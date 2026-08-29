GTA 6 blir ett enormt spel och Rockstars längsta hittills – studion bekräftar att det kan ta upp till 80 timmar att klara

Grand Theft Auto 6 kan ta upp till 80 timmar att klara

Utvecklingschefen Rob Nelson säger att det tog honom 80 timmar att klara spelet, inklusive huvudberättelsen och några ”valfria mål med konsekvenser för berättelsen”

Det gör GTA 6 till Rockstars längsta spel hittills

Vi hoppas att Grand Theft Auto 6-fans har bokat in tillräckligt med ledighet från jobbet, för det kan ta upp till 80 timmar att klara spelet och då pratar vi främst om huvudstoryn.

I en ny intervju med The New York Times avslöjade Rob Nelson, utvecklingschef och studiochef på Rockstar North, att hans genomspelning tog 80 timmar. Det inkluderade huvudstoryn och några ”valfria mål med konsekvenser för berättelsen”.

Även om vi ännu inte vet exakt vad dessa ”valfria mål” innebär låter det som sidouppdrag som kan påverka hur berättelsen utvecklas, exempelvis personliga uppdrag kopplade till Lucia eller Jason.

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Det innebär att spelet mycket väl kan ta 100 timmar eller mer för spelare som vill lägga tid på att utforska Leonida och Vice City, ägna sig åt olika aktiviteter, slutföra sidouppdrag och bara härja runt i den enorma öppna världen.

Nelson säger att han hoppas att spelare ska ta sig tid att leva sig in i vardagen i GTA 6 snarare än att bara följa huvuduppdragen.

”Jag hoppas att det kommer att finnas spelare som vill låta karaktärerna gå upp på morgonen, ta en kopp kaffe, duscha, klä på sig och ge sig ut för att motionera. Sedan interagera med människor, utforska världen och kanske hamna i lite trubbel – råna några ställen och tjäna lite pengar”, säger Nelson.

Som jämförelse tar berättelsen i GTA 5 omkring 30 timmar att klara, medan Red Dead Redemption 2 kan ta upp till 60 timmar. Det gör GTA 6 till Rockstars största och längsta spel hittills.

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GTA 6 släpps den 19 november till PS5, Xbox Series X och Xbox Series S. Rockstar har dessutom bekräftat att spelet kommer att köras i 30 fps på konsoler vid lanseringen.

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