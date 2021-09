PS6: ¿Cuándo podemos esperar la PlayStation 6 y qué queremos ver?

Puede la PS5 lleve poco tiempo en nuestras vidas, pero ya estamos pensando en la PS6 (también conocida como PlayStation 6).

Es poco probable que veamos otra nueva consola principal de PlayStation durante algunos años, pero eso no significa que no podamos soñar con lo que nos gustaría ver en la próxima Play, o intentar adivinar cuándo es probable que la tengamos en nuestras manos. Después de todo, sabemos que Sony ya está pensando en el futuro, habiendo registrado ya los nombres PS6, PS7, PS8, PS9 y PS10.

Así que hemos recopilado todo lo que queremos ver de la PS6 y cuándo esperamos tener en nuestras manos la próxima PlayStation.

Fecha de lanzamiento de la PS6: ¿para cuándo se espera?

(Image credit: Sony)

Seguramente la PS6 está aún muy lejos. La PS5 se acaba de lanzar en noviembre del 2020, por lo que es poco probable que Sony considere lanzar una nueva PlayStation durante varios años.

Por lo general, las consolas PlayStation se lanzan con una diferencia de seis o siete años, con la PS4 llegando en el 2013 y la PS5 en el 2020. En una entrevista con Game Informer, el vicepresidente ejecutivo de ingeniería de hardware de Sony, Masayasu Ito, confirmó que se espera que el ciclo de vida de la PS5 dure unos seis o siete años, lo que significa que no veremos la PS6 hasta al menos 2026.

"De hecho, en el pasado, el ciclo de una nueva plataforma era de siete a diez años, pero en vista del rápido desarrollo y evolución de la tecnología, es realmente un ciclo de plataforma de seis a siete años", dijo Masayasu.

"Por ello, no podemos estar siempre al día con el rápido desarrollo de la tecnología, por lo que pensamos que, en lo que respecta a una plataforma como la PS5, es un ciclo de tal vez de seis a siete años. Pero tras ese tiempo, el ciclo de vida de la plataforma, tenemos que ser capaces de cambiar el hardware en sí e intentar incorporar avances en la tecnología. Ese es el plan desde el principio, y la prueba de ello es que la PS4 Pro se lanzó en la mitad del ciclo de la PS4".

Parece que Sony está siguiendo una hoja de ruta similar a la de la PS4, lo que significa que es probable que veamos un lanzamiento de PS5 Pro o PS5 Slim en algún momento en el medio de este ciclo de vida: hacia el 2023 o 2024.

PS6: qué queremos ver

(Image credit: Sony)

Una consola más pequeña

La PS5 es una consola gigantesca. De hecho, es la consola más grande de la historia moderna. Pero más grande no siempre significa mejor, y el tamaño de la PS5 la hace incómoda para aquellos que no tienen espacio en la estantería para colocarla y, seamos sinceros, no muchos de nosotros tenemos. Con la PS6 (y quizás incluso con una PS5 Slim Edition), esperamos que Sony pueda aprender de sus errores, haciendo que la consola de la próxima generación sea más pequeña y más ligera, y tenga a la vez un flujo de ventilación adecuado.

Almacenamiento interno ampliable más asequible

Será posible ampliar el almacenamiento interno de la PS5 sacando el panel lateral e instalando un SSD, una vez que Sony difunda una actualización de software para colocarlo, pero no es tan simple. La PS5 solo acepta SSD NVMe compatibles, que coinciden o superan las especificaciones de unidades existentes, y no son baratos. Estos tipos de SSD suelen ser bastante caros, lo que significa que los gamers pueden optar por el almacenamiento externo, pero desafortunadamente, estas opciones de almacenamiento externo no aprovechan la potencia de la PS5. Con la PS6, esperamos que Sony facilite la expansión del almacenamiento interno, quizás adoptando un enfoque similar al de la tarjeta de almacenamiento expandible de la Xbox Series X.

(Image credit: Shutterstock)

Soporte de audio Bluetooth incorporado - para no necesitar un dongle para los auriculares oficiales

Es desconcertante que, en el año 2020, se haya lanzado una nueva videoconsola que tenga que conectarse a un receptor USB externo para poder usar los auriculares inalámbricos de la propia marca. Es como, ¿qué pasa contigo, Sony? ¿Tanto costaba? ¿Tan difícil era? Simplemente ponle el dichoso soporte Bluetooth a la PS6. Por Dios.

Carga inalámbrica para mandos y auriculares

Sí, la base de carga de Sony para los mandos PS5 DualSense funciona bastante bien y los mandos se acoplan muy bien a los pines de carga, pero no queremos más hardware junto a la tele. Sony debería tomar notas de la industria de los móviles y construir una plataforma de carga inalámbrica en la parte superior de la PS6. Eso te permitirá colocar un mando en la parte superior de la consola, cuando no estés jugando, para cargarlo, e incluso podría expandir la tecnología de carga inalámbrica a los auriculares, un mando multimedia y cualquier otro periférico.

Conexión sin cables (y de latencia cero) al televisor

Hay demasiados cables detrás de nuestras teles y ordenadores, y la PlayStation 5 tiene parte de culpa. Tenemos la alimentación y el HDMI, además de un enchufe completamente separado para la base de carga del mando. Añade la cámara HD y el cable extra para PSVR 2 cuando llegue y todo será un caos. Con la PS6, queremos que un solo cable de alimentación y que todo lo demás sea inalámbrico, obviamente con cero retraso y latencia.

Interfaz de usuario mejorada

La interfaz de usuario actualizada de la PS5 te grita "soy nueva y mejor", pero también tiene algunos fallos que nos gustaría ver resueltos en la PS6. La PlayStation Store es molesta de navegar, y cuando se trata de encontrar ofertas, tratar de encontrar a tus amigos y organizar una fiesta, no es tan sencillo como lo fue con la PS4 y, para colmo, incluso encontrar el botón de "off" lleva más de lo debido. Si bien la interfaz de usuario de PS4 necesitaba absolutamente una actualización, la encontramos más accesible de usar. Con la PS6, esperamos que Sony se sitúe en un término medio que sea a la vez futurista y accesible.