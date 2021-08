The Elder Scrolls 6 trailer, nyheder og rygter

The Elder Scrolls 6 er under udvikling, og er på vej, men det forbliver et mysterium, hvornår vi får en reel afsløring af spillet eller en Elder Scrolls 6 udgivelsesdato at se.

Det er tæt på 10 år siden Elder Scrolls: Skyrim, blev udgivet, og nu det tre år side, at Elder Scrolls 6 blev afsløret i 2018. Siden da har nyhederne været temmelig få, og udvikleren Bethesda Game Studios fokuserer i øjeblikket på sit sci-fi RPG-epos, Starfield, der forventes i 2022.

Elder Scrolls 6 eksisterer i en meget anderledes æra for udviklerne Bethesda Game Studios. Vi står nu med en helt ny konsolgeneration med PS5 og Xbox Series X, men Bethesda er også blevet opkøbt af Microsoft, og det har fået fans at spekulere på, om spillet kommer til at være en eksklusiv til Microsofts Xbox - især eftersom Starfield bliver en Xbox-eksklusiv titel sammenholdt med Xbox-chefen Phil Spencers bemærkninger om, at fremtidige Bethesda-spil vil være eksklusive til platforme "hvor Game Pass eksisterer".

I vores begejstring har vi søgt overalt på nettet for at finde og vurdere alle de seneste nyheder og rygter om The Elder Scrolls 6, og vi har samlet det hele her i denne praktiske guide, så du kan holde dig opdateret. Vi opdaterer regelmæssigt siden, når der kommer nyheder, så sørg for at fortsætte med at vende tilbage og se, om der er kommet opdateringer.

[Opdatering: Phil Spencer har i et interview for nylig beskrevet Elder Scrolls 6 som "meget anderledes" end Obsidians Avowed og "længere ude" end den næste fabel med hensyn til udgivelsesdato. Læs videre for at finde ud af mere.]

The Elder Scrolls 6: alt, hvad du skal vide

The Elder Scrolls 6: nøgledata

Hvad er det? Den længe ventede efterfølger til Elder Scrolls V: Skyrim.

Den længe ventede efterfølger til Elder Scrolls V: Skyrim. Hvornår kan jeg spille det? Ingen ved endnu, men det ligner efter 2022 på dette tidspunkt.

Ingen ved endnu, men det ligner efter 2022 på dette tidspunkt. Hvad kan jeg spille det på? PC er et sikkert bud, og Xbox Series X og Xbox Series S er sikre, men PlayStation 5 sker muligvis ikke.

The Elder Scrolls 6 udgivelsesdato

Hold ikke vejret for udgivelsesdatoen for The Elder Scrolls 6 - du kommer ikke til at udforske spillet lige med det samme.

På trods af at det blev annonceret på Bethesdas E3 2018-konference, blev ikke meget mere end et logo afsløret. Vi har ikke engang en undertitel eller et udgivelsesår. Todd Howard sagde, at spillet udkommer efter Starfield, virksomhedens næste store IP, mens Xbox-chef Phil Spencer har sagt, at det ikke frigives før efter Fable 4. I betragtning af. at Starfield først udkommer i november 2022, og Fable ikke engang har en udgivelsesdato endnu, ser ventetiden på The Elder Scrolls 6 ud til at blive lang - meget lang.

Direktøren for Bethesda Games Studios, Todd Howard, bekræftede dette i et interview med The Telegraph i 2021, hvor han udtalte: "Det er godt at tænke på The Elder Scrolls 6 som stadig i designfasen... men vi tjekker teknologien: 'Går det her? Kan teknologien håndtere de ting, vi vil i spillet? ' Hvert spil har nogle nye teknologiske krav, så Elder Scrolls 6 vil have nogle tilføjelser til Creation Engine 2, som spillet kommer til at kræve."

