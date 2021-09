PS6: Hvornår kan vi forvente PlayStation 6, og hvad vil vi se?

Det er tidlige dage for PS5, men vi tænker allerede på PS6 (også kaldet PlayStation 6).

Det er usandsynligt, at vi vil se endnu en ny, mainline PlayStation konsol i et par år endnu, men det betyder ikke, at vi ikke kan fantasere om, hvad vi gerne vil se fra den næste PlayStation - eller forudsige, hvornår vi sandsynligvis vil se den. Vi ved jo, at Sony allerede tænker på fremtiden og har varemærket PS6, PS7, PS8, PS9 og PS10 navne.

Så vi har samlet alt, hvad vi gerne vil se fra PS6, og hvornår vi forventer at få fingrene i den næste PlayStation.

PS6 udgivelsesdato: hvornår kan vi forvente den?

PS6 er sandsynligvis langt væk i fremtiden. PS5 udkom først i november 2020, så det er usandsynligt, at Sony vil overveje at udgive en helt ny PlayStation i flere år.

Typisk lanceres PlayStation konsoller med omkring seks eller syv års mellemrum, hvor PS4 ankom i 2013 og PS5 i 2020.

I et interview med Game Informer bekræftede Sonys Executive VP for Hardware Engineering Masayasu Ito, at PS5 livscyklussen forventes at vare omkring seks eller syv år, hvilket betyder, at vi først vil se PS6 tidligst i 2026.

"Tidligere var cyklussen for en ny platform faktisk syv til ti år, men i betragtning af den meget hurtige udvikling og udvikling af teknologi er det virkelig en seks til syv-årig platformcyklus," sagde Masayasu.

"Så kan vi ikke helt indhente den hurtige udvikling af teknologien, derfor er vores tankegang, at for så vidt angår en platform for PS5, er det en cyklus på måske seks til syv år. Men gør vi det, en platform livscyklus, vi skulle være i stand til at ændre selve hardwaren og forsøge at inkorporere fremskridt inden for teknologi."

"Det var tankegangen bag, og testtilfældet for den tankegang var PS4 Pro, der blev lanceret midt i PS4 lanceringscyklussen."

Det ser ud til, at Sony følger en lignende køreplan som til PS4, hvilket betyder, at vi sandsynligvis vil se en PS5 Pro eller PS5 Slim udgivelse engang midt i denne livscyklus: omkring 2023 eller 2024.

PS6: hvad vi gerne vil se

En mindre konsel

PS5 er en gigantisk konsol. Faktisk er det den største konsol i moderne historie. Men større betyder ikke altid bedre, og PS5's størrelse gør det upraktisk for dem, der ikke har reolen, til at huse den - og lad os være ærlige, det er der ikke mange af os, der har. Med PS6 (og måske endda med en PS5 Slim Edition) håber vi, at Sony kan lære af sine fejl, hvilket gør den næste generations konsol mindre og mere strømlinet, samtidig med at der er mulighed for tilstrækkelig luftstrøm.

Mere overkommelig udvidelig intern lagringsplads

Det vil være muligt at udvide PS5's interne lager ved at fjerne sidepanelet og installere en SSD, når Sony dropper en softwareopdatering for at aktivere det - men så enkelt er det ikke. PS5 accepterer kun kompatible NVMe SSD'er, der matcher eller udmærker sig ved de eksisterende drevspecifikationer, og de kommer ikke billigt. Disse typer SSD'er er typisk ret dyre, hvilket betyder, at spillerne i stedet kan vælge ekstern lagring - men desværre udnytter disse eksterne lagringsmuligheder ikke PS5's rå kraft. Med PS6 håber vi, at Sony vil gøre det lettere at udvide det interne lager - måske ved at følge en tilgang, der ligner Xbox Series Xs udvidelige lagringskort.

Indbygget Bluetooth Audio Support - så vi ikke behøver en dongle til det officielle headset

Det er forbløffende, at der i 2020 blev lanceret en helt ny spillekonsol, og den kræver, at du tilslutter en USB-dongle-modtager for at bruge dine egne trådløse hovedtelefoner. Hvorfor Sony? Tal om et æstetisk overfald på vores øjne og pladsen under vores fjernsyn. Bare byg den freaking support ind i PS6. Du godeste.

Trådløs opladning til controllere/headset - kan bare placeres ovenpå, når den er slukket

Nok fungerer Sony-ladestationen til PS5 DualSense controllerne ret godt, og controllerne glider pænt mod ladestifterne - men vi ønsker ikke endnu et stykke hardware ved vores tv. Sony bør tage et blad ud af smartphone-industriens bog og bygge en trådløs opladningsplade til toppen af PS6. Det giver dig mulighed for at placere en controller øverst på konsollen, når du ikke spiller, til at oplade - og du kan endda udvide den trådløse opladningsteknologi til hovedtelefoner, en mediefjernbetjening og andre eksterne enheder.

Kabelfri (og nul-latenstid) forbindelse til tv'et.

Der er alt for mange ledninger bag vores mediestationer - og PlayStation 5 er en skyldig part. Vi har strøm og HDMI, plus en helt separat stikblok til controllerens opladningsbase. Tilføj HD kameraet og det ekstra kabel til PSVR 2, når det starter og tingene er rodet. Med PS6 ønsker vi, at en enkelt strømledning og alt andet skal være trådløst - naturligvis med nul forsinkelse og latens.

Forbedring af brugergrænsefladen

Det opdaterede PS5 UI skriger helt sikkert "næste generation", men det har også nogle fejl, som vi gerne vil se udglattet med PS6. PlayStation Store er en smerte at navigere i, især når det kommer til at finde udsalg, at forsøge at finde dine venner og organisere en fest er ikke så ligetil som det var med PS4 og - for at afrunde det hele - selv at forsøge at finde 'off' -knappen tager længere tid, end den burde. Selvom PS4 UI absolut havde brug for en opdatering, fandt vi det mere tilgængeligt at bruge. Med PS6 håber vi at se Sony slå sig ned på en mellemvej, der er både futuristisk og tilgængelig.