GTA 6 får to trådløse DualSense-kontrollere i begrenset opplag inspirert av «Vice Citys umiskjennelige stil»

To trådløse DualSense-kontrollere inspirert av Grand Theft Auto 6 har blitt avduket.

Begge utgavene skal «fange essensen av Vice City».

Forhåndsbestillinger åpnes 10. september.

Sony har annonsert at de vil lansere to trådløse DualSense-kontrollere i begrenset opplag inspirert av Grand Theft Auto 6 når spillet lanseres.

Kontrollerne, som ble avslørt under dagens State of Play-sending, kommer i svart eller hvitt med lilla krom, har GTA 6-logoen på berøringsflaten, med distinkte palmetredesign og glødende knapper inspirert av Vice City.

«De svart-hvite trådløse DualSense-kontrollerne i begrenset opplag fanger essensen av Vice City, fra lyse dager langs kysten til livlige bynetter», beskriver Sony i PlayStation-bloggen.

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«Begge utgavene har en skimrende, fargeskiftende finish som kombinerer nyansene fra en Vice City-solnedgang og gløden fra neonlys. Begge har også tilpassede palmetredetaljer støpt direkte inn i kontrolleren, noe som gir et unikt taktilt element sammen med den offisielle Grand Theft Auto 6-brandingen.»

Grand Theft Auto VI Limited Edition DualSense Controllers | PS5 - YouTube Watch On

Den hvite utgaven «legemliggjør Vice City ved daggry, fra den hvite sanden og pastellfargede himmelen til all den avslappede glamouren», mens den svarte versjonen «fanger energien i Vice Citys ikoniske natteliv».

DualSense Wireless Controller – Grand Theft Auto 6 Black Limited Edition og DualSense Wireless Controller – Grand Theft Auto 6 White Limited Edition vil være tilgjengelig for forhåndsbestilling 10. september og lanseres samtidig med spillet 19. november.

Begge kontrollerne vil koste $84.99 gjennom PlayStation Direct i et begrenset antall.

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Før spillets lansering ga Rockstar Games fansen Grand Theft Auto 6: An Extended Look, som ga et dypdykk i spillet som kjører på basisversjonen av PS5. En ny rapport bekreftet også at spillet vil kjøre med 30 fps på konsoller.

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