Derfor kan du nok forvente, at The Elder Scrolls 6 tidligst udkommer i 2024, efter at Bethesda har givet Starfield mindst et par år i rampelyset.

The Elder Scrolls 6 trailer

De eneste billeder, vi har af Elder Scrolls 6, er et meget kort klip af spillets logo. Bortset fra det kommer du nok til at vente noget tid, før du kommer til at se mere.

Her er annonceringstraileren:

The Elder Scrolls 6 nyheder og rygter

“Meget anderledes” end Avowed

Den kommende Xbox-eksklusive Avowed er blevet sammenlignet med Elder Scrolls-serien med hensyn til dets udseende, men Phil Spencer har sagt, at der er "tydelige forskelle" mellem spillene.

Da han i en nylig IGN podcast blev spurgt, om Avowed vil indtage en Elder Scrolls-ligende rolle for Xbox, da Elder Scrolls 6 er et stykke tid undervejs endnu, svarede Spencer: ”Jeg synes, at spillene er meget forskellige, så måske kæmper jeg lidt med at sige, at det er vores version af dette, da jeg ved, hvad [Obsidian studiechef Feargus Urquhart] og teamet skal ud at lave. Men når jeg tænker på vores lineup, og jeg tænker på den mere centrale fantasy-RPG-miljø, tror jeg, at Avowed bliver en fantastisk.”

Du kommer til at spille Fable 4 først

Under en nylig IGN podcast fortalte Phil Spencer, at vi nok kommer til at spille det næste Fable-spil, før vi spiller Elder Scrolls 6. Da han talte om tonen i Fable, sagde Spencer: “Fable har altid været lidt mere let og lidt let mere britisk, tror jeg, jeg kunne sige, og jeg tror, at Playground vil beholde det sådan, ” og han tilføjede, “Elder Scrolls 6 er længere ude, og når det kommer frem, tror jeg, at det bliver utroligt. ”

Stadig i de tidlige stadier

Vi kommer til at vente et stykke tid, før vi får chancen for at spille Elder Scrolls 6, da Bethesda Games Studios-direktør, Todd Howard, har bekræftet, at det næste kapitel i denne åbne fantasysaga stadig er i de tidlige udviklingsstadier

Howard fortalte Telegraph, at: “Det er godt at tænke på The Elder Scrolls 6 som stadig i designfasen... men vi tjekker teknologien: 'Går det her? Kan teknologien håndtere de ting, vi vil i spillet? ' Hvert spil har nogle nye teknologiske krav, så Elder Scrolls 6 vil have nogle tilføjelser til Creation Engine 2, som spillet kommer til at kræve."

Hvis vi tager Howard for pålydende, virker det usandsynligt, at vi snart får Elder Scrolls 6 at se, da spillet stadig er i udviklingsfasen, og teamet i Bethesda Game Studios stadig er ved at få styr på den nye Creation Engine 2.

ikke på E3 2021

E3 2021 var helt fantastisk og Microsoft/Xbox-showet var et af eventets højdepunkter.

Men desværre var der ingen nyheder om The Elder Scrolls 6, bortset fra at det stadig var under udvikling. I stedet var Bethesdas hovedfokus under showet på at afsløre optagelser fra det lokkende Starfield. Så vi bliver nødt til at vente lidt længere med at finde ud af mere om den centrale franchise.

The Elder Scrolls 6 kommer muligvis ikke til PS5

Xbox -chef Phil Spencer har bekræftet, at fremtidige Bethesda-spil vil være eksklusive til "platforme, hvor Game Pass findes", hvilket betyder, at PS5-spillere går glip af dem.

Ved "Bethesda Joins Xbox" roundtable" den 11. marts adresserede Spencer spekulationer om, at fremtidige Bethesda-titler, såsom Starfield og The Elder Scrolls 6, bliver Xbox-eksklusive efter Microsofts opkøb af ZeniMax Media.

