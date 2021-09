PS6: milloin näemme PlayStation 6:n ja mitä uuden sukupolven konsolilta voi odottaa?

PlayStation 5 julkaistiin vasta vajaa vuosi sitten, mutta ajattelemme silti jo seuraavan sukupolven PS6:ta. Osin jo ihan siksikin, ettei PlayStation 5:tä tunnu saavan tällä hetkellä oikein mistään.

Emme kuitenkaan näe todennäköisesti uutta PlayStation-konsolia vielä useampaan vuoteen, mutta se ei tarkoita sitä, ettemmekö voisi jo haaveilla, mitä tulevan pitää. Tai spekuloida, milloin se saatettaisiin julkaista. Tiedämme tosin jo entuudestaan, että Sony miettii toimistollaan konsolin tulevaisuutta, sillä yhtiö on hakenut tavaramerkit PS6:lle, PS7:lle, PS8:lle, PS9:lle ja PS10:lle.

Olemmekin koonneet alapuolelle kaiken, mitä haluamme nähdä PlayStation 6:lta ja milloin voimme odottaa näkevämme seuraavan sukupolven konsolin.

PS6:n julkaisupäivä: milloin seuraava sukupolvi alkaa?

PS6 on todennäköisesti vielä useiden vuosien päässä. PlayStation 5 julkaistiin marraskuussa 2020, joten Sony ei todennäköisesti julkaise seuraavaa konsolia vielä useaan vuoteen.

Yleisesti ottaen PlayStation-konsolit ovat ilmestyneet noin kuuden tai seitsemän vuoden välein. PlayStation 4 julkaistiin vuonna 2013 ja PS5 vuonna 2020.

Game Informerin haastattelussa Sonyn Hardware Engineering -osaston vastaava Masayasu Ito vahvisti, että PS5:n elinkaari on noin kuusi tai seitsemän vuotta. Tämän perusteella emme näe PS6:ta kuin aikaisintaan vuonna 2026.

"Aiemmin uuden alustan elinkaari oli seitsemästä kymmeneen vuoteen, mutta nykyisen vauhdikkaan teknologisen kehityksen aikakautena todellisuus on kuudesta seitsemään vuotta", Masayasu sanoo.

"Jos emme elä tuossa syklissä, silloin emme pysy mukana kiihtyvän teknologisen kehityksen matkassa. Siten ajatusmaailmamme PS5:n suhteen on se, että konsolin elinkaari on ehkä kuusi tai seitsemän vuotta. Mutta tuona aikana meidän pitäisi pystyä muuttamaan itse laitteistoa ja pyrkiä sisällyttämään siihen teknologiassa tapahtuneet kehitykset."

"Tällainen on ajatusmaailmamme asian suhteen. Kokeilimme tätä käytännössä PS4 Pron kohdalla, joka julkaistiin PS4:n elinkaaren puolivälissä."

Näyttäisi siis siltä, että Sony on aikeissa seurata PS4:n jalanjäljissä, mikä tarkoittaisi PS5 Pro- tai PS5 Slim -mallin julkaisua nykyisen konsolin elinkaaren puolivälissä. Toisin sanoen joko vuonna 2023 tai 2024.

PS6: mitä haluamme nähdä?

Pienempi konsoli

PS5 on mammuttimainen konsoli. Itse asiassa se on lähihistorian isoin konsoli. Iso koko ei kuitenkaan aina tarkoita parempaa, ja PS5:n suuruus hankaloittaa sen sijoitusta esimerkiksi hyllyihin. PS6:n (tai jopa PS5 Slimin) kohdalla haluaisimme Sonyn oppivan virheistään ja luovan seuraavan sukupolven konsolin, joka on pienempi ja suoravirtaisempi ilman riittävän jäähdytyksen menetystä.

Edullisemmat tallennustilan laajennukset

PS5:n sisäistä tallennustilaa on mahdollisuus kasvattaa irrottamalla konsolin sivupaneeli ja lisäämällä laitteeseen SSD-muistia. Konsoli tukee kuitenkin vain tiettyjä yhteensopivia NVMe SSD -asemia, joiden täytyy olla riittävän nopeita ja oikeankokoisia. Eivätkä ne ole suinkaan edullisia. Lisätilaa kaipaavat joutuvatkin upottamaan useita satoja euroja SSD-asemiin, eikä PS5 tue ulkoisia kovalevyjä PS5-pelien osalta.

PS6:n kohdalla toivommekin Sonyn tekevän konsolin tallennustilan laajennuksesta helpompaa. Yksi ratkaisu olisi seurata Microsoftin jalanjäljissä ja tarjota Xbox Series X:n lailla helposti kytkettäviä laajennuskortteja.

Sisäänrakennettu Bluetooth Audio -tuki – jotta viralliset kuulokkeet eivät vaadi vastaanotinta

On suorastaan hämmentävää, että vuonna 2020 julkaistussa uudessa konsolissa ei ole sisäänrakennettua Bluetoothia, vaan siihen liitettävä Sonyn omat kuulokkeet vaativat erillisen vastaanottimen. Kätevämpiäkin ratkaisuja on nähty, joten toivottavasti PS6:ssa ei tarvitse turvautua enää ylimääräisiin adaptereihin saadakseen kuulokkeet toimimaan.

Langaton lataus ohjaimille ja kuulokkeille – konsolin päällä latautumassa

Sonyn lataustelakka PS5:n DualSense-ohjaimille toimii hyvin ja ohjaimet lepäävät nätisti sen varassa, mutta emme halua tv-tasolle lisää ylimääräisiä lisälaitteita. Sony voisi ottaa mallia älypuhelimista ja tuoda langattoman latausalustan PS6:een. Tällöin ohjaimet voisi laittaa konsolin päälle latautumaan, kun niitä ei käytä. Lisäksi langatonta latausteknologiaa voisi laajentaa kuulokkeisiin, kaukosäätimeen ja muihin lisälaitteisiin.

Langaton (ja viiveetön) yhteys televisioon

Nykyiset medialaitteet vaativat aivan liian paljon johtoja, eikä PlayStation 5 ole tästä poikkeus. Siihen täytyy kytkeä virtajohto, HDMI sekä erillinen virtalähde ohjainten lataustelakalle. Kun lisävarusteita kasvattaa vielä kameralla, tulevalla PSVR 2:lla ja muilla välttämättömillä varusteilla, on piuhahelvetti valmis. PlayStation 6:ssa on paras olla vain yksi virtajohto, minkä ohella kaikki muu hoituu kätevästi langattomasti – ilman viivettä tai latenssia.

Paranneltu käyttöliittymä

PS5:n päivitetty käyttöliittymä on selkeästi uusittu, mutta siinä on muutamia puutteita, jotka haluaisimme korjattavan PlayStation 6:een. PlayStation Store on muun muassa ärsyttävä navigoitava, varsinkin jos sieltä yrittää etsiä alennuksia. Ystävien etsiminen ja voice chatin järjestäminen ei ole myöskään yhtä helppoa kuin PS4:llä. Myös konsolin sammuttaminen on paljon vaivalloisempaa kuin aiemmin.

Vaikka PS4:n käyttöliittymä vaati ehdottomasti päivityksen, se oli kuitenkin myös helppokäyttöinen. PS6:n kohdalla toivomme Sonyn löytävän sopivan välimaaston uutuudenviehätyksen ja käytettävyyden väliltä.