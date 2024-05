Asus bekræfter officielt Asus ROG Ally X, men den fulde lancering er forsinket til 2. juni

Asus har officielt bekræftet den nye ROG Ally PC-konsol, kaldet Asus ROG Ally X, under en livestream den 9 maj 2024. Denne nye konsol vil tilsyneladende fokusere på store hardware-forbedringer og andre finjusteringer til alle de hardcore fans, der gerne ville se forbedringer af den oprindelige konsol. Det blev dog ikke annonceret i sin helhed, og den komplette annoncering vil først ske den 2. juni 2024, men vi fik et kort overblik over nogle af de opdateringer, der er på vej. Disse omfatter opgraderinger af RAM, porte (med en omtale af en rettelse af SSD-porten), batterilevetid og i brugerfladen Armory Crate.

ROG Ally X vil modtage Armory Crate SE 1.5 UI i juli 2024, hvilket forventes at give flere forbedringer i brugerfladen, herunder skiftemuligheder i menuen, hurtig adgang til spil i dit bibliotek via trigger-knapperne, mulighed for at tilføje nye menupunkter, mulighed for at tilpasse menu-layoutet og endda et værktøj, der giver dig mulighed for at dele spilprofilskabeloner, så spillere kan tilpasse knapindstillinger med hinanden.

Vi følger sagen og opdaterer, når vi har flere informationer...