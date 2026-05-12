Sony skal bruke AI i utviklingen av PlayStation-spill, og det vekker bekymring

Sony-sjef Hideaki Nishino viser klar støtte til bruk av AI i utvikling av PlayStation-spill

Nishino ønsker å bruke AI til å forbedre spillutvikling og «slippe løs kreativiteten i studioene våre»

Dette kommer på et tidspunkt hvor AI fortsatt er kontroversielt i spillbransjen, både på grunn av dens innvirkning på markedet og bruken i Nvidias DLSS 5.

Kunstig intelligens forårsaker allerede store problemer i PC- og konsollspillmarkedene, med skyhøye RAM-priser og mangel på komponenter, og nå er det enda en grunn til at spillere er bekymret for teknologiens økende tilstedeværelse innen spilling.

Som Sony rapporterte via VGC, skisserte Sonys administrerende direktør Hideaki Nishino nylig en ny plan som inkluderer bruk av AI i PlayStation-spillutvikling for å forbedre produktiviteten.

Dette kommer på et tidspunkt hvor AI allerede er kontroversielt, ikke bare fordi teknologien driver opp prisene generelt ved å øke RAM-etterspørselen, men også på grunn av Nvidias kommende DLSS 5, som mange har sammenlignet med et generativt AI-filter for spill.

Introduksjonen av DLSS 5 har allerede blitt et bekymringsverdig tegn på hvordan fremtiden for spillutvikling kan bli, og teknologien har ikke engang blitt tilgjengelig ennå. Selv om det vil være valgfritt for spillere, har mange utviklere allerede støttet verktøyet og planlegger å bruke det når det lanseres.

Derfor vekker Nishinos løfte om å bruke AI bekymring. Han sa: «Hos PlayStation er målet vårt alltid å være det beste stedet å spille og det beste stedet å publisere spill. Vi ser på AI som et kraftig verktøy som kan hjelpe oss med det målet.»

Den uttalelsen minner sterkt om hva Nvidia selv og flere spillutviklere har sagt om DLSS 5, der AI beskrives som et «verktøy» snarere enn en kjernefunksjon i spillene, men det er ikke fullt så enkelt.

Nishino fortsatte: «Visjonen, designet og den emosjonelle effekten av spillene våre kommer alltid fra evnene til studioene og skuespillerne våre. AI er ment å forbedre deres evner, ikke erstatte dem», og antydet videre at AI bør brukes utelukkende innenfor selve spillutviklingsprosessen.

«Vi tror at AI vil slippe løs kreativiteten til studioene våre, skape en mer kuratert plattform og forbedre PlayStation-opplevelsen for både spillere og skapere.»

På papiret er ikke PlayStations løfte om å begrense bruken av AI til utviklingsprosessen, uten å erstatte menneskelige kunstnere, nødvendigvis en uting – selv om det neppe er et populært trekk. Problemet er hva det kan føre til senere.

Det känns inte särskilt långsökt när Activision redan aktivt använder AI i sina Call of Duty-spel, något som inte direkt tagits emot väl av spelarna. Det enda hoppet är att fortsatt kritik från konsumenter håller PlayStation och företagets förstapartsstudior tillbaka och om reaktionerna kring DLSS 5 är något att gå efter, är det åtminstone en lovande början.

Angående DLSS 5 hevdet Nvidias administrerende direktør Jensen Huang at spillere tok «helt feil» om at DLSS 5 var generativ AI i spill, ettersom han sa at det var «innholdsstyrt generativ AI». Men mange så det mest som moteord for å få teknologien til å virke mindre kontroversiell, ettersom den tydelig endrer detaljer i karakterer og miljøer, og dermed går imot utviklernes opprinnelige designvalg.

Heldigvis har ikke PlayStation en direkte DLSS 5-ekvivalent for øyeblikket, men det faktum at AI nå tar en plass i selskapets spillutvikling åpner døren for at bruken kan vokse ytterligere i fremtiden, kanskje til og med for at genererte AI-ressurser begynner å dukke opp i spill.

Det føles ikke spesielt usannsynlig når Activision allerede aktivt bruker AI i sine Call of Duty-spill, noe som ikke akkurat har blitt godt mottatt av spillere. Det eneste håpet er at fortsatt kritikk fra forbrukere holder PlayStation og selskapets førstepartsstudioer tilbake, og hvis reaksjonene på DLSS 5 er en indikasjon, er det i det minste en lovende start.