Självklart är den här falska GTA 6-ISO-filen full av skadlig kod – testare avslöjar att nedladdningen på 113 GB består av 99,99 procent tom data

De som letar efter GTA 6-läckor riskerar nu att stöta på falska nedladdningar som är utformade för att infektera deras datorer

Den misstänkta ISO-filen uppges inaktivera säkerhetsverktyg i Windows efter att den körts på drabbade system

En skadlig nyttolast på bara 50 KB ska finnas gömd i en enorm fil på 113 GB

Ivriga Grand Theft Auto 6-fans som letar efter läckta kopior av spelet står nu inför ytterligare en risk: en enorm ISO-fil uppges cirkulera på torrentsajter.

Filen sägs vara hela 113 GB stor, men personer som har testat den online hävdar att nästan hela utrymmet består av tom data snarare än riktiga spelfiler.

Deras analyser uppges ha hittat ett litet skadligt program gömt inuti filen, vilket gör nedladdningen betydligt farligare än vad den först kan verka.

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Den enorma filstorleken fick den att verka äkta

Den misstänkta filen ska ha börjat cirkulera på torrentsajter efter ett förnyat intresse för läckt GTA 6-material och påståenden om att en komplett version av spelet hade läckt ut.

Testare som undersökte ISO-filen uppges dock ha upptäckt att den består av 99,99 procent tomma nollor, vilket lämnar endast omkring 50 KB data som har identifierats som skadlig kod.

”Jag gjorde lite reverse engineering och kunde bekräfta att den är helt falsk och full av virus”, skrev @Aidas29506493, en säkerhetsforskare på X.

Storleken på 113 GB ska ha skapats för att få filen att likna en legitim spelversion, samtidigt som en betydligt mindre skadlig nyttolast göms inuti. Den skulle potentiellt kunna vara ransomware.

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Filstorleken i sig är dock inget bevis för att en påstådd kopia faktiskt innehåller äkta spelfiler eller körbar kod från Rockstar.

Den misstänkta koden uppges innehålla kommandon som är utformade för att försvaga Windows Defender och störa andra säkerhetsverktyg på drabbade datorer.

Ett sådant beteende skulle kunna göra det möjligt för den skadliga koden att arbeta med färre säkerhetsspärrar efter att någon har startat den nedladdade filen i Windows.

Analysen ska även ha hittat ett PowerShell-kommando som lägger till systemdisken i Windows Defenders lista över undantag från genomsökningar.

Ytterligare ett kommando uppges kunna avsluta säkerhetsprogram, även om dessa fynd i nuläget endast har verifierats i begränsad utsträckning av oberoende källor.

Risken för skadlig kod ökar i takt med intresset för GTA 6-läckor

Den påstådda ISO-filen dyker upp efter en rad uppgifter om GTA 6-läckor som har väckt stort intresse i spelcommunityn online.

En läcka känd som Cyberleek uppges ha delat material från spelet och dess fiktiva Leonida-karta, samtidigt som personen har krävt förändringar från Rockstar.

Take-Two Interactive har också begärt information från Microsoft som skulle kunna hjälpa företaget att identifiera användare kopplade till tre Discord-servrar som uppges ha anknytning till läckor.

Utvecklingen har ökat intresset för inofficiella GTA 6-filer och skapat ett läge som cyberkriminella kan utnyttja genom övertygande falska nedladdningar.

Situationen visar också varför filer från spel som ännu inte har släppts kan innebära större säkerhetsrisker än vanlig piratkopierad mjukvara som redan finns allmänt tillgänglig.

Spelare som laddar ner sådana filer kan riskera att exponera lösenord, personliga filer, webbläsardata och annan information om skadlig kod får åtkomst till datorn utan att användaren märker det.

Rockstar har planerat den officiella lanseringen av Grand Theft Auto 6 till november 2026, vilket ger spelare ett äkta alternativ till de inofficiella kopior som cirkulerar på nätet.

Fram till dess bör påståenden om läckta versioner och påstådda ISO-filer behandlas med stor försiktighet, eftersom det inte går att verifiera att filerna faktiskt är äkta. Det här fallet fungerar som en tydlig varning, men ytterligare oberoende analyser krävs för att kunna slå fast samtliga tekniska påståenden om själva filen.

Via Tom's Hardware

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