GTA 5

Grand Theft Auto 5-skådespelaren Robert Bogue har avslöjat att han provspelade för över 60 olika roller i Grand Theft Auto 6, men att Rockstar Games aldrig hörde av sig.

Uppgifterna kommer från en konversation där X-användaren Burak skickade frågor till Bogue via Instagram om GTA 6 (via IGN).

Bogue, som spelade FIB-agenten Steve Haines i GTA 5, berättar att han provspelade för över 60 olika karaktärer – både stora och små roller – men att Rockstar varken återkopplade eller gav någon annan form av respons.

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"Jag är lite besviken på Rockstar just nu. Jag hade så otroligt roligt när jag jobbade med dem. [...] Jag ville verkligen vara med i GTA 6. Jag måste ha provspelat för över 60 olika karaktärer. Vissa roller var stora, andra små. Jag brydde mig inte. Jag ville bara vara med. Jag fick inte en enda av dem, och de hörde aldrig av sig. Jag blev verkligen besviken."

Bogue berättar att han till slut började fundera på om Rockstar hade en informell policy att inte återanvända skådespelare.

"Jag tänkte att de kanske har en inofficiell regel om att inte använda samma skådespelare igen. För jag tänkte: 'Ska ni verkligen säga nej till mig 60 gånger? Inte ens för en liten biroll?' Så ja, jag är lite frustrerad på dem. Det känns som att vara kär i en tjej som sedan bara dumpar en."

Han understryker samtidigt att han inte känner till några detaljer om GTA 6 utöver det som redan har offentliggjorts. Efter intervjun förklarade han också att han inte ville skapa problem för Rockstar med sina kommentarer – men att han bara berättade sanningen.

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"Jag ber om ursäkt om jag kastar Rockstar under bussen offentligt genom att prata om hur många provspelningar jag gjort, men sanningen är sanningen. I slutändan handlar skådespelaryrket om att få avslag. Men ibland behöver man faktiskt få vinna också."

Grand Theft Auto 6 släpps den 19 november till PlayStation 5, Xbox Series X och Xbox Series S.

Rockstar meddelade nyligen också att en särskild presentation, Grand Theft Auto 6: An Extended Look, kommer att visas den 27 augusti. Sändningen har premiär på Netflix och kommer därefter även att publiceras på YouTube.

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