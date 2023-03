Haunted Chocolatier: Alles, was wir bisher wissen

Der Schöpfer von Stardew Valley, ConcernedApe, hat Haunted Chocolatier, ein Simulations-Rollenspiel, angekündigt.

In Haunted Chocolatier schlüpfst du in die Rolle eines Schokoladenherstellers, dessen Ziel es ist, die köstlichsten Desserts herzustellen. Um erfolgreich zu sein, musst du so viele seltene und aufregende Zutaten wie möglich sammeln und deine Kreationen damit so lecker wie möglich machen. Oh, und du arbeitest in der Küche deines eigenen Spukschlosses. Wenn du genauso gespannt auf Haunted Chocolatier wartest wie wir, dann lies weiter, um alles zu erfahren, was wir bisher über den Nachfolger von Stardew Valley wissen.

Haunted Chocolatier: Kurz und bündig

Darum geht's: Eine gespenstische Lebenssimulation im Stil von Stardew Valley, in der du Schokolade und andere Desserts herstellst

Haunted Chocolatier: Release & Plattformen

Was die Plattformen angeht, so hat sich der Entwickler im Moment nur auf den PC festgelegt, aber er hat "die Absicht, es auch auf die anderen großen Plattformen zu bringen". Mit ziemlicher Sicherheit wird Haunted Chocolatier auf Steam Deck unterstützt werden, aber wir gehen davon aus, dass es auch für Nintendo Switch, Xbox Series X|S und PS5 erscheinen wird. Es kann aber auch sein, dass sich die Veröffentlichung wie bei Stardew Valley verzögert.

Leider gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum für das Spiel – nicht einmal ein vages "2023". Über den Start von Haunted Chocolatier gibt es bisher nur wenige Informationen, und auf der FAQ-Seite des Spiels sagt ConcernedApe: "Ich kann mich noch nicht auf ein Veröffentlichungsdatum festlegen. Es ist noch relativ früh in der Entwicklung, und ich möchte in Ruhe arbeiten können, ohne den Druck eines Release-Datums im Nacken zu haben."

Haunted Chocolatier: Trailer

Ankündigungstrailer

Im Moment haben wir nur den Ankündigungstrailer für Haunted Chocolatier, der uns einen guten Einblick in das gibt, was wir vom Gameplay erwarten können. Zum Beispiel sieht man, wie die Spieler fiese Gegner besiegen, um an deren Materialien zu kommen, Rohstoffe sowie Zutaten sammeln und wie die niedlichen Geister dabei helfen die Ladenregale des Schokoladengeschäfts zu füllen.



Bisher gibt es keine weiteren Gameplay-Trailer, aber wenn du dich über die Kreationen des Entwicklers auf dem Laufenden halten willst, schau dir den offiziellen YouTube-Kanal von ConcernedApe an.

Haunted Chocolatier: Story & Setting

Es sieht so aus, als ob Haunted Chocolatier mehr unheimliche Elemente enthält als Stardew Valley. Während der Trailer freundliche Geister zeigt, die dir bei der Verwaltung deines Schokoladenladens helfen, treffen wir auch einen Barkeeper namens Nigel, der nicht gerade erfreut darüber zu sein scheint, dass ein weiterer Chocolatier in der Stadt auftaucht.

Wir wissen, dass es einige Überschneidungen mit Stardew Valley geben wird, aber es bleibt abzuwarten, wie das funktionieren wird. Bis jetzt hat ConcernedApe klargestellt, dass Haunted Chocolatier eine eigenständige Identität haben wird. In einer Twitter-Antwort an einen Fan bekräftigte ConcernedApe dies:

"Es wird ein eigenständiges Spiel mit einer eigenständigen Identität sein... es ist kein "Stardew Valley 2". Aber es könnte eine gemeinsame Geschichte geben; ich habe noch nicht genau festgelegt, inwieweit die beiden miteinander verbunden sein werden."

Haunted Chocolatier: Gameplay

Dank des Ankündigungstrailers haben wir eine Vorstellung davon, was uns erwartet. Zunächst einmal gibt es eine Menge Ähnlichkeiten mit Stardew Valley. Am offensichtlichsten ist die Rückkehr des kultigen Pixelgrafikstils von Stardew, der die neuen Charaktere und Orte des Spiels zum Leben erwecken wird. Wir sehen auch, dass das Kampfsystem sowie die Möglichkeit sich zu verlieben und romantische Beziehungen zurückkehren werden.

ConcerenedApe hat betont, dass sich das Spiel noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet. Es wird also noch eine Weile dauern, bis wir neue Features in Haunted Chocolatier sehen werden. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass bestimmte Aspekte entfernt oder verändert werden.

Haunted Chocolatier: News & Gerüchte

Haunted Chocolatier bekommt einen neuen Screenshot

ConcernedApe hat auf Twitter einen brandneuen Screenshot veröffentlicht, der einen kleinen Einblick in das Spiel gibt. Auch wenn man auf dem Bild nicht viel erkennen kann, ist es doch ein schöner Hinweis darauf, dass das Projekt vorankommt, wenn auch nur ein kleines. Auf die Frage, wie die Entwicklung voranschreitet, antwortete ConcernedApe:

"Der Fortschritt ist ziemlich gut, aber es dauert sehr lange, ein Spiel zu entwickeln, und ich mache es komplett von Grund auf neu (abgesehen von der sehr seltenen Wiederverwendung von etwas aus Stardew Valley, wenn es Sinn ergibt). Ich stecke noch mitten in der langen Arbeit."

Romantische Beziehungen werden zurückkehren

In einem Interview mit VGKami verriet Barone, dass es in Haunted Chocolatier wieder romantische Beziehungen geben wird. Allerdings ging er nicht allzu sehr ins Detail, sondern sagte nur: "Es wird Beziehungen geben wie in Stardew Valley. Ich habe noch nicht genau entschieden, wie das System funktionieren wird. Und ich erwarte, dass wir dieses Mal einige Dinge anders angehen werden."