"Hvis du er Xbox-kunde, skal du vide, at det her handler om at levere fantastiske eksklusive spil til dig, og de kommer på platforme, hvor Game Pass findes," forklarede Spencer. "Det er vores mål, det er derfor, vi gør dette, det er roden til dette partnerskab, vi bygger."

Imidlertid vil spil under kontraktforpligtelser fra før overtagelsen, såsom Deathloop, stadig komme til PS5 - mens spil, der i øjeblikket findes på andre platforme, fortsat vil blive understøttet.

"Selvfølgelig kan jeg ikke sidde her og sige, at hvert Bethesda-spil er eksklusivt, for vi ved, at det ikke er sandt," sagde Spencer. "Der er kontraktmæssige forpligtelser, som vi kommer til at se nærmere på, som vi altid gør i alle disse tilfælde. Vi har spil, der findes på andre platforme, og vi vil støtte disse spil på de platforme, de er på. Der er grupper af spillere, og vi elsker disse fællesskaber, og vi vil fortsat investere i dem. Og selv i fremtiden kan der være ting, der er bundet af kontraktmæssige krav eller på anden måde er knyttet til forskellige platforme, som vi vil gøre. "

Selvom det er værd at bemærke, at The Elder Scrolls 6 muligvis ikke falder ind under denne Xbox Game Pass-eksklusiv paraply, hvis Sony allerede har sikret spillene på sin platform, er det helt muligt, at et kommende stort hit som dette kun vil være tilgængelig på Xbox og PC - om ikke andet så i et stykke tid - især eftersom ingen platforme er blevet bekræftet endnu. Det er bestemt tilfældet med Starfield, som nu er bekræftet som en titel, der kun kommer til Xbox.

Lækede optagelser virker sandsynligvis falske

En video, der hævder at være tidlige testoptagelser fra The Elder Scrolls 6, er vist online, men dens ægthed er tvivlsom. De blev sendt til Reddit (via GamesRadar), og optagelserne er ekstremt korte (i alt 10 sekunder) og giver kun en førstepersonsvisning af en figur, der løber over græs og forbi sten.

Der er meget lidt, der tyder på, at optagelserne er den ægte vare, og der er også meget lidt ved optagelserne, selvom de skulle være den ægte vare. Selvom vi rigtig gerne vil se billeder eller video fra The Elder Scrolls 6, er det sikreste at tage dette med et gran salt og antage, at det ikke er en ægte video fra spillet.

En Xbox Game Pass dag ét titel

Ifølge Todd Howard får Xbox Game Pass-abonnenter adgang til The Elder Scrolls 6 fra dag ét som en del af deres abonnement.

Nyt Indiana Jones-spil vil ikke forsinke udviklingen af Elder Scrolls 6

Bethesda har for nylig annonceret, at det arbejder med MachineGames om et nyt Indiana Jones-spil, hvor Bethesda Game Studios-direktør Todd Howard påtager sig rollen som executive producer for spillet.

Dem, der måtte være bekymrede for, at dette ekstraarbejde kan have indflydelse på The Elder Scrolls 6, som Todd Howard også arbejder på, kan dog ånde lettet op.

Som svar på en tweet om Todd Howards involvering i flere projekter sagde Bethesdas Pete Hines, at “Todd er i øjeblikket EP på mange BGS og andre projekter, f.eks. Fallout -tv-programmet. Hans hovedfokus er fortsat at lede de kommende Starfield- og TES6 -spil, som ikke påvirkes af dagens nyheder."

Todd is currently EP on many BGS and other projects, such as the Fallout TV show. His main focus remains Directing the upcoming Starfield and TES6 games, which aren't affected by today's news.January 12, 2021

Er det Hammerfell?

2021 ser ud til at blive et bedre år for nyheder om Elder Scrolls 6 end 2020 var det. Den officielle Elder Scrolls-konto tweetede i slutningen af 2020, der måske eller måske ikke var en teaser for The Elder Scrolls 6. Tweetet, der lyder “Transskriber fortiden og kortlæg fremtiden . Godt nytår! ”, Indeholder et billede af et kort med tre lys.

