Neues Xbox Series X UI ist in Arbeit, laut Tests ist sie jedoch nicht viel besser

Das Xbox Series X UI ist ein heißes Eisen, seit die Series X und S 2020 auf den Markt kamen. Trotz der verzweifelten Bitten von Spielern, das Dashboard zu verändern, haben nur wenige Updates das Aussehen leicht verändert, und jedes Mal, wenn eines dieser Updates kommt, kritisieren die Spieler die Features, die geändert werden sollten.

Kürzlich wurde eine neue Xbox Home-Oberfläche getestet, die eine Alternative zu der Benutzeroberfläche bietet, die die Spieler derzeit auf der Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Series S (Öffnet sich in einem neuen Tab) haben. Der neue und verbesserte Startbildschirm wurde von den Alpha-Testern des Xbox Insiders-Programms als unübersichtlich und schwer zu navigieren bezeichnet, wie es in einem Feedback-Update im Xbox Insiders-Blog (Öffnet sich in einem neuen Tab) heißt. Und die Werbung für den Xbox Game Pass (Öffnet sich in einem neuen Tab) sorgte für Unmut, weil sie so viel Platz auf dem Bildschirm einnimmt, dass sie das Hintergrundbild des aktiven Spiels noch mehr als bisher verdeckt.

Langsam und stetig

(Image credit: Shutterstock / vfhnb12)

Glücklicherweise wurde das Feedback der Spieler berücksichtigt, anstatt das UI-Update so zu verteilen, wie es ist, und die aktuellen Experimente mit dem Dashboard werden pausiert, während das Feedback berücksichtigt wird. In demselben Blogbeitrag, in dem es um das neue Home-Erlebnis geht, erklärte Ivy Krislov, Senior Product Manager Lead, dass sie "daran arbeiten, ein Gleichgewicht zwischen dem Erlebnis, der Zugänglichkeit, der Funktion und den Bedürfnissen unserer Community herzustellen", was das nächste mögliche Update angeht. Außerdem wurde im selben Blogbeitrag die Unübersichtlichkeit des Startbildschirms und das Blockieren des Hintergrunds eingeräumt, was beim nächsten Update berücksichtigt werden soll.

Da der Startbildschirm die erste Erfahrung eines Spielers mit der Konsole ist, muss er einfach zu bedienen, zu navigieren und personalisierbar sein, was nach Meinung vieler Spieler noch fehlt. Auch wenn dieses Update nicht ganz das Ziel erreicht hat, könnte es ein weiterer Schritt in Richtung eines angenehmeren Spielerlebnisses sein.

Das Xbox Series X UI ist allerdings nicht das Einzige, das zur Zeit überarbeitet wird. Auch The Suicide Squad: Kill the Justice League wurde erneut verschoben (Öffnet sich in einem neuen Tab), um die zusätzliche Entwicklungszeit zu nutzen.