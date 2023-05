PS6: Date de sortie, prix, caractéristiques, et rumeurs

Le lancement de la PS6 est très attendu, bien que la PS5 n'ait été lancée que trois ans plus tôt, et que les PS5 Pro et PS5 Slim n'aient pas encore vu le jour. Comme pour la plupart des consoles, il est probable que Sony soit déjà en train de préparer la future génération.

Alors que nous continuons à profiter de la PS5 et de ses meilleurs jeux, nous avons rassemblé tout ce que nous savons de la PS6 à l'heure actuelle.

(Image credit: Sony)

La PS6 ne sera probablement pas disponible avant quelques années. En effet, la PS5 n'est sortie qu'en novembre 2020 et il est peu probable que Sony envisage de sortir une toute nouvelle Playstation trois ans après, alors que la pénurie de PS5 s'est terminée il y a peu. En règle générale, les consoles PlayStation sont lancées à six ou sept ans d'intervalle. La PS4 est arrivée en 2013, et la PS5 en 2020.

Dans une interview accordée à Game Informer, Masayasu Ito, vice-président exécutif de l'ingénierie matérielle de Sony, a confirmé que le cycle de vie de la PS5 devrait durer six ou sept ans. Ce qui signifie que la PS6 ne sortirait pas avant 2026 - 2027.

En attendant, nous devrions voir arriver les PS5 Pro et Slim au milieu de ce cycle de vie : vers 2023 ou 2024.

PS5 : Quel sera son prix ?

À trois ou quatre ans d'une éventuelle sortie, et alors qu'aucune information n'a pour le moment fuité, il est encore impossible de se prononcer au sujet du prix de la prochaine console de Sony.

Si l'on se réfère aux tarifs de lancement des précédentes consoles, la PS4 était commercialisée au prix de 399 € à sa sortie, et la PS5 (Standard) au prix de 499 €, puis 549 €. Le prix de la PS6 pourrait donc potentiellement avoisiner les 600 €.

PS6: Les caractéristiques

(Image credit: Sony)

Pour l'heure, nous ne savons rien des caractéristiques de la future Playstation 6. Il va falloir se montrer patient avant de pouvoir découvrir les premières spécificités techniques de la console.

Nous ne manquerons pas de vous prévenir dès que la moindre information ou rumeur se répandra sur la toile.

PS6 : Que pouvons nous attendre de la future console de Sony ?

Une console plus petite et plus de lecteur de disque

La PS5 est une console gigantesque. En fait, c'est la plus grande console de l'histoire moderne. Mais plus grande ne signifie pas toujours meilleure, et la taille de la PS5 la rend peu pratique pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace pour l'accueillir.

La PS6 devra certainement peser son poids si elle embarque les prochaines technologies, mais avec un peu de chance, elle sera peut-être plus compacte que son aînée. Sony pourrait également choisir d'abandonner le lecteur de disque sur sa prochaine console, si la dématérialisation suit son œuvre. En proposant deux versions de sa PS5, Standard et Digitale, le géant nippon a déjà fait un premier pas vers le changement. Un lecteur Blu-Ray amovible pourrait par ailleurs être la solution pour continuer à profiter de films en qualité UHD.

Un stockage interne extensible plus abordable

Il est possible d'étendre le stockage interne de la PS5 en retirant le panneau latéral et en installant un SSD. Ces types de disques SSD sont généralement assez chers, et sont malheureusement les seuls à pouvoir exploiter la puissance brute de la console, contrairement aux solutions de stockage externes.

Avec la PS6, nous espérons que Sony facilitera l'extension du stockage interne, peut-être en adoptant une approche similaire à celle de la carte de stockage extensible de la Xbox Series X.

(Image credit: Shutterstock)

Un support audio Bluetooth intégré

Il est consternant de voir qu'il soit toujours nécessaire de brancher un dongle USB pour utiliser les écouteurs de Sony sur la PS5. Il serait judicieux que le constructeur intègre directement un support Bluetooth dans sa prochaine console, qui permettrait de se passer de ce branchement.

Chargement sans fil pour les manettes/casques

Intégrer une technologie de recharge sans-fil sur la PS6 serait une belle innovation. Cela permettrait dans un premier temps de se passer de câble pour charger la manette quand on ne joue pas, et aussi de ne pas avoir à se procurer une station de charge externe. Par ailleurs, Sony pourrait rendre compatible à cette technologie tous les accessoires annexes à la PS6 : télécommandes, oreillettes, casques ...

Une interface améliorée

L'interface utilisateur de la PS5 est incontestablement " next-gen ", mais elle présente également quelques défauts que nous aimerions voir corrigés avec la PS6. La navigation dans le PlayStation Store peut par exemple se révéler fastidieuse à bien des égards : pour inviter des amis, ou encore pour trouver des bons plans. Même si l'interface utilisateur de la PS4 avait absolument besoin d'une mise à jour, nous trouvons qu'elle était tout de même plus simple d'utilisation. Avec la PS6, nous espérons que Sony parviendra à concilier modernité et intuitivité.