Transcribe the past and map the future. 📖Here's to a Happy New Year!🕯 pic.twitter.com/bL44CzLDIEDecember 31, 2020

Lysene er placeret på forskellige områder i Tamriel. Et befinder sig på en kasse over kortet, et andet på Skyrim og det sidste er sat på et ikke-kortlagt område under Skyrim: Hammerfell. Der har længe verseret rygter om, at The Elder Scrolls 6 vil foregå i Hammerfell, der er hjemsted for Redguard, men intet er faktisk blevet bekræftet endnu. Naturligvis tager mange fans dette billede som et hint om, at rygterne er sande.

Et andet interessant punkt, der blev først bemærket af PCGamer, er datoen på kortet: 4E 182. Dette er faktisk kun et par år før begivenhederne i Skyrim i omkring 4E 201 og antyder, at 5. og 6. spil i serien kan være tæt forbundet.

Vi kan ikke med sikkerhed vide, om noget af dette er korrekt eller endda relateret til Elder Scrolls 6 (og ikke Elder Scrolls Online), før der kommer en officiel udmelding fra Bethesda, men givet udtrykket "kortlægfremtiden" og det faktum, at Hammerfell på kortet i billedet mangler endnu at blive kortlagt og udforsket, gør, at dette bestemt er et meget interessant tweet.

Selv ikke PlayStation er sikker på The Elder Scrolls' fremtid på PS5

Sidst vi hørte, sagde PlayStation-chef Jim Ryan, at han selv stadig er usikker på, om The Elder Scrolls 6 kommer til PS5, efter Microsofts opkøb af forlagets moderselskab ZeniMax.

I et interview med den russiske publikation TASS (via GamesRadar) i november 2020 sagde Ryan, at det stadig er usikkert, om The Elder Scrolls 6 kommer til PlayStation, eller om det vil være en eksklusiv-titel for Microsoft.

"Det er en beslutning, der er ude af vores hænder," sagde Ryan. »Vi venter og ser, hvad der sker. Det glæder jeg mig til at høre mere om. ”

Ryan forklarede også, at Sony ser tingene anderledes end Microsoft, når det kommer til at foretage studieopkøb.

"Vi har bare en anden tilgang," sagde Ryan. ”Vores vægt har været at fokusere på virkelig stabil, langsom, men konstant organisk vækst i vores studier, selektivt styrket af opkøb. Vi respekterer de trin, vores konkurrenter har taget, de virker logiske og fornuftige. Men vi er lige så glade og selvsikre, vi har et bedre lanceringsprogram, end vi nogensinde har haft ved nogen af vores konsollanceringer. ”

Det ser altså ud til, at bolden er på Microsofts banehalvdel, når det kommer til The Elder Scrolls 6s frigivelse. I det mindste har Todd Howard sagt i et interview med Gamesindustry.biz, at han finder det "svært at forestille sig", at en titel som The Elder Scrolls 6 ikke kommer til flere platforme. Selvom han også gjorde det klart, at den slags beslutninger på det tidspunkt endnu ikke var blevet truffet.

The Elder Scrolls 6 vil benytte en helt ny spilmotor

Bethesda har bekræftet, at den reviderer sin nuværende spilmotor specifikt til Elder Scrolls 6.

Tænk hvis ældste Scrolls 6 lignede og kørte som Skyrim. Dette er en tanke, der hører til et sted, der er helt lukket bag glemselens porte.

Ifølge GamesRadar har spilmotoren angiveligt samme navn, men den vil bringe nye gengivelser, belysning, animationer (og tak for det), landskabssystem og fotogrammetri.

Todd Howard talte om spilmotoren efter meddelelsen om Microsofts opkøb og sagde: "det har ført til vores største motorreparation siden Oblivion, hvor alle nye teknologier driver vores første nye IP i 25 år, Starfield, samt The Elder Scrolls 6."

