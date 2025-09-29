En ny PS5 Pro-modell kan vara på väg – men det blir inte mycket annorlunda

En ny PS5 Pro-modell rapporteras vara på väg

Den sägs inte få några större förändringar

Skulle följa samma mönster som tidigare PS5-revisioner

En ny PS5 Pro-modell verkar vara på väg, men enligt läckor kommer den inte skilja sig nämnvärt från den nuvarande versionen.

Det är enligt den pålitliga hårdvaruläckan "billbil-kun" på den franskspråkiga bloggen Dealabs, som påstår att en ny PS5 Pro-konsol på väg till Europa, med modellnummer CFI-7121.

Den nya modellen ska inte skilja sig särskilt mycket från den nuvarande versionen (CFI-7021 i regionen). Den väntas ha samma 2 TB lagring och samma design, och spekulationerna pekar på att eventuella förändringar snarare handlar om energieffektivitet.

Det vore långt ifrån första gången PS5 får en revision. Den ursprungliga modellen uppdaterades första gången i augusti 2021 med en något mindre kylfläns och en ny design på skruven till det avtagbara stativet. Året därpå kom ytterligare en version med en omdesignad kylfläns och något lägre vikt.

Den kommande PS5 Pro-modellen förväntas följa samma mönster, med små justeringar som inte påverkar användarupplevelsen på något påtagligt sätt. Troligen handlar det om mindre förbättringar i ventilation, materialanvändning eller liknande optimeringar.

