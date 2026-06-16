"Våra mobiltelefoner har blivit den största spionen på planeten" – dagens citat från antiviruspionjären John McAfee

Var börjar man egentligen med John McAfee? De flesta förknippar sannolikt namnet med cybersäkerhetsprodukten, men den numera bortgångne entreprenören grundade faktiskt McAfee Associates Inc innan han lämnade företaget redan 1994, bara sex år senare. Under sina senare år blev McAfee en stark förespråkare för integritet och riktade skarp kritik mot teknikbranschens allt mer aggressiva intrång i människors rättigheter.

"Våra mobiltelefoner har blivit den största spionen på planeten" — John McAfee, augusti 2014

Spionen i din ficka

Under ett oväntat framträdande på DEF CON 22 i Las Vegas 2014 fokuserade McAfee på integritet, riskerna med appar i våra telefoner och vilka konsekvenser den ökande övervakningen kan få för framtiden.

Även om McAfee hade ovanliga erfarenheter inom området – han utsattes själv för återkommande cyberattacker och var samtidigt omgärdad av både brottsmisstankar och kontroverser – träffade hans ord mitt i en pågående debatt om hur teknikjättar och regeringar gradvis flyttar fram sina positioner på bekostnad av medborgerliga rättigheter.

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Dagens citat Den här artikeln är en del av TechRadar Pros QOTD-projekt, som ger inblick i tankarna hos några av teknikbranschens mest framstående och välkända profiler – både från idag och från tidigare generationer. Läs hela serien här.

Kommentarerna kom kort efter Edward Snowdens avslöjanden, som började skaka om världen året innan. De gjordes också i ett sammanhang där sociala medieplattformar och hårdvarutillverkare i allt större utsträckning samlade in användardata för att tjäna pengar.

Innan sin död i juni 2021 lanserade McAfee till och med sin egen telefon. Privacy Phone, som presenterades i april 2018, var en Android-telefon med säkerhetsfunktioner på hårdvarunivå.

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Det finns mycket att säga om hur synen på integritet har förändrats under det senaste decenniet. Allt fler verkar acceptera att teknikjättar får allt större insyn i våra liv, trots stora initiativ för att stärka användarnas rättigheter, som dataskyddsförordningen GDPR och California Consumer Privacy Act (CCPA).

Vi ser det till exempel i hur cookieväggar blivit en självklar del av internet, där många användare snabbt klickar sig förbi samtyckesrutorna så fort möjligheten ges.

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Samtidigt har AI introducerat en helt ny dimension av integritetsfrågor, inte minst genom hur träningsdata samlats in från enorma delar av internet. Även smartglasögon väcker nya frågor kring vad som egentligen är privat.

I takt med att den här typen av teknik blir allt mer integrerad i våra vardagsliv visar forskning också att behovet av system som skyddar användarnas integritet blir allt större.

Vissa av oss i TechRadar-teamet kanske inte alltid delar John McAfees sätt att uttrycka sig, men citatet känns fortfarande högaktuellt: "Våra mobiltelefoner har blivit den största spionen på planeten."

Över ett decennium efter att han uttalade de orden fortsätter debatten om hur mycket av våra digitala liv vi egentligen är villiga att lämna ifrån oss – och till vem.