Da han talte ved Develop: Brighton-konferencen, gav Howard flere oplysninger om den moderniserede Creation Engine og sagde, at der er sket "en betydelig revision", og tilføjede, at "det har taget os længere tid, end vi gerne ville have, men den kommer til at drive alt, hvad vi gør med Starfield og Elder Scrolls 6. Når folk ser resultaterne, bliver de forhåbentlig lige så glade, som vi er over det, der er på skærmen, og også hvordan vi kan gå til at udvikle vores spil. ”

Skyrim (Image credit: Bethesda)

The Elder Scrolls 6 kommer efter Starfield

Der er ingen udgivelsesdato for Starfield i øjeblikket, og det er Bethesdas næste store spil, der udkommer. Det ser ud til, at det bliver prioriteret forud for The Elder Scrolls 6.

"Starfield er et spil, som vi har brugt år på at tænke igennem og arbejde på," fortalte Todd Howard et publikum på Bethesdas E3 2018-konference.

Selv nu, i 2021, har vi ingen anelse om, hvornår spillet udkommer, men vi ville forvente, at det ville blive i 2021, simpelthen fordi den næste generations konsoller vil kunne køre spillet.

Todd Howard forklarede i 2019, at Bethesda "stadig arbejder hårdt" på både The Elder Scrolls 6 og Starfield. Han sagde, at "Starfield er spilbart, mens Elder Scrolls VI endnu ikke er på det stade endnu."

Det primære fokus for Bethesda er Starfield. I et interview med Bethesda Game Studios talte executive producer Tom Howard med IGN og advarede med: "Jeg synes, at alle skal være meget tålmodige."

"Gabet mellem [Elder Scrolls-spil] kommer til at være langt. Det er det allerede," fortsatte Howard.

Stillingsopslag

Nogle stillingsopslag fra Bethesda Game Studios har ført til rygter om, at arbejdet på Starfield kan være ved at være færdigt, og at The Elder Scrolls 6 snart er på vej i fuld produktion. Den 23. oktober 2020 så det ud til, at stillingen stadig tager imod ansøgninger.

Først opdagede en Reddit-bruger, et stillingsopslag for gameplay-programmører, hvor studiet søgte "talentfulde programmører til at slutte sig til vores team, der skubber udkanten af RPG-udvikling til pc'er og konsoller". Som en del af teamet vil de "samarbejde om implementeringen af nye gameplay-funktioner: spillerens og karakterernes adfærd, kamp- og kraftmekanik, brugergrænseflade osv."

Selvom The Elder Scrolls ikke er omtalt i dette opslag, ser det ud til at være et opslag til noget, der er i sine tidlige stadier, snarere end et projekt, der har været i gang et stykke tid som Starfield.

Det er yderligere brændstof på bålet, at der er et opslag om en stilling som Video Editor, hvilket, nogle mener, er et tegn på, at arbejdet på Starfield er i sin sidste fase, og at udvikleren snart vil søge at skabe videomarkedsføringsmateriale såsom trailere.

Skyrims bedstemor

Skyrims bedstemor, også kendt som Shirley Curry, kommer til The Elder Scrolls 6 som en NPC. Men hun blev allerede bragt ind i The Elder Scrolls V takket være en ny mod. Modden, der udkom tidligere i 2021, gør Shirley til en følgesvend i Skyrim med unikke kommentarer og interaktioner, og planen er, at hun får sin helt egen mission. Den vil endda have Shirleys stemme, da hun samarbejdede med skaberne af modden. Du kan få et kig på selve modden i dens teaser trailer. Skaberne har lanceret en Xbox-udgivelse til både den klassiske og specialudgaven af Skyrim.

