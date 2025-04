DDoS-attackerna under 2025 har redan överträffat nästan hela 2024

Under första kvartalet 2025 rapporterades 20,5 miljoner DDoS-attacker

Under hela 2024 låg siffran på 21,3 miljoner

Hypervolym-attacker blir allt vanligare

Under det första kvartalet 2025 skedde nästan lika många distribuerade överbelastningsattacker (DDoS) som under hela 2024.

Det visar Cloudflares nya DDoS Threat Report för Q1 2025, som publicerades tidigare i veckan. Rapporten bygger på data från Cloudflares eget nätverk och visar att det under årets tre första månader inträffade 20,5 miljoner DDoS-attacker – att jämföra med de 21,3 miljoner attacker som registrerades under hela 2024.

Det innebär en häpnadsväckande ökning på 358 procent jämfört med samma period i fjol, samt en kvartalsvis ökning på 198 procent.

Tyskland är det mest attackerade landet

En distribuerad överbelastningsattack (DDoS) fungerar genom att överösa en målsatt server med datapaket från ett stort, distribuerat nätverk. Om servern inte kan bearbeta alla förfrågningar i tid blir den överbelastad, vilket gör att vanliga besökare nekas åtkomst. Det finns olika typer av DDoS-attacker, där hypervolym-attacker nu anses vara "det nya normala".

En hypervolym-DDoS-attack är en enorm cyberattack som översvämmar ett nätverk eller en webbplats med en extremt stor mängd falsk trafik, ofta mätt i terabit per sekund. Dessa kräver ett enormt nätverk av enheter, vilket tidigare gjorde dem ovanliga. Under Q1 klassificerades dock cirka 700 attacker som hypervolym, eftersom de översteg hastigheter på 1 miljard paket per sekund (pps) eller 1 Tbps – vilket motsvarar cirka 8 attacker per dag.

Samtidigt blir DDoS-attacker på nätverksnivå (som riktar sig mot internets lägre lager, såsom routrar och brandväggar, genom att översvämma dem med trafik som ICMP- eller UDP-paket) allt mer populära. Det registrerades 16,8 miljoner sådana attacker, vilket motsvarar en häpnadsväckande ökning på 509% jämfört med föregående år och 397% jämfört med föregående kvartal.

Tyskland är det mest attackerade landet i världen, följt av Turkiet, som klättrat 11 placeringar till andraplatsen. Kina har halkat ner till tredje plats. När det gäller var angriparna kommer ifrån ligger Hongkong på första plats, följt av Indonesien och Argentina.

