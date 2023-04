Suicide Squad: Kill the Justice League erneut verschoben

Suicide Squad: Kill the Justice League wurde offiziell von seinem ursprünglichen Erscheinungstermin am 26. Mai auf den 2. Februar 2024 verschoben.

Für Rocksteady-Fans ist das sicher eine Enttäuschung, es ist jedoch nicht das erste Mal, dass das Spiel nach hinten geschoben wurde. Ursprünglich sollte der Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab)- und PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Live-Service-Titel Ende 2022 erscheinen, nachdem er 2020 angekündigt worden war, aber daraus wurde nichts.

In einer auf Twitter veröffentlichten Erklärung (Öffnet sich in einem neuen Tab) sagte das Entwicklerteam: "Wir haben die schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen, uns die Zeit zu nehmen, die wir brauchen, um das Spiel so zu entwickeln, dass es für die Spieler die beste Qualität hat." Rocksteady hat nun etwa neun Monate Zeit, um das Spiel zu verbessern und für die Veröffentlichung vorzubereiten.

Es ist nicht einmal überraschend, dass The Suicide Squad: Kill the Justice League (Öffnet sich in einem neuen Tab) verzögert wurde. Laut Jason Scheier von Bloomberg (Öffnet sich in einem neuen Tab) kursierten bereits im März Nachrichten, die darauf hindeuteten, dass dies angesichts der schlechten Resonanz der Fans geschehen würde, um "dem Spiel den letzten Schliff zu geben". Zudem gebe es mit Zelda (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Diablo IV (Öffnet sich in einem neuen Tab) bereits sehr starke Konkurrenz in diesem Zeitraum.

Angriff auf Arkham

(Image credit: Warner Bros. )

Die Verzögerung für The Suicide Squad: Kill the Justice League ist nur zu deinem Besten. Nach dem, was wir seit der Enthüllung des Spiels gesehen haben, sind wir von dem, was Rocksteady nach dem Erfolg der äußerst beliebten Batman Arkham-Spiele angeboten hat, völlig enttäuscht. Aus der Batman: Arkham-Reihe einen generischen Live-Service-Koop-Shooter zu machen, war sehr ernüchternd.

Das tut besonders weh, weil der Suicide Squad so viel Potenzial für ein hervorragendes Spiel hat. Erst letztes Jahr haben James Gunns hervorragender Film The Suicide Squad (Öffnet sich in einem neuen Tab) sowie der Zeichentrickfilm Batman: Assault on Arkham gezeigt, was diese Figuren bieten. Solange die Fehler des Suicide Squad-Films von 2016 vermieden werden, kann wenig schiefgehen.

Das Gameplay-Material, das wir von The Suicide Squad gesehen haben, sah aus, als würde es in die Fußstapfen von Marvel's Avengers treten, das 2020 auf den Markt kam und nach einer unglaublich gemischten Resonanz noch in diesem Jahr eingestellt wird. Lootboxen, Battle-Pass und ein grindlastiges Gameplay sind einfach nicht das, was die Leute wollen, und die Art von Gameplay-Schleifen, die ich selbst am liebsten vermeiden würde.

Das Ausgangsmaterial hat so viel Potenzial, und das Entwicklerteam ist zu wahrhaft großartigen Leistungen fähig. Aber sind neun Monate wirklich lang genug, um die aktuelle Resonanz zu berücksichtigen? Ich glaube nicht, aber wir werden sehen, ob The Suicide Squad im Jahr 2024 eingelöst werden kann. Zum Glück gibt es dieses Jahr noch genügend Titel (Öffnet sich in einem neuen Tab), auf die du dich freuen kannst.