PS5 Pro: Hva kan vi forvente av neste PlayStation 5-konsoll?

Det er store muligheter for at en PS5 Pro dukker opp en eller annen gang i fremtiden, men hva kan vi forvente av en kraftigere PlayStation 5-variant?



Sony kjørte i gang trenden med å lage en mellomstopp-generasjon under PlayStation 4-generasjonen med PS4 Pro i 2016 – et mer teknologisk avansert system som klarte å vise 4K-bilder og produsere høyere FPS.

PS5 Pro: rett på sak * Hva er det? En oppgradering av PS5 * Hvor mye vil den koste? Vi regner med at Sony legger seg i nærheten av lanseringsprisen på PS5, omlag 5 990 kroner * Når blir den lansert? Tidligst 2023

PS4 Pro gjorde nok suksess til at Microsoft fulgte etter med sin egen mellomstasjon året etter, Xbox One X, og i likhet med PS4 Pro overgikk Xbox One X forgjengeren Xbox One på nær sagt alle måter.



Nintendo har alltid hatt for vane å lansere oppgradert maskinvare fortløpende gjennom en konsollgenerasjon, men selskapet velger gjerne å flikke litt på eksisterende design fremfor å lage noe nytt og overdådig. Nintendo DS Lite, New Nintendo 3DS og Nintendo Switch OLED er alle relativt nye eksempler på at Nintendo gjør forbedringer på eksisterende maskinvare, men uten å gjøre en overhaling av de tekniske spesifikasjonene.

PS5 er riktignok bare halvannet år gammel, men det betyr på ingen måte at Sony ikke har kommet godt i gang med planene om å lansere en mer kapabel modell i årene som kommer. Per nå er det uklart hva en eventuell PS5 Pro vil forbedre, men det skal sies at vi ikke ennå har sett noen støtte 8K-oppløsning i PlayStation 5, og vi må nok vente på PS5 Slim om vi vil se en konsoll som er særlig liten.



Likevel kan det både være nyttig og gøy å spekulere i fremtiden og samle sammen alle ryktene som har funnet veien til eteren. La oss derfor ta et dypdykk i idéen om en PS5 Pro og gjøre oss noen tanker om hva vi forventer av den nye konsollen.

PS5 Pro, pris og lanseringsdato

(Image credit: Mr.Mikla / Shutterstock)

Vi kan gjøre en kvalifisert gjetning om når PS5 Pro blir lansert, og hva den potensielt vil koste, basert på hvordan Sony gjorde det forrige gang, med PS4 Pro. PS4 Pro ble lansert i 2016, tre år etter den opprinnelige PS4-konsollen kom ut. Det betyr at en eventuell PS5 Pro kan lanseres så tidlig som i 2023, siden PS5 ble lansert i november 2020. Samtidig vet vi at COVID-19 og den pågående komponentmangelen kan få innvirkninger på en fremtidig PS5 Pro-lansering, så 2024 eller senere er også en mulighet.



Ifølge kilder YouTube-kanalen RedGamingTech hever å ha vært i kontakt med skal Sony være i gang med utviklingen av den nye konsollen, og spekulerer i om at den skal være klar til et lanseringsvindu som strekker seg fra slutten av 2023 og inn i 2024.



Når det gjelder prisen ble PS4 Pro lansert til samme pris som PS4, det vil si 3790 kroner. PS5 har en veiledende pris på 5 990 kroner, så det er sannsynlig at Sony kommer til å legge seg på en lignende linje med PS5 Pro, hvis strategien holder seg fra PS4 Pro-æraen.

PS5 Pro, design

(Image credit: Shutterstock/Roman Kosolapov)

PS5 er allerede en gigantisk maskin, hvilket betyr at Sony vil måtte gjøre drastiske forbedringer om de både skal gå for bedre ytelse og mer beskjedne dimensjoner. I verste fall kan PS5 Pro bli enda større enn PlayStation 5. En lignende situasjon så vi med PS4 Pro, som i sin tid var betydelig større enn PlayStation 4. Vi håper at en PS5 Slim vil være tilgjengelig rundt samme tid, slik at alle som ønsker seg en liten og nett konsoll får noe å leke seg med.



Vi ser for oss, i likhet med PlayStation 4 Pro, at designet fra Sony kommer til å bygge videre på det futuristiske utseendet til PS5-originalen, men at vi vil få noen detaljer som ikke eksisterer i den eksisterende konsollen.

PS5 Pro, spesifikasjoner

(Image credit: Sony)

Dette er vanskeligere å spå. PS5 er allerede en svært kraftig konsoll som klarer gaming i 4K ved 120 Hz i enkelte tilfeller, støtter ray tracing og som generelt produserer nydelig grafikk. En eventuell PS5 Pro vil etter all sannsynlighet kunne hjelpe utviklere med å komme seg opp i enda høyere oppløsninger og enda flere bilder i sekundet, men det enorme hoppet mellom 1080p og 4K vil nok utebli.



Det er også verdt å ha i mente at PS5 fortsatt ikke klarer å kjøre spill i 8K, på tross av at det står på esken at maskinen skal klare det. Det kan være at PS5 Pro vil prøve å innfri lovnaden.

8K er ikke en standard som brukes av mange ennå, men om tre år kan 8K-paneler være på vei til å bli allemannseie, eller i det minste være i flere hjem enn kun hos entusiastene. La oss heller ikke glemme at Sony også lager TV-er, og at det japanske selskapet har muligheten til å bruke PS5 Pro som et salgsargument for 8K-TV-ene sine, på samme måte som de brukte PS3 til å vinne disk-format-krigen med Blu-ray.



PS5 Pro kan potensielt ta i bruk en AMD Zen 4-basert prosessor og en RDNA 3-basert GPU, men vi så at både Microsoft og Sony valgte å gå for en marginalt bedre variant av Xbox One- og PS4-CPU-ene i sine oppgraderte modeller, så vi regner med at Sony kommer til å investere mer i GPU-delen enn CPU-delen med PS5 Pro.

Hva annet kan være på plakaten med PS5 Pro? Vi regner med at PS5 Pro kommer til å inkludere en større SSD enn den man finner i PS5. 825 GB var ikke akkurat en generøs mengde. En 1 TB-variant vil kunne virke besnærende for mange, og vi regner med at man vil fortsatt kunne gjøre en oppgradering til en valgfri NVMe-SSD (så lenge den følger maskinvarekravene.)



Hva med en PS5 Pro Digital Edition? Kommer Sony også til å lansere en variant uten optisk drev? Kanskje, men antakeligvis ikke. PS5 Digital Edition fungerer allerede som en rimelig versjon av PS5 som klarer seg uten, men å lansere to utgaver av PS5 Pro, et konsept som i seg selv allerede er ganske smalt, høres ganske overmodig ut.

Trenger vi en PS5 Pro? Teknisk sett, nei, men om tre år kan det være at utviklere begynner å stange i aldrende maskinvare, som resulterer i merkbare kompromisser i spill som eksempelvis lavere FPS og lavere oppløsninger. En PS5 Pro kan også finne på å revitalisere en del eldre spill, om de får nye versjoner, slik vi så med PS4 Pro. Den økte mengden krutt i maskinvaren vil også sørge for at nyere titler ikke trenger å fire på kravene.