Redfall-varemærkestriden er løst - og forklaret

ZeniMax Medias strid med Bookbreeze om varemærket "Redfall" er nu løst. Bethesdas moderselskab havde forsøgt at registrere navnet som varemærke tilbage i 2018, hvilket fik fans til at tro, at The Elder Scrolls 6 endelig kunne få et navn. Redfall er imidlertid også navnet på en science fiction-serie udgivet af Bookbreeze, så Bookbreeze anfægtede naturligvis registreringen i februar 2019.

Men vi ved nu, at Bethesda ikke ønskede til Elder Scrolls 6 , men i stedet som titlen på Arkane Studios kommende vampyr-spil.

Parternes bilæggelse af striden blev rapporteret af Gamasutra, og bilæggelsen var angiveligt mindelig og "gensidigt fordelagtig" for begge parter, men den forbliver fortrolig.

Skyrim (Image credit: The Elder Scrolls: Skyrim)

Fotogrammetri teknologi vil blive brugt

I det 25 -års jubilæumspanel, der ødelagde så mange E3 -drømme, gav Bethesda i det mindste fans et glimt af noget af den teknologi, der vil blive brugt i udviklingen af ​​The Elder Scrolls 6. Vi fik et kig på brugen af fotogrammetri, der involverer scanning af virkelige objekter og miljøer for at bringe dem ind i spillet i detaljeret 3D. Teknologien vil først blive anvendt i Starfield, før den seneste iteration bruges til Elder Scrolls.

Elder Scrolls 6 bliver officiel

Bethesda er et travlt studie: det arbejder ikke kun på Starfield, det videreudvikler også Elder Scrolls Online, og det påtager sig det lange engagement med Fallout 76. Og det er kun i de vigtigste RPG-franchiser. Det har stadig masser at gøre andre steder med mobilspil, Dishonored, Prey og andre.

Takket være Todd Howard ved vi, at Bethesda arbejder på to omfattende nye titler samtidigt, selvom deres udvikling er forskudt.

Efter at være vendt tilbage til Skyrim efter et stykke tid borte, sammenlignede Howard det med at se en gammel ven fra gymnasiet og tilføjede, at tiden væk havde givet ham chancen for at se Skyrim som en spiller for første gang.

For os at se ville dette være det perfekte tidspunkt at begynde at anvende dette nye perspektiv på den næste titel i serien.

I det mindste kan vi sige, at vi ved, at det ikke kun vil blive kaldt Elder Scrolls 6. Der kommer et kolon og et andet ord for at afrunde titlen, hvis tidligere udgivelser er noget at gå efter.

Elder Scrolls 6: hvor kommer det til at foregå?

Vi er villige til at sætte penge på, at ligesom alle de andre spil i serien vil The Elder Scrolls 6 foregå på kontinentet Tamriel, som er afbildet på kortet ovenfor.

Tidligere spil har bragt os til High Rock, Hammerfell, Morrowind, Cyrodil og Skyrim. Valenwood, Elsweyr og Black Marsh er de største steder, man kan udforske. Selvom disse områder er de bedste steder at udforske, er det ikke dermed sagt, at Bethesda ikke vender tilbage til områder fra tidligere spil.

Rygter online har tidligere alle peget mod Black Marsh, der er hjemstedet for verdens krybdysrace Argonian, men der var faktisk intet solidt grundlag for dette rygte. Black Marshs sumpområder og netværk af øer ville være en interessant geografisk ændring for serien, selvom det er en geografi, der ville blive sammenlignet meget med Witcher 3. Det er sandsynligvis regionen Tamriel, som vi ved mindst om, så Bethesda vil have masser af plads til at være kreativ.

Når det er sagt, hvis vi nøjes med at se på, hvor det kunne være interessant at udforske, ville Elsweyr også være en kandidat med sine tørre sletter og barske badlands, som Khajit kalder hjem.

Det ville helt sikkert være spændende at lære mere om kulturen hos enten Khajit eller argonianerne, så begge disse ekstremt forskellige områder appellerer forståeligt nok til mange fans.

