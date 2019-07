Test: Xbox One S All-Digital Edition

Xbox One S All-Digital Edition ser ut og yter som forgjengeren, med unntak av det optiske drevet. For dem som klarer seg uten fysiske plater er den mer praktisk og du får massevis av lagringsplass til spill, men prislappen blir vanskelig å forsvare.

Nå som digitale nedlastinger og strømming fra nettet har endret hvordan vi konsumerer film, TV, musikk og spill, kommer det ikke som noen stor overraskelse av Microsoft har sluppet sin første konsoll uten optisk drev.

Xbox One S All-Digital Edition er i bunn og grunn den samme konsollen som Xbox One S når det kommer til design, ytelse og spillstøtte. Den eneste forskjellen er egentlig at den mangler platedrev, og at den derfor ikke støtter spill på i fysisk format.

All-Digital-utgaven kommer ikke til å konkurrere med toppmodellen Xbox One X, og den er nok heller ment å fungere som en mer strømlinjeformet utgave av Xbox One.

Hvis du er en av dem som liker å ha en fysisk samling med spill å bla gjennom, så er altså denne konsollen ikke noe for deg. Er du derimot klar for å droppe plater og leve et mer minimalistisk og kanskje også mer praktisk spill-liv, så kan den være noe for deg – bare vær klar over at det er noen fordeler og ulemper du bør veie opp mot hverandre før du går til innkjøp.

Xbox One S All-Digital Edition: pris og lanseringsdato

Hva er det? en diskløs versjon av Xbox One S

en diskløs versjon av Xbox One S Når ble den lansert? mai 2019

mai 2019 Hva koster den? rundt 2200 kroner i norske butikker

Xbox One S All-Digital Edition: design

(Image credit: TechRadar)

Ikke fysisk drev

Samme design som Xbox One S

Kommer kun i hvit

Designet til Xbox One S All-Digital Edition er nøyaktige det samme som du kjenner fra Xbox One S, med unntak av platedrevet.

Konsollen er strømlinjeformet og kompakt, og den måler bare 29,5 cm x 22,6 cm x 6,4 cm, tross at den har en 1 TB harddisk og innebygget strømforsyning. Den er altså noen centimeter mindre i alle retninger enn Xbox One X.

På forsiden sitter det en av/på-knapp og en USB 3.0-port, og på baksiden finner du HDMI-inn til tilkobling av TV-boks, HDMI-ut, to USB 3.0-porter, S/PDIF og Ethernet-porter. På forsiden sitter det også en IR-blaster, som lar deg skru på andre enheter som TV-en, forsterkeren eller kabel-boksen.

Hvis du liker at konsollen din har enn annen farge enn hvit, har du imidlertid uflaks. Mens Microsoft tilbyr muligheten til å tilpasse kontrollerne dine i alle slags farger, må du klare deg med hvit når det kommer til selve konsollen.

Xbox One S All-Digital Edition: ytelse

(Image credit: TechRadar)

1 TB lagring

4K- og HDR-strømming

Skylagring

Retningsbestemt lyd

Akkurat som med Xbox One S støtter også All-Digital Edition 4K-oppløsning, men det er snakk om oppskalert 4K og ikke «native» som med Xbox One X. Du vil altså oppleve litt bedre kvalitet med sistnevnte, men All-Digital Edition leverer for all del god kvalitet den også.

Vi opplevde for eksempel ingen problemer med hakking da vi testet Forza Horizon 3, men det er samtidig ingen tvil om at spillet ser bedre ut og kjører enda litt jevnere på Xbox One X.

Netflix, Amazon Video og YouTube har alle 4K-klare apper tilgjengelig i app-butikken på Xbox, og det burde dekke mesteparten av behovet ditt når det kommer til videostrømming. Dette blir selvfølgelig også ekstra viktig siden du ikke har en Blu-ray-spiller tilgjengelig.

Vi hadde ingen problemer med All-Digital-utgaven når det kommer til strømming av serier, nedlasting av spill og apper eller generell funksjonalitet. Konsollen tar heller ikke opp noe særlig med plass, og den høres ikke ut som et jetfly som tar av mens den jobber.

Vil du ha den beste Xbox-en på markedet? Ta en titt på vår test av Xbox One X

Xbox One S All-Digital Edition: spillbibliotek

(Image credit: TechRadar)

Digitalt spillbibliotek

Støtter de samme spillene som Xbox One S

Koder til tre spill følger med i esken

Det er på dette punktet Xbox One S All-Digital Edition kommer til å skape splid blant spillere – i og med at den ikke har et fysisk drev, så blir det umulig å spille fysiske spill.

Så hvilke muligheter har du? For det første følger det med tre fysiske koder i esken: Forza Horizon 3, Sea of Thieves og Minecraft. Det er jo hyggelig at du får med tre spill som du kan komme i gang med, men vi synes likevel at Microsoft kunne lagt ved litt nyere titler. Hva med Forza Horizon 4 i stedet for 3, for eksempel? Minecraft og Sea of Thieves er på sin side fortsatt veldig populære, og det er også fint at alle spillene som følger med er familievennlige.

Utover disse spillene kan du enten kjøpe digitale versjoner av spill for Microsoft Store, eller dra nytte av Xbox Game Pass. Vår opplevelse var at Xbox One S All-Digital Edition fungerer spesielt godt hvis du har sistnevnte, og du får godt med plass til å laste ned spill fra utvalget av over 200 titler.

Konklusjon

(Image credit: TechRadar)

Da Xbox One S ble sluppet tre år etter den opprinnelige Xbox One-utgaven, bød den på en mindre, stillere, og generelt bedre opplevelse, og den ble snart regnet som standardutgaven av Xbox. Etter det har Microsoft imidlertid lansert Xbox One X som byr på ekte 4K HDR-spilling, og den beste ytelsen du kan få fra en konsoll. (I hvert fall frem til Xbox Project Scarlett slippes neste år).

Lanseringen av Xbox One X økte forventningene til hva en spillkonsoll skal være, og selv om den ikke akkurat gjorde Xbox One S avleggs, så satte den absolutt søkelyset på den aldrende maskinvaren. Derfor kan det kanskje virke litt overraskende at Microsoft har valgt å lansere en diskløs versjon av One S, fremfor den sprekere utgaven.

Tanken er selvfølgelig å lage en enda rimeligere utgave som kan fungere som en innstegsmodell for dem som synes at spillkonsoller kan være i overkant dyre. Det som er forlokkende med den originale S er jo nettopp at den er et rimeligere alternativ til X, og den fungerer godt for dem som ikke har en 4K-TV. Det All-Digital egentlig gjør, er å forenkle den samme konsollen enda mer for dem som vil ha en enda rimeligere løsning.

Problemet er bare at den ikke er rimeligere. Den veiledende prisen er riktignok litt lavere for All-Digital Edition enn for Xbox One S, men i praksis kan du få sistnevnte i en pakke med medfølgende spill til akkurat den samme prisen hos en rekke forhandlere.

Hvis prisen til All-Digital Edition faller enda mer sammenlignet med One S så blir kanskje situasjonen enn annen, men inntil videre så ender du bare opp med å betale det samme for en konsoll som mangler en funksjon One S har, og hva er poenget med det?