Flot ny Assassin's Creed Shadows trailer på Xbox Games Showcase

Assassin's Creed Shadows har lige fået en helt ny trailer, der blander historie og gameplay på Xbox Games Showcase som en del af Summer Game Fest 2024-eventet.

Den seneste trailer, der blev vist forud for Ubisofts præsentation den 11. juni, gav os endnu et kig på de japanske omgivelser og rejsen for spillets to hovedpersoner: Naoe Fujibayashi og Yasuke.

Dette er et af de første kig på gameplayet, som viser Naoes forkærlighed for snigeri og sabotage, blandet med Yasukes voldsomme altødelæggende kraft. Alt dette er sat op mod de smukke omgivelser i spillet, som vi er vant til at se fra Assassin's Creed-serien.

At dømme ud fra gameplay-traileren spiller Naoe i høj grad som en klassisk Assassin's Creed-hovedperson i stil med Altair og Ezio. Hun er utroligt adræt og ser ud til at gå sømløst over fra snigmord til bevægelse. Det hele ser utroligt flydende ud og lover godt for fans af seriens tidligste udgivelser.

Yasuke ser i mellemtiden ud til at omfavne den mere aggressive stil i de seneste Assassin's Creed-rollespil med deres fokus på hårdtslående kampe. Hans kampstil ser utrolig brutal ud, og han er desuden i stand til at lamme fjender og skræmme dem med et kampråb. Traileren viser, at han også kan udstyre sig med forskellige våbentyper, herunder en odachi (stort set en massiv katana).

Assassin's Creed Shadows udkommer den 15. november 2024 til PS5, Xbox Series X, Xbox Series S og PC. En fuld afsløring af gameplayet vil blive vist på Ubisoft Forward-præsentationen, som finder sted i morgen, den 10. juni. Forhåbentlig vil det give os et meget dybere indblik i Shadows' forskellige systemer, herunder kamp og karakterprogression.