Der var også et vedholdende rygte om, at Elder Scrolls 6 kunne foregå i Valenwood, Bosmerens hjem, og det er et område i Tamriel, som Bethesda ikke har udforsket meget.

Rygtet om, at spillet vil foregå her, er baseret på et internt Bethesda-notat helt tilbage i 2014. I dette notat blev Bethesda-ansatte angiveligt advaret mod at bruge udtrykkene Fallout: Nuka World, Elder Scrolls VI eller Project Greenheart.

Selvom det oprindeligt blev antaget at være et falsk notat, endte Fallout: Nuka World med at være en stor DLC-udgivelse til Fallout 4, hvilket gav rygtet lidt mere troværdighed, så Project Greenheart kunne faktisk være kodenavnet til den næste Elder Scrolls-titel. Det faktum, at Greenheart er en by i den grønne region Valenwood, gjorde dette endnu mere interessant.

Efter at den korte annonceringstrailer til Elder Scrolls 6 blev frigivet i løbet af E3 2018, begyndte mange fans imidlertid at bevæge sig væk fra tanken om et eventyr i Valenwood, da landskabet i traileren ikke lignede Valenwood meget.

Det er svært at se ud fra det korte E3-klip, vi har fra spillet, men siden det blev vist, er den generelle mening begyndt at bevæge sig i retning af tanken om, at Elder Scrolls 6 vil foregå i enten Hammerfell eller High Rock.

Rygtet om Hammerfell blev styrket yderligere af et opslag fra den officielle Elder Scrolls Twitter-konto i slutningen af 2020, hvor der står "transskriber fortiden og kortlæg fremtiden" og viser et billede med et ikke-kortlagt Hammerfell. Der er dog en chance for, at denne teaser slet ikke vedrører Elder Scrolls 6.

I et interview med Eurogamer bekræftede Todd Howard, at holdet har besluttet, hvor det skal foregå - men han vil ikke fortælle os, hvor endnu.

Det er naturligvis sparsomt med detaljer i øjeblikket. Alt, hvad vi har, er rygter at gå efter, og dem kan man ikke rigtig konkludere noget endeligt på baggrund af.

Selvfølgelig ser de af os, der kender Tamriels verden takket være Morrowind, Oblivion, Skyrim og ja, endda Elder Scrolls Online, hele verden som en veritabel mulighed for forskellige lande og miljøer, hvor spillet kunne foregå.

Vi ved en ting med sikkerhed; uanset hvor det ender med at foregå, kan vi forvente, at spillet bliver spækket med mange sideopgaver.

The Elder Scrolls 6: Hvad vi gerne vil se

Bygning af et hjem

En funktion, som vi er ret sikre på, vil blive inkluderet i spillet til en vis grad er husbygning eller byskabelse. Skyrim introducerede ideen om at designe og vedligeholde et hjemsted med Hearthfire DLC'en, som Fallout 4 udvidede med introduktionen af ​​sin bosættelsesmekanik, og Elder Scrolls online byggede igen videre på dette med Homestead DLC. Dette fører nydeligt frem til en yderligere udvidelse af sådanne funktioner i den næste Elder Scrolls-titel, da den ikke føltes helt færdiggjort t i Fallout.

Dette ville være en funktion, der faktisk ville passe særlig godt ind i rygterne om, at spillet foregår i Valenwood, hvis det omfatter, at spilleren skal tilpasse sig vildmarken på samme måde som Bosmer har det med deres byer i trætoppene. På måde, der svarer til, hvordan spilleren bruger affald og skrammel til at lave sin bosættelse i Fallout, kan de kunne bruge deres naturlige miljø til at gøre det i Elder Scrolls i en flot kontrast.

En helt ny historie

I et interview med Gamespot sagde Todd Howard, at Bethesda undersøger, hvordan det præcist fortæller historier i sine spil.

