Alles nur "Gerüchte"? Nintendo Switch 2 Entwickler-Briefings sind laut Firmenpräsident nicht mehr als eben das

Die Gerüchte um die Nintendo Switch 2 wurden von Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa während eines Investoren-Briefings im Keim erstickt.

Berichten (via Eurogamer) zufolge hat Furukawa bestritten, dass es Entwickler-Briefings oder Vorführungen einer Nintendo Switch 2 auf Events wie der Gamescom 2023 gegeben hat. Das steht indessen also im Widerspruch zu vorherigen Informationen, wonach wichtige Tiere der Branche, wie Activision Blizzards CEO Bobby Kotick, bereits Ende letzten Jahres über Details zur Nintendo Switch 2 in Kenntnis gesetzt wurden.

Furukawa betonte in einem Gespräch mit der japanischen Zeitung Mainichi, dass die kursierenden Gerüchte falsch seien und nicht auf öffentlichen Informationen beruhten.

"Die Gerüchte kursieren vor allem im Internet, als ob es sich um öffentliche Informationen handeln würde, aber sie sind nicht korrekt", so der Firmenpräsident.

Er verwies insbesondere auf Berichte zur Nintendo Switch 2-Hardware, auf der angeblich eine verbesserte Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild hinter verschlossenen Türen entlang der Gamescom 2023 präsentiert wurde. Sowas gab es also scheinbar gar nicht ... was wirklich schade wäre. Wieso? Na, weil das nun bedeuten könnte, dass die Switch 2 tatsächlich in weiterer Ferne scheint als ursprünglich einmal erhofft.

Und auch die Annahme, dass die Konsole bereits den Publishern präsentiert wurde, wurde von Furukawa dementiert.

Bleibt es also trotzdem beim voraussichtlichen Release zum Jahresende des Jahres 2024, so hat Nintendo sich bisher noch immer nicht gerade tief in die Karten schauen lassen. Entsprechend beginnt die Recherche wieder bei nahe 0 und konkrete Details wie auch technische Spezifikationen zum potenteren Nachfolger scheinen einmal mehr rar gesät. Dementsprechend können wir nur weiter hoffen, dass zumindest hinter verschlossenen Türen alles nach Plan verläuft und die Nintendo Switch 2 – oder wie der Nachfolger auch immer heißen mag – tatsächlich den erhofften Fortschritt in Sachen Leistung, Komfort und Optik mit sich bringt ...

Doch immerhin ist nicht jeder Publisher und Konsolenhersteller so knausrig, wenn es um Vorabinformationen geht. Sony beispielsweise macht kein Geheimnis daraus, dass ein Mid-Gen-Refresh der PS5 ansteht und präsentierte schon im Oktober erste Details zur PS5 Slim, die im Novemberverlauf noch ihr großes Debüt feiern wird!