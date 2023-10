Überraschung: Die PS5 Slim kommt im November! – und wir werfen jetzt schon einen ersten Blick darauf

Irgendwie haben wir ja schon lange damit gerechnet, eine Überraschung war es dann aber trotzdem: Die PlayStation 5 Slim wurde von Sony offiziell angekündigt – und das Unternehmen setzt damit einen seit der PS1 bestehenden Trend fort, für jede PlayStation-Generation einen schlankeren Ableger auf den Markt zu bringen. Das neue, schlanke Modell begeistert mit einer ähnlichen Silhouette zum PS5-System, ist aber eben etwas schmaler, deutlich kleiner und weniger gewichtig, während bei der Leistung keine Kompromisse gemacht wurden.

Die überarbeitete Konsole, die über den offiziellen PlayStation Blog angekündigt wurde, wird das Basismodell der PS5 vollständig ersetzen und soll irgendwann im November auf den Markt kommen – perfektes Timing für das nahende Weihnachtsgeschäft also. Ein konkretes Datum ist hingegen noch nicht bekannt, warten müssen wir wohl aber nicht mehr länger als einen Monat, um mehr zur PS5 Slim zu erfahren.

Was wir bereits wissen, ist, dass die PS5 Slim mindestens genauso leistungsfähig sein soll wie das bisherige Basismodell und auch zum gleichen Preis in die Läden kommt. Sie ist nur eben sehr, sehr viel schlanker und hat damit ein deutlich ansprechenderes Design. Gefallen hat mir außerdem direkt, dass es ein abnehmbares Ultra HD Blu-Ray-Laufwerk geben wird, was als Zusatzoption für die Digital Edition bereitgestellt wird – so hast du auf Wunsch Zugriff auf das Beste aus beiden Welten!

PS5 Slim: Preis und Verfügbarkeit

Die PS5 Slim wird zum gleichen Preis wie das ursprüngliche Modell angeboten, nämlich für 549,99 Euro, was der Preiserhöhung der PS5 im letzten Jahr entspricht. Alternativ wird die PS5 Slim Digital Edition zum entsprechend günstigeren wie bekannten Preis von 449,99 Euro erhältlich sein. Auch hier entspricht der Preis also jenem der ursprünglichen Digital Edition.

Für alle, die zunächst auf die Digital Edition ausweichen wollen, künftig aber womöglich doch Interesse an physischen Medien haben könnten, bietet Sony obendrein das Ultra HD Blu-Ray Disc-Laufwerk als separaten Erwerb an. Kosten soll das Ganze knapp 80 Dollar (voraussichtlich also bei uns etwa 100 Euro?).

Und wer auf der Suche nach einem neuen vertikalen Ständer ist, der wird von Sony ebenfalls für knapp 30 Euro versorgt und erhält so eine Option, die sowohl mit den älteren als auch neueren Modellen kompatibel ist.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben, Sony hat lediglich ein Veröffentlichungsfenster im November in Aussicht gestellt. In den nächsten Wochen werden wir aber wahrscheinlich mehr erfahren.

PS5 Slim: Design

Dem offiziellen PlayStation Blog zufolge wurde das Volumen der neuen PS5 Slim "um mehr als 30 % und das Gewicht um 18 % bzw. 24 % im Vergleich zu den Vorgängermodellen reduziert". Außerdem gibt es jetzt gleich vier, statt nur zwei Abdeckungen. Die oberen beiden haben dabei ein glänzenderes Finish, das sich von der matten Oberfläche der unteren Paneele abhebt.

Die Unterteilung der Abdeckungen scheint zudem dem neuen abnehmbaren Laufwerk zuträglich, was bei der PS5 Slim für mehr Individualisierung sorgen dürfte, da ein jeder Nutzer so auf Wahl hin an Platz sparen kann oder Zugriff auf Blu-Ray-Discs hat. Und natürlich wirst du auch weiterhin in der Lage sein, die besten SSDs in deine PS5-Konsole einzubauen, wo doch auch die aktualisierten Varianten weiterhin M.2 NVMe SSDs unterstützen werden.

PS5 Slim: Spezifikationen

Abgesehen von der neuen Größe, dem neuen Gewicht und den neuen Panels sind die technischen Daten der PS5 Slim-Modelle genau dieselben wie die der Originalmodelle.

Kurzum: Du wirst weiterhin eine 1TB SSD vorfinden, es wird fortlaufend mit der RDNA 2-basierten GPU gearbeitet und auch der Support für Tempest 3D Audio Technologie sowie Dolby Atmos bleibt bestehen.

Mag für alle, die nach großen Hardware-Optimierungen geschrien haben, eine kleine Ernüchterung sein, war aber in etwa auch in dieser Form zu erwarten. Auf eben jene Verbesserungen können wir hingegen noch immer mit einer PS5 Pro hoffen ...

Und für alle, die bisher noch keine PS5 ihr Eigen nannten, sich aber bereits mit der Hardwareleistung des Standard-Modells begnügen, könnte die neue Slim wohl die ideale PlayStation 5-Version sein, um sie sich ins Wohnzimmer zu stellen – zumindest ... wenn man Fan vom Design bleibt.