Howard bemærkede, at Skyrim og Fallout 4 har lidt forskellige tilgange til historier, idet Skyrim efterlader tingene mere åbne for spillerens vision og Fallout guider dem mere fast gennem en historie.

Han fortalte også, at studiet ser på, hvordan man "fortæller en bedre historie i en åben verden." Han sagde: "hvert af vores spil har vi haft succeser og fiaskoer, og hvis du spørger os internt, har vi nye ideer, som vi vil udforske i fremtiden, fordi vi føler, at vi ikke rigtig har ramt helt rigtigt endnu, så det er helt, som vi synes det skal være."

At være opmærksom på forskellene mellem Skyrim og Fallouts tilgange til historiefortælling og det faktum, at begge har positive og negative aspekter, tyder på, at den næste Elder Scrolls-titel kunne finde en slags balance mellem at give spilleren helt fri mulighed for at færdes rundt og fortælle en historie omkring deres karakter.

Det er svært at benægte, at The Witcher 3 har haft en massiv indflydelse på, hvad spillerne forventer i forhold til en inkluderende og engagerende historie i et åbent spil.

Selvom vi på ingen måde ønsker, at Bethesda bare skal udgive et Witcher-eksemplar (vi er ikke sikre på, at dette ville være muligt), lægger det et vist pres på Bethesda, når det drejer sig om at opbygge højkvalitetsomgivelser og fremragende historiefortælling.

Ingen multiplayer

Noget, vi dog ikke forventer at se, er multiplayer. Skyrim lider bestemt ikke af mangel på multiplayer, og det ville egentlig ikke give så meget mening at inkorporere online multiplayer-gameplay med Elder Scrolls Online, der stadig lever i bedste velgående.

Virtual reality

Det er på ingen måde en sikkerhed, men det faktum, at Bethesda frigav en fuld VR -oplevelse for Skyrim, betyder, at det ikke er udelukket, hvis ikke straks.

Forbedret grafik og mere flydende

Den remasterede version af Skyrim viste, hvor meget tingene har udviklet sig visuelt siden spillets første udgivelse. Derfor forventer vi fuldt ud, at enhver titel, der følger herefter, vil være af den standard, hvis ikke meget højere, afhængigt af hvor langt senere spillet er.

Vi ved, at den nye spilmotor heldigvis vil blive brugt, hvilket giver Bethesdas spil et tiltrængt løft.

Mere flydende kampe - udnyt de nye konsoller

Alle kender og elsker animationerne fra Oblivion, Skyrim og Fallout, men at se dem på en Xbox Series X eller PS5 eller high-end pc'er ville være intet mindre end pinligt. Til dette formål forventer vi at se en langt mere flydende kampoplevelse. I betragtning af, hvor kraftfulde de nye konsoller påstås at være, forventer vi en rigt detaljeret åben verden at udforske.

Genspilningsevne

Under et interview med IGN gav Howard en lille opdatering om, hvad folk kan forvente af spillet.

Han sagde: "Jeg tror, at når de til sidst ser spillet og det, vi har i tankerne, forstår de bedre kløften med hensyn til teknologi, og hvad vi vil have det til at gøre ... Vi er otte år efter Skyrim. Når vi går ind i Elder Scrolls 6, ved vi, at dette er et spil, vi skal designe, så folk kan spille i mindst et årti. "

Fra dette ved vi, at Elder Scrolls 6 udvikles med lang levetid i tankerne. Selvfølgelig holdes spil som Skyrim og Oblivion udelukkende i live den dag i dag af fans, der laver mods eller dem, der simpelthen ikke kan få nok af spillene.

Hvis dette betyder, at der er større vægt på genspilningsevne med forgrenede og vidtrækkende konsekvenser af visse beslutninger, må vi se, men dette kan være en af ​​måderne at holde spillet interessant på over tid.

Jack Woods og Vic Hood har også bidraget til denne artikel.